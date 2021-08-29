Геноцид Русскими малых народов

Пост побудило меня написать негодования быдлопоцретов по поводу того, как же досталось индейцам. Хотелось бы чтобы они после прочтения поста ответили на вопрос, когда мы начнем посыпать голову пеплом, приносить официальные извинения и платить компенсации.



Любое расширение территорий сопровождается подчинением народов населяющим ее. Это может быть относительно мирное подчинение, а может быть и кровавое как в случае с индейцами Америки. Но тогда были такие времена, эпоха завоеваний и становления государства. Или другими словами лес рубят, щепки летят. Некоторые быдлопоцреоты неистово негодуэ о том как же досталось бедным индейцам, хотя или в силу своей тупости не знают или специально замалчивают, как веселились наши предки примерно в тоже время, но в другую сторону.

Летом 1581 года вольный казак Ермак Тимофеевич на деньги промышленников Строгановых собрал отряд в 840 человек, навербованных из среды уголовников - казаков, русских, литовцев, немцев, татар, и вооружённых большим количеством оружия (3 пушки-фальконета, 300 пищалей, несколько сотен испанских аркебуз, стреляющих дробью ружей, арбалетов, луков, несколько тысяч единиц холодного оружия - сабли, копья, алебарды, топоры, кинжалы), построил лодки (каждая - на 20 человек) и, подготовив запасы продовольствия и боеприпасов, отправился в начале осени в поход через Урал вниз по реке Чусовой.

Цель похода была хорошо всем известна - завоевание существующего в Западной Сибири ужу 150 лет гос. образования местных татар, более известного как Сибирское ханство. Причина похода - хан отказался платить Московии дань пушниной (ежегодно с каждого человека по соболю и белке). В течение недели отряд плыл сначала по Чусовой, затем по её притоку Серебряной. На перевале через Урал была устроена зимовка, а весной казаки перетащили волоком лодки до реки Тагил и оказались непосредственно во владениях сибирского хана.

Это было полной неожиданностью для татар, которые, не желая терпеть присутствие русских, нещадно грабивших местное население, срочно отправили гонца к хану Кучуму с вестью о несчастье. Тот не испугался и послал на русских отряд в 10000 всадников во главе со своим лучшим военачальником Маметкулом. Два войска встретились у берега Туры. Казалось, тут бы Ермаку и встретить свою заслуженную смерть, НО у казаков было огромное тактическое преимущество - наличие огнестрельного оружия.

Выстроившись в каре, русские метким и чётким огнём сумели удержать сибиряков на расстоянии, отбивая их атаки, а когда те замешкались, ринулись в контратаку, решив исход сражения в свою пользу. Отчаянно пытаясь помешать русским, которые наступали на столицу государства - город Искер, татары дали им ещё несколько сражений, в которых им, к несчастью, не удалось одержать верх, хоть Ермак и потерял половину своих людей. 23 октября 1582 года русские штурмом взяли Искер.

Местные жители, однако, не прекратили борьбу за свою независимость, начав ожесточённую партизанскую войну против русских. Они отбили Искер и уничтожили бОльшую часть отряда Ермака (включая его самого), но русские, получив крупные подкрепления от Ивана Грозного, спустя несколько лет подавили последние очаги сопротивления. Последствия русского завоевания оказались катастрофичными для сибирских татар.

Поход Ермака - начало геноцида русскими сибирских народов

Из примерно 25 тысяч представителей этого народа к концу 16го века 80% были уничтожены физически или вынуждены уйти со всоих земель в Среднюю Азию. Другие же народы ханства (остяки, вогулы, самоеды, югра) хоть и не понесли таких численных потерь, но отныне за свою спокойную жизнь вынуждены были платить ясак (дань пушниной). Вот такая она, экспедиция Кортеса по-русски.

Ерофей Хабаров, ещё один авантюрист (вот в честь кого русские города свои называют!) на свои средства собрал небольшой отряд (40е годы 17го века) и пошёл в поход на земли амурских народов вниз по великой реке. Естественно, встречать хлебом-солью местные народы (в первую очередь дауры) русских не стали, и уж тем более не хотели они принимать русское подданство и платить дань Белому Царю. Хабаров посему штурмовал города по пути движения своего отряда.

Особенно отчаянно сопротивлялся оккупантам даурский князь Гугудар: его воины до последнего стреляли в русских, защищая свой город, который тем не менее пал, хоть Хабаров и потерял под его стенами четверть отряда. Соседние князья, испуганные зверствами, учиняемыми русскими в захваченных городах и посёлках, всё же решили принять русское подданство. В 1649 году Хабаров с 70ю казаками был послан правительством на Амур, где в мае следующего года выстроил острог, названный Ачанским городком.



