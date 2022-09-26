Чувствам конец: что делать, если вы разлюбили своего мужчину?

Любовь не исчезает внезапно, ее не уносит порыв ветра и не смывают потоки дождя. Это чувство уходит постепенно, шаг за шагом, особенно, если вы растворились друг в друге, не оставив никакого личного пространства.

И вот вы подходите к определенной точке, где решается дальнейшая судьба пары. Бросить все и уйти в пустоту? Или же попробовать спасти отношения?

Для начала поймите, а точно ли вы разлюбили? Возможно, вам показалось, ведь чувства проходят несколько стадий, в том числе и стадию отторжения партнера. Есть пять признаков того, что вы действительно охладели к человеку.

Во-первых, вам без него проще

Радовались ли вы, когда муж уезжает в командировку надолго? Или должен провести выходные за работой? А, может, вы свободно выдыхали, отправляя в Турцию жену с детьми? Когда вам проще жить и дышать без партнера, значит, дело движется к разрыву. Вы уже не чувствуете себя счастливыми человеком, напротив, счастье утекает, словно песок сквозь пальцы, когда он рядом. Вечное напряжение, контроль эмоций, чтобы не сказать чего-то лишнего, не поссориться — вот та самая точка невозврата, когда изменить уже ничего нельзя.

Во-вторых, вас ужасно раздражают пустяки

«С милым рай и в шалаше», — гласит народная мудрость.

В-третьих, из вашей жизни уходит секс

Действительно, когда любовь взаимна, проблемы, даже самые серьезные, переживаются проще. Вы понимаете, что ваш тыл прикрыт, что вы всегда можете рассчитывать на поддержку. Но когда любовь уходит, вас раздражают даже мелкие бытовые передряги. И те пустяки, на которые вы раньше закрывали глаза, почему-то начинают нервировать. Когда-то милый храп почему-то становится таким громким, что хочется придушить подушкой, а одиноко стоящую на столе невымытую кружку охота разнести вдребезги. Если вы никак не можете избавиться от этого, даже хорошенько отдохнув, значит, пришло время перемен.

Первым при охлаждении чувств исчезает секс. Его становится меньше, потом еще меньше, а потом и вовсе этот приятный процесс происходит всего раз в год, да и радости уже не дарит. Меняется в целом динамика отношений. Вы могли спокойно встать рано утром и отправиться на работу после бурной ночи любви? Забудьте! Даже небольшие физические усилия в постели одарят вас великой усталостью. Время начинает течь слишком медленно. И то, что раньше пролетало со скоростью звука или света, теперь тянется и тянется. Это касается и амурных утех, которые теперь длятся чуть ли не вечность, хотя часы отмерили всего 11 минут.

В-четвертых, вас преследуют частые конфликты

Меняется и сама система коммуникации, а любой диалог завершается ссорой или крупным конфликтом. Вы не можете разговаривать с партнером, не повышая голос, хотя веских причин для крика вовсе нет. Примирения уже не вызывают облегчения, скорее, вы считаете их легкой передышкой перед новой атакой. И вам совсем не хочется выяснять, кто прав, кто виноват. Вы четко знаете — это все он, тот человек, что живет рядом с вами и бесит, бесит, бесит неимоверно!

И, наконец, что-то не так с самоидентификацией

Вы перестаете понимать, кто вы, зачем вы, чего хотите от жизни. Настройки самоидентификации напрочь сбиваются. Вы чувствуете себя просроченным пряником на праздничной витрине магазина. Фактически, в отношениях без любви вы теряете себя как личность.

Что делать, если вы насчитали все пять признаков? Не спешить рвать с партнером прямо сейчас. Проведите небольшую практику, которая поможет взвесить все за и против. Разделите лист на 4 равные колонки и в первой напишите, что вы теряете с расставанием, во второй — что не теряете. Тут можно указать как материальные потери, так и психоэмоциональные. Третью колонку отдайте под описание того, что случится, если вы уйдете от этого человека. А в четвертую внесите ситуации, которые не произойдут, если разрыв состоится. Выполняя это задание, вы наконец-то сформулируете свои идеи и переведете их в плоскость реальности.

Как только вы поняли, что расставание неизбежно, выберите время и место, чтобы поговорить с партнером. Понятно, что проще оказаться жертвой разрыва, ей всегда сочувствуют больше. Но поверьте, если вы будете ждать инициативы с другой стороны, вы надолго застрянете в отношениях без любви. При разговоре постарайтесь обозначать только свои эмоции, не переходите на личности, не перекладывайте груз вины и ответственности на сидящего перед вами человека. И, разумеется, попробуйте обойтись без скандалов и драм.

После такой жирной точки на вас опустится зияющая пустота. Что теперь делать? Чем занять время, которое раньше принадлежало другому человеку? Как отбросить сомнения в том, что больше никому не нужен? Все эти вопросы всегда появляются после окончания блистательного романа или длительного брака. Да, придется взять себя в руки и вместе с верными друзьями или психотерапевтом пережить этот стресс. Не спешите снова назначать свидания. Дайте себе время, чтобы восстановиться, побыть наедине с собой и сделать соответствующие выводы. Вполне возможно, вы поймете, что все это время искали не тех партнеров. Или выясните, что никак не побороли своих страхов, в том числе страха открыться другому человеку. Но все это поправимо. Главное, что вы свободны и продолжаете работать над собой.

Эта книга о потере связи с близкими людьми. Автор анализирует причины разрыва отношений и предлагает простые упражнения, чтобы их вернуть или улучшить. Для случаев, когда отношения восстановить нельзя, она дает советы, как пережить боль расставания и научиться отпускать с легким сердцем.

Впрочем, может возникнуть ситуация, когда, сверяясь с признаками охлаждения, вы поняли, что дело тут не в уходе любви. Просто ваши отношения пытаются выйти на новый уровень: с физической и эмоциональной близости вырасти в духовную связь. В таком случае возьмите паузу, после которой обсудите с партнером эту стадию. Ведь он может переживать ровно то же самое. Если это не сработало, время отправиться к специалисту, который поможет разобраться с чувствами.

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А вы знали об этом?

У самок постельного клопа нет отверстия для спаривания, и самцам приходится самостоятельно просверливать его с помощью своего изогнутого и острого полового члена. Затем он вводит сперму в самку, которой (при недостатке крови) самка иногда еще и питается.

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