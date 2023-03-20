А вы знали об этом?(Статья 103)

1.

О жизни и творчестве величайшего писателя ХIХ столетия Оноре де Бальзака, который оставил миру колоссальное художественное наследие и был награждён орденом Почётного легиона, известно немало интересных фактов.

Он много работал, не щадя себя.Когда же Бальзак собирался написать новое произведение, он запирался в своей комнате, закрывал ставни и приступал к работе при свете нескольких свечей. Бальзак ложился рано спать, но в час ночи вставал и работал до 8 утра. Краткий перерыв – и опять за письменный стол !

Бальзак очень любил пить крепкий турецкий кофе без молока и каждый день пил приблизительно пятьдесят чашек кофе. Когда же возможности сварить кофе не было, писатель клал в рот горсть кофейных зерен и жевал их в сухом виде. Говорят, что однажды в таком приподнятом состоянии Бальзак прочитал книгу в двести страниц всего лишь за тридцать минут.Именно поэтому про писателя говорили: «Он прожил 50 тыс. чашек кофе и умер от 50 тыс. чашек кофе»!

Впрочем, феноменальная работоспособность Бальзака объяснялась не только любовью к творчеству, но и куда более прозаичной причиной – стремлением разбогатеть. В реальности, несмотря на солидные гонорары от романов,он всегда был в долгах.Едва же накопив приличные деньги, пускался в сомнительные финансовые авантюры.Таким образом, его надежда разбогатеть так и не осуществилась .

В этом отношении примечателен любопытный эпизод из жизни Бальзака.Однажды ночью в дом писателя забрался грабитель и начал переворачивать вверх дном ящики в поисках денег. Через некоторое время он услышал, как из темноты раздался громкий смех Бальзака, который сказал грабителю : "Дружище, ты напрасно в темноте ищешь то, что я не могу найти днем!".

К своему здоровью Оноре относился весьма легкомысленно. Особенно он страдал от проблем с зубами, однако он не обращался к зубным врачам, поскольку панически их боялся. В итоге писатель лишился многих зубов уже в молодости.

Но самые серьёзные проблемы со здоровьем начались в 1832 г., когда у Бальзака стало прогрессировать нарушение речи, появились зрительные и слуховые галлюцинации. Вместе с тем, поранив однажды ногу об уголок кровати, у него началась гангрена, от которой и умер один из величайших писателей ХIХ столетия!

В последний путь писателя провожало множество людей, его гроб несли Александр Дюма и Виктор Гюго. Перу Гюго принадлежит лучшая эпитафия Бальзаку «Жизнь его была коротка, но насыщенна, в ней было больше трудов, чем дней»!

Следует также отметить, что Оноре де Бальзак остался в истории не только как гениальный писатель, но и как мужчина, воспевший любовь к женщине, особенно к женщине того возраста, который затем станут называть «бальзаковским».

Бальзак в возрасте 22 лет сошёлся с 45-летней Лаурой де Берни, матерью 9-ти детей, а затем с её ровесницей герцогиней Лорой де Бронтес, да и в дальнейшем большинство его женщин были значительно старше.

Именно Лауру де Берни мы должны благодарить за появление этой яркой звезды на литературном небосклоне.Именно в память об этой удивительной женщине появилось выражение «бальзаковский возраст». После ее смерти Бальзак скажет:

«Она была мне матерью, подругой, семьей, спутницей и советчицей,она сделала меня писателем, она утешила меня в юности, она пробудила во мне вкус ... Без нее я бы попросту умер... Никто не может сравниться с последней любовью женщины, которая дарит мужчине счастье первой любви»

Женой же Бальзака за 5 месяцев до своей кончины стала Эвели́на Га́нская, русская подданная польского происхождения .

В заключение хотелось бы вспомнить слова Достоевского, который перевёл на русский язык роман Бальзака «Евгения Гранде» и был восхищён творчеством Бальзака:

«Бальзак велик! Его характеры – произведение ума Вселенной!».

2.

На Гавайских островах часто можно увидеть девушек с цветком в волосах, поскольку на этих островах существует любопытная и довольно удобная традиция использования украшения под названием "Хаку".

Причем, если девушка кладёт цветы за правое ухо, то она тем самым сообщает, что доступна и готова на любые отношения.И чем больше за ее ухом цветов, тем сильнее её желание найти сексуального партнера.

Если же девушка кладёт цветы за левое ухо, то она тем самым сообщает , что у нее уже есть возлюбленный и она не желает отношений с другими мужчинами. Подобная методика ,безусловно, значительно упрощает процесс выбора и сближения сексуальных партнеров.

3.

Сегодня никто не знает имени и фамилии супергероя и самого загадочного шахматиста в мире Короля Энигмы, который, играя в шахматы со своими противниками, закрывает всё тело и лицо костюмом расцветки клеток шахматной доски.Он участвует в онлайн-турнирах, играет партии на улице и любой желающий может бросить ему вызов, а в случае же победы заработать € 100 . Однако еще никому не удавалось обыграть человека в шахматном костюме..

В конце прошлого года в Испании Король Энигма принял участие и вышел в решающую стадию в финале шоу Got Talent Spain. Впрочем, организаторы выдвинули обязательное условие, согласно которому в финале он сыграет против соперника, которого не будет знать и в случае поражения Король Энигма снимет маску и раскроет свою личность.

Именно это в финале шоу талантов мог сделать 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, приглашение которого на решающий поединок стало неприятным сюрпризом для человека в шахматном костюме. Однако до сих пор неизвестно, почему Анатолий Евгеньевич,однозначно выигрывая партию, за три секунды до окончания поединка передумал ставить мат своему сопернику.

Таким образом, тайна личности Короля Энигмы опять осталась нераскрытой! И только 13-й чемпион мира Гарри Каспаров дважды с трудом добивался победы над неизвестным человеком в шахматном костюме. Однако, поскольку эти партии были сыграны не в рамках шоу, как поединок с Анатолием Карповым, Король Энигма не снял маску и вновь не раскрыл свою личность. Многие считают, что Король Энигма — молодой испанский шахматист Мигель Сантос, но точного подтверждения этому нет.

Так или иначе раскрывать свою тайну Король Энигма не спешит и вновь на публике появляется исключительно в закрытом костюме из спандекса. Вместе с тем недавно он сообщил, что уволился со своей работы, чтобы заниматься только игрой в шахматы в своём необычном костюме.Кроме того, стало известно, что он усиленно готовится для реванша с Гарри Каспаровым!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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