Молитва не для тех, кто вечно жалуется

«Измените себя в лучшую сторону! Все можно изменить. Просто мы устаем, унываем, пытаясь примириться с ситуацией, и ничего не делаем. А ведь все можно изменить в этой жизни!

Не нравится, как ведет с вами себя муж? Сядьте и поговорите». Как измениться с помощью молитвы, и получим ли мы то, что хотим, размышляет архимандрит Андрей (Конанос).

«Я церковная, но никак не меняюсь»

Удается ли нам стяжать внутреннее спокойствие благодаря молитве? Ответ на это дадут наши близкие. Здесь, в зале, мы все хорошие – красуемся, словно на витрине магазина. И только когда нам наступают на больную мозоль, становится очевидным, изменила ли нас молитва. Вот где самая большая трудность. Кому-то из нас сорок пять лет, кому-то – пятьдесят, кому-то – семьдесят. Все мы выросли в Церкви, но, глядя на нас, хочется спросить: и когда же произойдут эти чудесные изменения? После смерти?

Как сказала мне одна старушка: «Я церковная, но никак не меняюсь. Какой была, такой и осталась. Все время раздражаюсь». Я спросил ее: «Почему? Разве ты не причащаешься?» – «Причащаюсь». – «Молишься?» – «Да». В чем же дело? Когда человек изменится? Что-то тут не так. Вот почему молитва плодотворна именно тогда, когда мы видим перемены в своей душе, своем характере и поведении.

Нужно молиться тогда, когда у вас все хорошо

В доме, где я сейчас остановился, соседнюю квартиру занимает молодой человек. Он оборудовал у себя настоящую музыкальную студию, установил колонки размером с холодильник и ежедневно включает на всю мощность музыку, которая играет по нескольку часов так, что у меня стол трясется. Сначала я страшно возмутился, но затем подумал: «Ничего. Ты же христианин! Помолись!» Я помолился, но спокойствие так и не пришло.

И тогда я вдруг вспомнил слова одной женщины, у которой была похожая ситуация с сыном – кстати, моим тогдашним приятелем. Я спросил ее, почему она не молится в такие моменты, и услышал в ответ: «Это очень трудно. Когда сильно нервничаешь, молиться невозможно». В чем же дело?

Секрет прост: нужно молиться тогда, когда у тебя все хорошо. Потому что когда «прижмет», будет не до молитвы: в этот момент мы располагаем только резервами – тем, что удалось накопить предварительно.В минуту искушения очень трудно противостоять урагану, который вот-вот унесет тебя вихрем скандалов и ссор. Поэтому старайтесь молиться тогда, когда есть такая возможность, со словами: «Господи, прошу Тебя благословить меня сейчас, когда все хорошо. А придет искушение – помоги сдержаться, проконтролировать ситуацию. Сделай так, чтобы в трудную минуту, когда обычно я не в состоянии справиться с гневом, страхом, сомнениями, неверием и нервами, мое поведение было хоть немного другим».

«Когда я говорил “помилуйте меня!”, то молился и о вас»

Вспоминаю поучительную историю от старца Порфирия. Как-то у его кельи одна девушка увидала молодого человека. Войдя к старцу, она спросила его:

– Отче, вы знаете того молодого человека, который стоит за дверью?

– Да, он исповедуется у меня.

– Пожалуйста, скажите ему обо мне! Я хочу с ним познакомиться. Мне он так понравился – по-моему, он очень хороший. Хочу выйти за него замуж.

Старец ответил:

– Да, он и правда очень хороший, но я не стану ничего ему говорить. И ты не говори. Мы с тобой будем молиться вместе в течение недели каждый вечер в десять часов. Через неделю этот молодой человек снова придет ко мне, и тогда посмотрим.

– А как мы будем молиться, отче?

– Сейчас я помолюсь о тебе, о себе и об этом юноше, а ты потом молись так же.

– Хорошо.

И старец сказал, обратившись к Богу: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!»

«Так, – подумала девушка, – сейчас он и обо мне помолится».

Но старец повторил:

– Господи Иисусе Христе, помилуй меня!

Тогда девушка сказала ему:

– Отче, меня зовут Мария!

Ей хотелось, чтобы старец помянул ее в своей молитве. Но он ответил:

– Тихо! – и повторил прежние слова: – Господи Иисусе Христе, помилуй меня.

Девушка не выдержала и сказала:

– Отче, но вы не помолились обо всех нас!

– Дитя мое, – сказал старец. – Я помолился обо всех. Знаешь, что произошло, когда я повторял эти слова? Я ощутил, что вы оба – и ты, и этот юноша – в моем сердце. Что вы – мои, мои дети во Христе. И когда я говорил «помилуй меня!», то молился и о тебе, потому что в этот момент мы с тобой были одним целым. Как и с этим юношей. Вот и молись так каждый вечер, по десять минут.

Девушка так и сделала.

Через неделю к старцу пришел тот самый юноша и сказал:

– Отче, хочу поделиться с вами. В прошлый раз, когда я был у вас, я увидел у вашей кельи одну девушку. Она мне понравилась. Но самое удивительное – в течение этой недели каждый вечер, примерно в десять часов, мое сердце начинало как-то странно биться, и я вспоминал ту девушку.

