7 признаков неуважения к себе, о которых вы могли не догадываться

Говорят же, что окружающие относятся к вам так, как вы сами относитесь к себе. Замечали ли вы когда-нибудь, что знающие себе цену женщины выглядят привлекательно и обращают на себя внимание прохожих? Они излучают уверенность, свет и гармонию. С ними хочется общаться. И наоборот, не уважающие себя дамы сталкиваются с таким же незавидным отношением к себе. Читайте сегодня:

7 признаков того, что вы не уважаете себя

Возможно, пора что-то начать с этим делать?

1.Вы не умеете отказывать

Боязнь сказать “нет” и обидеть тем самым других людей – признак женщин с низкой самооценкой. Вот они и соглашаются даже с тем, что может пойти им во вред. Учить дочь отказывать окружающим в некоторых их просьбах должны родители с самого детства, но некоторые из них воспитывают настолько удобных девочек, что ими потом все пользуются. Не бойтесь кому-то ответить отказом. Мир из-за этого не рухнет, а вы обозначите личные границы.