Юрий Гагарин, гражданин Земли

Полёт Гагарина вызвал всеобщий восторг. В адрес советского правительства посыпались поздравительные телеграммы и письма. Все хотели видеть космонавта своим гостем, и вскоре Юрий отправился в международное турне, которое продолжалось с перерывами почти три года. Если учитывать те страны, где он был проездом, то первый космонавт посетил тридцать государств и побывал в трёх сотнях городов.

Гагарин встречался с президентами и монархами, политиками и военными, руководителями профсоюзов и учёными, авиаторами и простыми гражданами, выступал на митингах, выставках и конференциях, давал десятки интервью. В поездках происходило немало интересных случаев — например, при визите в Финляндию один пожилой финн подарил Гагарину пару местной традиционной обуви и попросил взять её на Луну.

С особым восторгом Гагарина встретили в Великобритании. Во время поездки в открытом автомобиле случился курьёз. Юрий, увидев, что одна сторона улицы пуста, а люди собрались с другой, повернулся лицом к толпе и махал в ответ на приветствия. Как оказалось, с другой стороны стояла и мокла под дождём принцесса Маргарет.

На встречах с людьми, будь то королева Англии или простые рабочие, Юрий старался подобрать такие слова, чтобы любому стало ясно: наступила новая эпоха в истории человечества.

Отныне перед землянами открылись широчайшие возможности по освоению Вселенной. Юрий зажигал публику своей искренностью — он верил в то, о чём говорил.

Нашлись и те, кто ставил заслуги Гагарина под сомнение. Советским властям пришлось умолчать ряд фактов о полёте. Например, чтобы его рекорд по высоте полёта был засчитан, долгое время утверждалось, что Гагарин приземлился не на парашюте, а внутри аппарата, а на земле его ждал спортивный комиссар, фиксировавший рекорд! Также Гагарину приписывали слова «Я не знаю, кто я: первый космонавт или последняя космическая собака». Но люди, знавшие его, не верят, что Юрий мог такое сказать: он понимал, что ему пришлось пережить и как много это значило.

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Послеполётная жизнь Гагарина освещалась в прессе и хорошо известна. Казалось, будто он посвящал всё время поездкам, выступлениям и, конечно, семье — вместе с женой Валентиной Юрий растил двух дочерей. Но всё это время Гагарин мечтал о новом полёте в космос. Добившись всемирного признания, он оставался всё тем же молодым пилотом, который когда-то обсуждал с товарищами перспективы космических полётов.

В феврале 1963 года Гагарин потребовал включить его в один из лётных экипажей. Сначала командование воспротивилось — всё-таки полёт был опасным мероприятием, — но вскоре уступило. Помимо собственной подготовки, Гагарин обучал следующее поколение космонавтов.

Говорят, Гагарин помогал членам отряда космонавтов и в бытовых вопросах. К примеру, он водил девушек из первого женского отряда в недоступный простым смертным отдел ГУМа, где они могли купить себе модную одежду.

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В 1965—1967 годах Гагарин учился на командира нового космического корабля «Союз». В сентябре 1966 года он был приписан к группе, которая готовилась к высадке на Луну, а в январе 1967-го — к группе, сформированной для беспосадочного пилотируемого облёта Луны. Гагарин даже предлагал доставить на Луну капсулу с прахом Королёва, который умер в начале 1966 года.

Если бы советская космическая программа развивалась штатно, то Юрий на лунном варианте «Союза» вполне мог опередить американский «Аполлон-8», облетев Луну в середине 1968 года. А ещё через пару лет Гагарин мог бы стать и первым человеком, побывавшим на Луне. Однако история распорядилась иначе…

23 апреля 1967 года стартовал корабль «Союз-1» с опытным космонавтом Владимиром Комаровым на борту. Его дублёром был назначен Гагарин, который принимал участие в подготовке старта. На орбите у Комарова сразу начались технические проблемы. Лётчик не смог совладать с кораблём, и ему приказали возвращаться. При снижении в атмосфере парашюты спускаемого аппарата не раскрылись, и космонавт погиб от чудовищного удара о землю.

