ТОП-25: Удивительные факты о зубах, которые являются правдой



Две трети зуба скрыты в десне. Видна только одна треть зуба.



22. Если вы «просто чистите зубы», то пропускаете 40% ваших зубов











Чистка зубов затрагивает только 60% ваших зубов. Остальные 40% можно очистить с использованием зубной нити. Да, очень важно использовать зубную нить.



21. Римская зубная паста











До изобретения зубной пасты римляне делали пасту из измельченной яичной скорлупы, костей, бычьих копыт и пепла.

Звучит вполне безопасно.







Даже если они появляются гораздо позже, ваши зубы уже есть у вас во рту с момента рождения. Они ждут своего часа, чтобы появиться.



19. Зубы подобны отпечаткам пальцев











Нет двух одинаковых зубов. Зубы каждого человека уникальны, как и его отпечатки пальцев. На самом деле с помощью зубов можно идентифицировать личность человека, как и с помощью его отпечатков пальцев. Это одна из причин, по которой для идентификации человеческих останков используют стоматологические карты.



18. Сыр защищает зубы











Сыр образует защитный слой, который нейтрализует кислоту в зубном налете. Может, выбросить зубную пасту и вместе нее нанести на щетку немного сыра?



17. Веточки вместо зубной щетки











Вот именно, до появления чудес современной гигиены люди чистили зубы веточками. Остается надеяться, что веточки были чистыми.



16. Римский ополаскиватель для рта











Перенесемся опять в Рим. Во времена Римской империи для полоскания рта люди использовали стерильную мочу. Ах, Рим. Такой чистый.



15. Зелень предотвращает окрашивание зубов











Употребление листового салата или приготовленных на пару овощей перед полноценным приемом пищи может предотвратить появление пятен на зубах. Или, возможно, так говорят родители, чтобы заставить своих детей есть эти овощи.



14. Средневековое средство от зубной боли









В Средние века для облегчения зубной боли люди целовали ослов. «Эксперты» считали, что это верный способ прекратить зубную боль.



13. До появления зубной феи











До того, как Зубная Фея стала давать детишкам деньги за их зубы, дети в Англии и Австралии опускали свои молочные зубы в мышиную нору в надежде, что это предотвратит зубную боль.



12. Нападение с помощью зубов











В Луизиане укус кого-то натуральными зубами будет расценен как нападение. Однако если вы укусите человека вставными зубами, то это будет считаться нападением при отягчающих обстоятельствах.



11. Зубы Джорджа Вашингтона не были деревянными











Хотя существует популярный миф о том, что у президента США были деревянные зубы, в этом нет ни капли правды. На самом деле зубы Вашингтона были сделаны из золота, слоновой кости, свинца и смеси человеческих, ослиных и зубов гиппопотама.



10. Римляне надевали на зубы колпачки











В этом списке мы уже несколько раз упоминали римлян, но давайте посмотрим на хорошие римские стоматологические практики. Для своего времени римляне пользовались впечатляющими стоматологическими технологиями. Поврежденные зубы они накрывали золотыми коронками.



9. В зубном налете содержится 300 видов бактерий











Это правда. В зубном налете содержится в среднем 300 видов бактерий. Так что, знаете, почистите зубы.



8. Газированные напитки ускоряют разрушение зубов











Употребление трех или более стаканов газировки в день на 62% увеличивает вероятность развития кариеса и выпадения зубов. Вместо газировки пейте воду.



7. У 78% молодых людей есть кариес











К 17 годам у 78% американцев есть хотя-бы один испорченный зуб. Чистите зубы, люди!



6. У жирафов нет передних верхних зубов











Как и у нас, у жирафов 32 зуба. Но в отличие от нас, у них впереди зубы находятся только в нижней части челюсти.



5. За всю жизнь на чистку зубов мы тратим 38,5 дня











В течение нашей жизни в среднем 38,5 дня мы проводим за чисткой зубов. Кажется, что это много.



4. Среднестатистический человек чистит зубы в течение 45 секунд в день











В среднем мы чистим зубы всего 45-70 секунд в день. Однако рекомендуется чистить зубы в течение двух-трех минут в день.



3. Дантисты 1800-х годов











Еще в 1800-х годах в роли дантистов выступали парикмахеры и кузнецы. Поскольку цирюльники вырывали зубы, их называли «цирюльниками-хирургами».



2. Защита от рвотных масс











До того, как нас вырвет, в нашем рту производится чрезмерное количество слюны, чтобы защитить наши зубы от кислоты, которая содержится в нашей рвоте. Но потом вам все равно следует почистить зубы.



1. Спасение выбитого зуба











Если один из ваших зубов выбили, вы можете спасти зуб, если затолкаете его обратно в десну в течение пяти минут после того, как он выпадет.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2274851341949471460/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В Национальном музее американской истории в Вашингтоне хранятся зубные протезы принадлежащие первому американскому президенту Джорджу Вашингтону. К несчастью, проблемы с зубами у Вашингтона начались еще в молодости ,поскольку он очень любил раскалывать бразильские орехи и не уделял должного внимания гигиене полости рта…Когда же Джордж Вашингтон стал президентом, в 1789 году у него остался всего лишь один зуб – коренной на нижней челюсти слева. Однако работа президента обязывала публичным выступлениям, общением с влиятельными людьми и народом, поэтому Вашингтон обратился к дантистам для протезирования .

В то время для изготовления съемных протезов использовались различные материалы: слоновая кость, кость гиппопотама, а также человеческие зубы. Что касается деревянных зубов, то они тогда уже практически не применялись, поскольку большим спросом уже пользовались человеческие зубы !

Именно поэтому при протезировании дантист удалял здоровые зубы у молодых чернокожих рабов Вашингтона – из-за чего первого президента США и сегодня обвиняют в расизме! При ношении изготовленных таким образом протезов президент испытывал сильную боль, в следствие чего приходилось постоянно принимать сильнодействующий опий.

Как иронично заметил один современный исследователь, «с официальных портретов на нас смотрит грустный и измученный болями беззубый наркоман – возьмите однодолларовую купюру и убедитесь сами».Именно из-за этих болей речь Джорджа Вашингтона на своей инаугурации была самой короткой в истории США!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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