Всего один признак, по которому можно выявить пару, находящуюся на грани развода

В каждой паре случаются разногласия, и ничего ужасно плохого в этом нет. Мужчина и женщина смотрят на жизнь под разными углами, поэтому немудрено, что между ними время от времени возникает недопонимание. Главное – уметь находить компромисс и не затрагивать запретные темы, которые могут только усугубить конфликт.

Но как понять, это просто очередная ссора или ваша пара – на грани развода? Вспомните свои чувства во время конфликта: мы злимся, психуем, нервничаем. В гневе мы можем думать даже о разрыве!

Доктор Джон Готтман, психолог и исследователь, много лет занимающийся вопросами отношений, с точностью до 94% может предсказать развод. И нет, он не маг и не волшебник, просто он знает, по каким признакам можно отличить пару, находящуюся на краю разрыва.

Через кабинет доктора Готтмана за годы практики прошли тясячи пар. При нем они ругались, кричали, выясняли отношения. Таким образом, он смог выявить основные предвестники развода, которые он назвал "Четыре всадника Апокалипсиса". Сюда входят:

критика; неуважение или пренебрежение; оборонительное поведение; замалчивание проблемы.

По мнению доктора Готтмана, самым разрушительным является пункт №2 – неуважение или пренебрежение партнером.

Когда в вашей паре поселяется неуважение, вы перестаете замечать позитивные стороны партнера. Порой вам тяжело бывает вспомнить хотя бы одно положительное качество или действие,

– говорит доктор.

Неуважение в паре Готттман сравнивает с инфекционным заболеванием. Если вовремя не остановить его, то можно потерять отношения навсегда без возможности вновь возродить любовь в паре.

Хорошая новость для всех отчаявшихся: этот период в отношениях можно пережить, если своевременно его отследить. Чтобы вновь возродить в паре восхищение, уважение и любовь, нужно приложить усилия. Вспомните, как вы встретились? Чем вас покорил партнер? Как зарождались ваши отношения? Как осуществлялись ухаживания? Первые свидания? Свадьба? Вы оба были полны радости. Казалось, что вот оно – счастье! Живи и радуйся.

Забудьте обо всем плохом, отпустите негатив в прошлое, расслабьтесь. Вместо того, чтобы концентрироваться на недостатках партнера, отмечайте его достоинства. Пусть он не моет за собой посуду, зато он – прекрасный отец! Или она плохо готовит, но зато какая она веселушка и хохотушка!

Именно таким образом в кабинете доктора Готтмана пары, которые еще не успели запустить свои отношения, по шажочкам учатся вновь уважать партнера. Дело это кропотливое, но при продуктивной работе принесет свои плоды очень скоро.

Итак, выдохните, забудьте о плохом, концентрируйтесь только на хорошем. Разве вам не жалко после стольких лет труда терять любимого человека из-за своей гордости и капризов?

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2360203263396284515/

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