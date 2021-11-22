8 удивительных технологий, которые ждут нас в будущем

Пока все следят за выходом нового айфона, ученые демонстрируют по-настоящему крутые изобретения, способные перевернуть привычную жизнь уже здесь и сейчас. Прибор для чтения мыслей, сумка, автоматически меняющая цвет под одежду, часы, которые работают от тепла тела, — все это уже не фантазии, а реальные вещи, доступные всем желающим.

1. Печь готовит внутри льда, причем лед не тает

Кажется, ученые смогли обойти законы физики: они изобрели печь, которая готовит горячую еду внутри льда. Высокоточные датчики определяют вид еды и рассчитывают количество энергии, необходимое для приготовления. Чудо-печь принадлежит немецкой компании Miele и стоит около $ 8 000.

Благодаря новой технологии еда готовится намного быстрее и не подгорает, сохраняя все полезные вещества и витамины. Также в печи можно приготовить 2 блюда одновременно на разных уровнях: запахи не будут смешиваться.

2. Гаджет, который заботится о здоровье кожи



Гаджет QSun не только защитит вашу кожу от повреждений на солнце, но также убедится, что вы получаете необходимое количество витамина D. Гаджет легко крепится к одежде и умеет советовать, например, когда стоило бы нанести солнцезащитный крем.

3. Тапочки, которые сами подъезжают к вам



Компания Nissan (та самая, которая делает автомобили) теперь выпускает «умные» тапочки с функцией автопарковки.

4. Сумка умеет менять цвет

В одном из японских отелей тапочки с автопилотом стали фирменной фишкой.



Больше можно не переживать, подойдет ли сумочка к наряду. Бренд VanDerWaals научил сумки менять цвет и даже заряжать телефон. Вещью можно управлять со смартфона. Приложение позволяет сканировать цвет одежды и синхронизировать с сумкой. Удобно и функционально. С такой сумкой можно на шопинг ходить без подружки.

5. Шкаф автоматически складывает одежду



Машина FoldiMate сушит, гладит и складывает чистое белье. Складывают чистую одежду в стопку специальные «роборуки». При желании можно также приобрести капсулы, которые придают белью приятный аромат. Пожалуй, лучшее бытовое изобретение после стиральной машины.

6. Самолет, похожий на космический корабль



Британская дизайн-группа Factory Design и производитель самолетных сидений Contour Aerospace разработали проект пассажирского самолета, где места напоминают футуристические коконы. Каждая капсула оснащена сиденьем-кроватью, регулятором освещения и температуры, отдельным экраном.

7. Носки, которые не пахнут даже после недельной носки

Китайская компания MeltMall утверждает, что в их носках вы будете чувствовать себя так, будто только что вышли из душа, даже если носите одни и те же уже неделю. Все благодаря серебру, меди и цинку в составе ткани — эти металлы не только устраняют неприятный запах, но и убивают бактерии.

8. «Умные» кроссовки следят за комфортом и здоровьем



Ботинки от компании Smartshoe умеют считать шаги, измерять пульс и другие показатели (совсем как фитнес-браслет), согревать ноги и максимально точно распределять нагрузку на стопу при разных видах ходьбы и бега.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2351040494640826984/

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