Но он не учёл важный факт: та местность считалась владением манчжуров, в то время создавших мощное военизированное государство в Северном Китае. Манчжурская конница выбила русских оккупантов из острога. Обозлённый Хабаров с 50ю людьми на трёх стругах отбился от манчжурской погони и уплыл вниз по Амуру убивать и грабить местных дауров. К чести сказать, не все русские оправдывали эти зверства. Узнав о действиях Хабарова, из Якутска приехал чиновник Зиновьев с отрядом в 150 человек. Он арестовал Хабарова и повёз его в Москву для расследования его действий. Но Хабаров успел написать челибитную царю, что он мол такой хороший, много дани собрал и земли завоевал, и был не только помилован, но и пожалован в "дети боярские"

В 1640-е годы якуты были подвергнуты убийствам во время русского наступления на свою землю недалеко от реки Лены, а на Камчатке в 1690-х годах коряки, камчадалы и чукоты были также подвергнуты истреблению. Когда казаки не получили требуемого количества ясака у туземцев, губернатор Якутска Петр Головин использовал крючки для мяса, чтобы повесить местных людей. В бассейне Лены 70% якутского населения умерли в течение 40 лет, а изнасилование и порабощение использовались против местных женщин и детей, чтобы заставить туземцев заплатить ясак.

На Камчатке казаки жестоко подавили восстания ительменов в 1706, 1731 и 1741 годах. Российский командующий офицер Павлуцкий отвечал за войну против чукчей и массовые убийства среди женщин и детей в 1730-31 годах, геноцид чукчей и кораков был заказан императрицей Елизаветой в 1742 году, чтобы полностью исключить их из родных земель и стереть их культуру через войну. Команда заключалась в том, что туземцы были «полностью искоренены», когда Павлуцкий снова возглавлял войну с 1744-47, в которой он привел к казакам «с помощью Всемогущего Бога и удачи ее Императорского Высочества», чтобы убить чукчей и взять в плен женщин и детей как добычу.

Также была начата война против кораков в 1744 и 1753-4 годах. После того, как русские попытались заставить туземцев обратиться в христианство, разные коренные народы (кораки, чукчи, ительмены и юкагиры) объединились, чтобы вывести русских со своей земли в 1740-х годах, что привело к нападению на фортпост Нижнекамчатска в 1746 году (сейчас Камчатка является европейской в демографии и культуре, причем только 2,5% ее являются коренным населением).

Убийства, которые совершали казаки, опустошили коренные народы Камчатки. Дикая природа также понесла огромные потери при экспансии русских, которые убили огромное количество животных ради продажи меха. 90% камчадалов были убиты с XVIII по XIX века. Геноцид коренного населения привел к тому, что целые этнические группы были полностью уничтожены (порядка 12 истребленных групп). Вы только в думайтесь, наши кашерные русские убили 90% коренного населения этих земель, но это не все продолжаем дальше.



Теперь переместимся на Кавказ. Когда Россия пришла на Западный Кавказ и в ходе почти 100-летней войны завоевала предков нынешних адыгов. Тогда из более чем миллионного населения Черкесии на родной земле остались только 5% адыгов — остальные погибли в войне, умерли от эпидемий, голода, были выселены в Турцию и другие исламские страны. Конечно, это огромная трагедия. Как по-иному можно назвать смерть или исход девятнадцати из каждых двадцати коренных жителей этих мест?!

В результате войны из 12 адыгских племен только 3 — кабардинцы, бжедуги и шапсуги — остались на своих традиционных, исторических местах, а остальные оказались либо перебиты, либо отправлены в Турцию, либо выселены на равнину «под присмотр» казачьих станиц. Тогда и позже, из них — «выселенных под присмотр» — в ходе взаимодействия с русской, а потом и с советской администрациями были образованы 2 новых народа — черкесы и адыгейцы. Потомки народа, некогда занимавшего территорию от современной Тамани до Сочи, оказались разделенными на 4 территориальных единицы — Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию, Адыгею и 11 шапсугских аулов в Туапсинском и Сочинском районах Краснодарского края.

Наверняка найдутся быдлопоцреоты, которые скажут. Ну это же было давно. И намекнут теплый ламповый русский геноцид это не то же самое что беспощадный геноцид этих гейропцев. И так, последний аккорд. Депортация крымских татар. Я считаю блестящая операция по отжиму Крыма, так что "крымнаш", нам не впервой гордится. Всего за 2 дня было переселено больше 180 тыс. крымских татар.

Все было спланировано четко и быстро и в дорого погибло всего около 200 человек, что собственно можно списать на естественную убыл. Но самая мякотка началась потом в течении следующих четырех лет погибло около 40% переселенного населения, только за 6 месяцев 1944, около 10% Вот это действительно блестящая многоходовочка можно списать массовую гибель людей на климат, а что мы можем сделать с климатом, мы же не боги.

Собственно, на этом все. Вот так тихо мирно, без лишней крови мы расширяли территорию России на протяжении шестиста лет, как говорися только хлеб и соль.



Источник : https://fishki.net/anti/2403997-genocid-russkimi-malyh-narodov.html

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