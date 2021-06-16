7 признаков неуважения к себе, о которых вы могли не догадываться

Говорят же, что окружающие относятся к вам так, как вы сами относитесь к себе. Замечали ли вы когда-нибудь, что знающие себе цену женщины выглядят привлекательно и обращают на себя внимание прохожих? Они излучают уверенность, свет и гармонию. С ними хочется общаться. И наоборот, не уважающие себя дамы сталкиваются с таким же незавидным отношением к себе. Читайте сегодня:
7 признаков того, что вы не уважаете себя
Возможно, пора что-то начать с этим делать?
1.Вы не умеете отказывать
Боязнь сказать “нет” и обидеть тем самым других людей – признак женщин с низкой самооценкой. Вот они и соглашаются даже с тем, что может пойти им во вред. Учить дочь отказывать окружающим в некоторых их просьбах должны родители с самого детства, но некоторые из них воспитывают настолько удобных девочек, что ими потом все пользуются. Не бойтесь кому-то ответить отказом. Мир из-за этого не рухнет, а вы обозначите личные границы.
2. Вы не заботитесь о своем здоровье
Каждая уважающая себя женщина ставит свое здоровье превыше всего. Она вовсе не обязана терпеть боль или дискомфорт. При первых симптомах заболевания или недомогания нужно сразу же обращаться к врачу. Помните об этом и уделяйте своему здоровью пристальное внимание.Иначе ни о каком самоуважении не может быть и речи.
3. Вы не ухаживаете за собой
Речь идет не только о посещении косметолога и салонных процедурах, но и о домашнем уходе. Качественный дневной крем и хорошие средства для борьбы с признаками старения должны быть в арсенале каждой женщины, которая знает себе цену. Потраченные деньги, усилия и время обязательно окупятся и дадут результат. Поэтому если вы считаете это лишним и вам жалко тратиться на свою внешность, задумайтесь, насколько вы сами себя любите.
4. Вы постоянно себя критикуете
Для некоторых женщин самокритика – способ обратить на себя внимание и выбить комплименты в свой адрес. Тем не менее, уважающие себя женщины не опускаются до такого. Им в голову не придет обзывать себя толстой, уродливой, тупой и бездарной, лишь бы услышать, что это не так. А вы критикуете себя?
5. Вы боитесь озвучивать свое мнение
Страх открыться перед людьми, выразить свою точку зрения по какому-либо вопросу и отстоять свое мнение – признак неуверенной в себе женщины, которой не хватает самоуважения. Если вы боитесь что-то сказать поперек, потому что это может спровоцировать конфликт, подумайте о том, что с вами просто не будут считаться. Ведь вы и слова не скажете в свою защиту.
6. Вы переживаете, что о вас подумают другие
Вы чувствительны к любой критике и всегда обращаете внимание на мнение окружающих? Это еще один признак неуважения к себе. Не бойтесь, что о вас скажут или подумают что-то плохое, осудят за поведение или внешний вид. Не стоит быть удобной для всех и принимать близко к сердцу все, что вы о себе услышите.
7. Вы безжалостно экономите на себе
Только неуверенная в себе женщина считает непрактичным тратить на себя деньги, чтобы например, обновить свой гардероб. При этом она может легко расстаться с деньгами, чтобы порадовать подарками друзей и близких. А вот о себе забывает. Если вы узнали сейчас себя, научитесь слышать свои внутренние потребности и балуйте себя хоть иногда.
Источник : https://test.temaretik.com/2235789883927693600/
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