Катастрофа не только заставила пересмотреть всю космическую программу, но и сделала будущие полёты Гагарина невозможными. Командование не желало рисковать человеком, который стал живым символом эпохи. Гагарину пришлось отказаться от дальнейшей подготовки и вернуться в авиацию.

В 1968 году Юрий должен был получить звание генерал-майора и возглавить Центр подготовки космонавтов, но его жизнь внезапно прервалась. 27 марта МиГ-15УТИ, на котором Гагарин выполнял тренировочное задание под руководством инструктора Владимира Серёгина, разбился у посёлка Новосёлово, под городом Киржач Владимирской области.

Причины катастрофы до сих пор засекречены, что порождает слухи и теории заговора. Достоверно известно одно: космонавт и его инструктор до последнего мига были в сознании и пытались вывести машину из смертельного пике. В 2013 году Алексей Леонов предположил, что самолёт Гагарина попал в вихревой след пролетавшего мимо истребителя Су-15 и вроде бы даже лётчик, ставший причиной гибели космонавта, жив до сих пор. Так или иначе, но до тех пор, пока не будет рассекречен отчёт Правительственной комиссии, даже самые убедительные версии гибели Юрия Гагарина остаются гипотезами.

Гагарин-фантаст

Первый космонавт планеты не был чужд фантастики. Он высоко ценил книги Ивана Ефремова, читал журналы, публиковавшие фантастические рассказы. А однажды и сам написал научно-фантастический очерк «Ступени во Вселенную» для сборника «В 2017 году». В нём Юрий порассуждал о перспективах освоения Солнечной системы:

Спутники Земли, всё дальше проникая в космическое пространство, ещё более обогатят наши знания о Вселенной. Всё чаще будут взлетать в космические дали такие лаборатории, исследуя радиационные пояса нашей планеты, деятельность Солнца, жизнь и движение облачного покрова. Эти знания позволят человеку вслед за спутниками самому углубиться в космос.

И наступит, наконец, день непосредственного контакта с Луной. Мне представляется, что в этот день на Луну высадятся телеуправляемые подвижные автоматические устройства, способные выполнить широкую программу исследований. Это изучение, безусловно, расскажет нам многое о прошлом нашей собственной планеты. Ведь Луна подобна геологическому и тектоническому музею, в котором сохранились следы давно прошедших формаций…

Хочется верить, что совсем уже скоро на Луне появится первая астрономическая обсерватория и первый космодром для полёта к Венере или к Марсу.

Человек будущего

Трудно смириться с человеческой смертью. Ещё труднее — со смертью человека, ставшего кумиром миллионов. Ходят легенды, что авиакатастрофа была инсценировкой, а Гагарин тихо живёт где-то в глубинке под другим именем. Люди не хотят верить, что этот целеустремлённый, жизнерадостный человек ушёл навсегда.

Образ Гагарина ещё при жизни был настолько ярким, что мало кто решился воплотить его в кино. К примеру, в фильме «Укрощение огня» (1972) первого космонавта даже не называют по имени — только «надеждой всего прогрессивного человечества» и другими громкими титулами. Можно подумать, зрителю не положено знать, о ком речь!

Один из последних фильмов о Юрии Гагарине, «Гагарин. Первый в космосе», вышел в 2013 году. От картины ждали многого, ведь за последние годы рассекретили массу документов, связанных с полётом и личностью первого космонавта. Но сценаристы предпочли воспроизвести мифы о простом парне из деревни, сдобрив их переиначенными фрагментами из дневников генерал-полковника Николая Каманина. Хуже всего, что отряд космонавтов показан сборищем завистливых истериков, которые только и думают, как обойти товарища в борьбе за первенство.

Куда чаще имя Гагарина встречается в фантастических книгах, фильмах и играх, посвящённых космосу. В его честь называют космические корабли, планеты и даже целые звёздные системы. В образе первого космонавта прошлое соединяется с будущим, а реальность — с фантастикой.

