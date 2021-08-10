Какая вы будете в старости?

Хотите немножко заглянуть в будущее и узнать, кем вы будете чувствовать себя в старости - молодой бабушкой, величественной старушкой, любимой бабушкой или же вечно молодой? Пройдите этот несложный тест.
Кого из нас не интересовал вопрос, какими мы будем, когда состаримся? И если внешние проявления мудрости в виде седины на висках и благородных морщин можно легко дорисовать себе в графических редакторах и с помощью приложений, то наш характер и мироощущение складываются уже сейчас, и то, каким мы будем видеть этот мир через полсотни лет зависит от нашего сегодняшнего отношения к себе и окружающим. Пройдите наш тест и узнайте, какой вы будете бабушкой.
Какая ты будешь в старости
Тест состоит из 8 вопросов, на которые можно дать только один вариант ответа. Не задумывайтесь долго над одним вопросом, выбирайте тот вариант, который показался вам наиболее подходящим.
1. Как вы питаетесь?
A) Импульсивно — если голодна, могу умять все, что попадется под руку.
B) Правильное питание — залог здоровья и долголетия.
C) Еда должна доставлять удовольствие, а здоровая пища зачастую такая невкусная.
D) Могу позволить себе все, но небольшими порциями.
2. Что положительного можно извлечь из старости?
A) Не заморачиваться о своем внешнем виде и не пытаться всем вокруг понравиться.
B) Найти новых друзей и организовать клуб по интересам.
C) Нянчиться с внуками, вспоминая молодость.
D) Учить жизни и давать ценные советы близким.
3. Как вы считаете, нужно ли человечеству лекарство от старости?
A) Определенно да!
B) Старость — это всего лишь еще один жизненный этап, по-своему интересный и насыщенный.
C) Нет, все должно идти своим чередом.
D) Да, нужно, так же, как и возможность заменить внутренние органы на механические протезы, которые не изнашиваются, чтобы жить вечно.
4. Боитесь ли вы постареть?
A) Очень боюсь — омолаживающие крема, подтяжки лица и другие косметические процедуры — настоящее спасение.
B) Это неизбежно.
C) Не важно сколько тебе лет, важно то, на какой возраст ты себя ощущаешь.
D) Боюсь, но что поделать. Стараюсь сохранять оптимизм и веру в технологический прогресс.
5. Где бы вы хотели провести пожилые годы?
A) В роскошном особняке с кучей прислуги где-нибудь в жаркой стране.
B) В санаториях на лечебно-оздоровительных процедурах.
C) Отправлюсь в кругосветку на собственной яхте, взяв с собой внучат.
D) Буду путешествовать, чтобы сохранять разум в тонусе.
6. Следите ли вы за модой?
A) Постоянно — в моем гардеробе без конца появляются новые тренды каждый сезон.
B) Я и так отлично выгляжу.
C) Слежу за тенденциями ради интереса, но не всегда им следую.
D) Мне не до того — у меня слишком насыщенная жизнь, чтобы думать об этой ерунде.
7. Какое слово описывает вас лучше всего:
A) Страстность.
B) Спокойствие.
C) Уравновешенность.
D) Свобода.
8. Хотите ли вы ездить за рулем, будучи в возрасте?
A) Конечно, особенно, на дорогом автомобиле, вызывая зависть и восхищение у окружающих.
B) Нет, к тому моменту у меня уже должен быть личный водитель и седан представительского класса.
C) Только если изредка — очень уж нервное занятие.
D) Да, автомобиль дарит мне ощущение свободы.
Результаты:
Больше ответов A - Молодая бабушка
Вы упорно старитесь оттянуть приближение старости, всячески вкладываетесь в свое тело, пытаясь сохранить молодость. При этом не забываете о духовной стороне вопроса, развиваясь и совершенствуя свой разум. В пожилом возрасте вы точно будете вызывать зависть у сверстником и ловить на себе восхищенные взгляды, а на прогулке с внуками вас будут путать с их мамой.
Больше ответов B - Ваше величество
Возраст добавит вам степенности и мудрости, а седина в волосах будет сверкать серебром. Вы всю жизнь старались добиться карьерных успехов и теперь заслуженно пожинаете плоды своих трудов. В семье вас ценят и уважают, к вам приходят за советом и поддержкой, вас боготворят и боятся. Настоящая английская королева.
Больше ответов C - Любимая бабушка
Достигнув почтенного возраста, вы будете окружены любовью и заботой своих детей и внуков, к вам будут сбегаться всей семьей на пирожки и веселые беседы за столом, у вас будут искать защиты и покровительства младшие члены семьи. Вы станете настоящим оплотом семейных ценностей и кладезем мудрых знаний, которыми будете делиться со своими детьми.
Больше ответов D - Вечно молодая
Вы боитесь старости, но выглядите лет на десять моложе. Вам еще лет десять после достижения совершеннолетия не продавали сигареты и алкоголь без паспорта, а в почтенном возрасте вы выглядите так молодо, что вашу дочь называют сестрой. Ни возраст, ни что-то еще не помешают вам брать от жизни все и дышать полной грудью.
Источник : https://test.temaretik.com/2276933285287037062/
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