Тогда старец спросил юношу:

– Ну и как тебе девушка? Понравилась?

– Да, отче. Я хочу с ней познакомиться.

– Хорошо. Она скоро придет сюда, вот и поговорите.

Молитва дает нам силы жить, не кончая жизнь самоубийством

Плодотворную молитву может принести сильная душа, которая надеется, ждет и горячо желает. Так и происходят чудеса. Мы получаем то, что хотим, – если хотим очень сильно. Взять, например, женщин, которым нелегко со своими мужьями. Им трудно, но это значит, что в свое время они сами хотели этих трудностей – где-то в глубине души. Им самим хотелось, чтобы все было непросто. Иначе в самом начале они бы разглядели проблему и дистанцировались от нее. Но этого не произошло. Почему? Потому.

И хватит жаловаться на мужа. Говоришь одно – а душа чувствует другое. И каждая душа имеет в результате то, что хочет. Это закон. Ты говоришь: «Я не люблю его». Да если бы ты действительно его не любила, неужели за столько лет не нашелся бы выход из ситуации? Ты бы просто ушла от него, нашла бы себе другого. А раз вы по-прежнему вместе, значит, по какой-то причине тебе нужен именно он. Вот он у тебя и есть. Иначе Бог просто не дал бы его тебе. Но Он дал, и теперь это – твой урок, который ты и хотела выучить. Вот почему нужно внимательно искать, смотреть сердцем, приглядываться – что нравится, а что нет. И менять то, что не нравится. Не стараться изменить людей, которые рядом, а менять среду: дом, работу, окружение. В общем, делать что-то со своей жизнью.

А то, бывает, спрашиваю человека: «Ну, как дела?» А он в ответ: «Мне не нравится моя жизнь!» – «Что же именно?» – «Не нравится, как я выгляжу». Тебе не нравится твое лицо? Вес? Характер? Настроение? Тогда измени их. Измени себя в лучшую сторону! Все можно изменить. Просто мы устаем, унываем, пытаясь примириться с ситуацией, и ничего не делаем. А ведь все можно изменить в этой жизни! Не нравится, как ведет с тобой себя муж? Сядьте и поговорите. Скажи ему: «Так больше нельзя, нужно что-то делать. Мне очень тяжело, мы с тобой будто чужие. Давай подумаем, как изменить ситуацию». Меняйте.

В этом помогает молитва. Именно она дает нам силы жить, не кончая жизнь самоубийством.

Понимаешь, если в твоей жизни ничего не меняется, – значит, ты сам это принимаешь. Проще говоря, ты это «проглатываешь». Например, если у женщины парализовало мужа, она может просто «проглотить» ситуацию, сказав: «Господи, дай мне сил выдержать все это. Дай мне возможность стать лучше благодаря его болезни!» Но если есть какая-то перспектива и болезнь можно победить, нужно обязательно бороться, стремиться изменить ситуацию!

Молитесь, когда можете!

У нескольких моих знакомых – дети с синдромом Дауна. Что делать родителям такого ребенка? Только научиться жить с ним, ведь это их дитя. Здесь очень помогает молитва – ты учишься принимать жизнь такой, какой тебе ее дает Бог. И при этом – менять то, что можно изменить.

Потому что очень жалко терять лучшие годы и умирать раньше времени.

Все мы заслуживаем счастья в этой жизни. Ни один человек не приходит в этот мир для того, чтобы мучить самого себя. Наша цель – не муки, а радость.Поэтому давайте постараемся ощутить, что такое истинная молитва. И когда вы вернетесь домой из церкви, ваши домашние, глядя на вас, подумают: «Какую радость несет в себе моя мать, мой отец, брат или сестра! Какая благодать рядом с ними! Как хочется поскорее сесть за стол всем вместе!» После такой молитвы люди сами будут тянуться к вам. Значит, молитва была настоящей. Понимаете?

Я знаю людей, который встают на молитву посреди ночи. Одна моя знакомая старушка молилась каждую ночь с трех до пяти часов. Она молилась о больных, страждущих, путешествующих самолетом, о тех, кто сидит в тюрьме или живет там, где сейчас война. Эта женщина каждую ночь уделяла два часа молитве к Богу.

Конечно, здесь все по силам. Не можешь молиться ночью – молись, когда можешь: по дороге на работу, за рулем – везде. А повод для молитвы найдется всегда. Как сказал мне один монах на Афоне: «Молитва – самое трудное на свете. Но если научиться молитве, она превращается в самый лучший отдых. После нее – как после прохладного душа в жару, так свежо и так хорошо!»

Источник : https://religiya.temaretik.com/2450917808149629769/

А вы знали об этом?

Римский папа Иоанн XII присутствовал при казнях, содержал публичный дом и прилюдно пил на пирах за здоровье Дьявола, «демона Юпитера и демоницы» Венеры. Сикст IV – современник Александра Борджиа, занимавший Святой престол с 9 августа 1471 по 12 августа 1484 года, по данным хроники Стефано Инфессуры («Дневник города Рима», XV век), был «страстным любителем мальчиков и содомитов, вручая бенефиции и кафедры за интимные услуги .

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Из-за чего Екатерину II обвиняли в антисемитизме https://otari.mirtesen.ru/blog/43832557770/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!