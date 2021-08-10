Какая вы будете в старости?

Хотите немножко заглянуть в будущее и узнать, кем вы будете чувствовать себя в старости - молодой бабушкой, величественной старушкой, любимой бабушкой или же вечно молодой? Пройдите этот несложный тест.

Кого из нас не интересовал вопрос, какими мы будем, когда состаримся? И если внешние проявления мудрости в виде седины на висках и благородных морщин можно легко дорисовать себе в графических редакторах и с помощью приложений, то наш характер и мироощущение складываются уже сейчас, и то, каким мы будем видеть этот мир через полсотни лет зависит от нашего сегодняшнего отношения к себе и окружающим. Пройдите наш тест и узнайте, какой вы будете бабушкой.

Какая ты будешь в старости

Тест состоит из 8 вопросов, на которые можно дать только один вариант ответа. Не задумывайтесь долго над одним вопросом, выбирайте тот вариант, который показался вам наиболее подходящим.

1. Как вы питаетесь?

A) Импульсивно — если голодна, могу умять все, что попадется под руку.

B) Правильное питание — залог здоровья и долголетия.

C) Еда должна доставлять удовольствие, а здоровая пища зачастую такая невкусная.

D) Могу позволить себе все, но небольшими порциями.

2. Что положительного можно извлечь из старости?

A) Не заморачиваться о своем внешнем виде и не пытаться всем вокруг понравиться.

B) Найти новых друзей и организовать клуб по интересам.C) Нянчиться с внуками, вспоминая молодость.D) Учить жизни и давать ценные советы близким.

3. Как вы считаете, нужно ли человечеству лекарство от старости?

A) Определенно да!

B) Старость — это всего лишь еще один жизненный этап, по-своему интересный и насыщенный.

C) Нет, все должно идти своим чередом.

D) Да, нужно, так же, как и возможность заменить внутренние органы на механические протезы, которые не изнашиваются, чтобы жить вечно.

4. Боитесь ли вы постареть?

A) Очень боюсь — омолаживающие крема, подтяжки лица и другие косметические процедуры — настоящее спасение.

B) Это неизбежно.

C) Не важно сколько тебе лет, важно то, на какой возраст ты себя ощущаешь.

D) Боюсь, но что поделать. Стараюсь сохранять оптимизм и веру в технологический прогресс.

5. Где бы вы хотели провести пожилые годы?

A) В роскошном особняке с кучей прислуги где-нибудь в жаркой стране.

B) В санаториях на лечебно-оздоровительных процедурах.

C) Отправлюсь в кругосветку на собственной яхте, взяв с собой внучат.

D) Буду путешествовать, чтобы сохранять разум в тонусе.

6. Следите ли вы за модой?

A) Постоянно — в моем гардеробе без конца появляются новые тренды каждый сезон.

B) Я и так отлично выгляжу.

C) Слежу за тенденциями ради интереса, но не всегда им следую.

D) Мне не до того — у меня слишком насыщенная жизнь, чтобы думать об этой ерунде.

7. Какое слово описывает вас лучше всего:

A) Страстность.

B) Спокойствие.

C) Уравновешенность.

D) Свобода.

8. Хотите ли вы ездить за рулем, будучи в возрасте?

A) Конечно, особенно, на дорогом автомобиле, вызывая зависть и восхищение у окружающих.

B) Нет, к тому моменту у меня уже должен быть личный водитель и седан представительского класса.

C) Только если изредка — очень уж нервное занятие.

D) Да, автомобиль дарит мне ощущение свободы.

Результаты:

Больше ответов A - Молодая бабушка

Вы упорно старитесь оттянуть приближение старости, всячески вкладываетесь в свое тело, пытаясь сохранить молодость. При этом не забываете о духовной стороне вопроса, развиваясь и совершенствуя свой разум. В пожилом возрасте вы точно будете вызывать зависть у сверстником и ловить на себе восхищенные взгляды, а на прогулке с внуками вас будут путать с их мамой.

Больше ответов B - Ваше величество

Возраст добавит вам степенности и мудрости, а седина в волосах будет сверкать серебром. Вы всю жизнь старались добиться карьерных успехов и теперь заслуженно пожинаете плоды своих трудов. В семье вас ценят и уважают, к вам приходят за советом и поддержкой, вас боготворят и боятся. Настоящая английская королева.

Больше ответов C - Любимая бабушка

Достигнув почтенного возраста, вы будете окружены любовью и заботой своих детей и внуков, к вам будут сбегаться всей семьей на пирожки и веселые беседы за столом, у вас будут искать защиты и покровительства младшие члены семьи. Вы станете настоящим оплотом семейных ценностей и кладезем мудрых знаний, которыми будете делиться со своими детьми.

Больше ответов D - Вечно молодая

Вы боитесь старости, но выглядите лет на десять моложе. Вам еще лет десять после достижения совершеннолетия не продавали сигареты и алкоголь без паспорта, а в почтенном возрасте вы выглядите так молодо, что вашу дочь называют сестрой. Ни возраст, ни что-то еще не помешают вам брать от жизни все и дышать полной грудью.

Источник : https://test.temaretik.com/2276933285287037062/

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