* * *

Заразительная жизнерадостная улыбка Юрия Гагарина — один из самых светлых символов XX века. Короткий космический рейс «Востока» — веха, после которой наша цивилизация обрела новый смысл. И благодаря Гагарину каждый из нас получил шанс внести свой вклад в покорение Вселенной.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но первыми космическую инсценировку с полетом Гагарина в космос произвели в СССР, поскольку в то время не было абсолютной уверенности в надежности ракеты, систем связи и управления, как и вообще в том, что человек может нормально существовать и работать в космосе!

Несмотря на это, амбициозный Хрущев все равно требовал от Сергея Королева, чтобы первым в космос полетел советский человек. Нужно было любой ценой опередить НАСА, что означало идти на любые жертвы – в том числе и человеческие. Стараясь внушить всему миру успешность СССР в покорении космоса, советские конструкторы были вынуждены использовать недоработанные сырые ракеты, которые из-за спешки часто взрывались, унося человеческие жизни.

Несомненно, в этом случае запускать Гагарина в космос было слишком рискованно, поскольку задача стояла вернуть его на землю живым и невредимым, чтобы зарегистрировать рекорд покорения космоса советским человеком.Вместе с тем не было забыто неудачное приземление полуживого сына легендарного авиаконструктора Владимира Ильюшина, когда он, совершив три витка вокруг земли, но утратив при этом связь с наземными службами, совершил аварийную посадку в Китае, где и был арестован.

Он остался жив, но после неудачного приземления был в довольно неприглядном состоянии с несколькими переломами, ушибами и глубокими cсадинами! Конечно, предъявлять миру чуть живого советского «первооткрывателя космоса», о полете которого заранее не было объявлено, было стыдно для лживых руководителей СССР, поэтому и возвращать его на родину никто не спешил.

Лишь через год, по секретному соглашению между странами, Ильюшина передали в СССР. Об этом ,по сути, первом полете человека в космос, довольно подробно написал в своей книге венгерский писатель Иствуд Немори.

На этом основании самым логичным решением из сложившейся ситуации стало отправить космический корабль в космос без космонавта, имитирую затем приземление на парашюте мнимого космонавта Гагарина, что фактически и было сделано!Подобное решение было продиктовано и тем, что руководству страны стали известны сведения о том, что американцы через неделю собирались послать в космос своего космонавта, поэтому времени на техническую доработку корабля не оставалось!

Именно поэтому алчный авантюрист Хрущев, чтобы не опозориться во всем мире после стольких трагических происшествий в космосе, приказал произвести имитацию полета Гагарином. Однако приземление Гагарина на парашюте нарушало требование Международной авиационной федерации (FAI), согласно которому космонавт обязательно должен был приземлиться в корабле, в противном случае полет в космос могли не засчитать.

Именно из-за этого, лживым советским функционерам опять пришлось прибегнуть к обману, нагло скрыв от FAI факт приземления Гагарина к месту падения корабля на парашюте!Именно поэтому тогдашнему президенту АН СССР Келдышу, скрепя душой, пришлось подписать и направить в МАФ официальное письмо, в котором утверждалось, что якобы Гагарин не покидал корабль до приземления.

Только после этого,а особенно после полета Ильюшина, американцы признали свое поражение в космической гонке и не стали особо разглашать имеющие у них трагические записи гибели предыдущих советских космонавтов, а также афишировать, имеющие у них материалы о мифическом полете Гагарина, поскольку сами уже готовились к грандиозной инсценировки полета на Луну, чтобы этой величайшей аферой века затмить успех советской космонавтики!Именно аналогичную авантюру с покорением Луны позже осуществили американцы, окончательно убедившись в невозможности в то время послать туда астронавтов!

Именно поэтому Владимира Ильюшина, а не Гагарина,прогрессивное человечество считает первым космонавтом, покорившим космос! Об этом однозначно свидетельствует его имя, первым зафиксированное в Книге рекордов Гиннесса – как первого космонавта планеты! Звание же Героя Советского Союза Владимир Ильюшин получил за мировой рекорд, покорив высоту 28857 метров.

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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