Когда мусульмане красят яйца: Схожие традиции разных культур

Есть известный анекдот про девушку из России, которая, выйдя замуж за мусульманина, научила весь гарем варить борщ, а на Пасху красить яйца. Однако в большинстве тюркских и персоязычных стран русской красавице и самой можно было бы поучиться этому искусству, ведь мусульманская традиция красить яйца берет начало еще из зороастризма и ей около 5 000 лет. Интересно, что и остальные обычаи, исполняемые у нас на Пасху, очень схожи с мусульманским празднованием весеннего праздника Навруз.

Навруз - древний праздник наступления весны и весеннего равноденствия. Название торжества переводится с персидского как «новый день» и символизирует зарождение жизни, поэтому большинство традиций этого праздника отражают животворящую силу природы. Если в нашей культуре многие действия носят в себе корни языческих верований, то для мусульман таким древним наследием стал зороастризм, именно с ним исследователи связывают некоторые обряды. Параллели с Пасхой не всегда можно объяснить с научной точки зрения, но очевидное сходство отрицать невозможно.

Крашеные яйца

Большинство европейцев уверены, что красивые яички на Пасху – исключительно христианская традиция, однако это не так, в странах Востока на Навруз также принято красить яйца.

Особенно этот обычай прижился в регионах, где сильна именно персидская культура – в Азербайджане, Иране и Таджикистане.

В Тегеране перед праздником на улицах раскрашивают гигантские яйца

Точно так же, как и у нас, любят при этом использовать натуральные красители – луковую шелуху и сок свеклы. Однако главный цвет этого праздника у мусульман – зеленый, символизирующий жизнь и пробуждение природы. Кстати, состязание по битью яиц у разных народов тоже общее. Кто победит – будет удачлив в будущем году.

Битье яиц – игра общая для мусульман и христиан

Особая трапеза

Кулич, творожная пасха, в некоторых странах – печеный карп, баранина или особенная выпечка стали неотъемлемым признаком праздника Пасхи. У христиан этот набор блюд готовится только один раз в году, и поставить на стол кулич в другое время года – все равно, что нарядить елку летом.

Хафт-син – мусульманский традиционный набор еды для весеннего праздника

В Навруз мусульмане обязательно готовят «хафт син» – «семь син». Это набор из семи яств, название которых начинается с буквы «син» Обычно в него входят семена руты — «сипанд», яблоко — «сиб», черные косточки — «сиахдане», дикая маслина — «санджид», уксус — «сирке», чеснок — «сир» и проросшее зерно — «сабзи». Возможен другой набор семи предметов, но в нем обязательно должны присутствовать пророщенные в воде семена льна и злаковых, символизирующие оживление природы.

Уборка в доме

Весной всегда хочется навести порядок – и в делах, и в своем жизненном пространстве, поэтому предпраздничное наведение чистоты несет в себе более высокий смысл. Правда, в христианской традиции «Чистый четверг» на самом деле вовсе не означает генеральную уборку, но переубедить в этом верующих практически невозможно. Скорее всего, в данном случае существовала более древняя традиция, из-за которой и произошла такая подмена понятий. Но, так или иначе, во всех православных странах женщины торопятся по весне помыть окна, перестирать шторы и выхлопать постельные принадлежности именно к Пасхе. У мусульманских хозяек такой же «меткой» для весенней уборки служит Навруз.

Поминовение мертвых

В древней зороастрийской традиции весенний праздник был, несомненно, связан с культом почитания предков. Считалось, что за 10 дней до наступления месяца фарвардин и празднования Навруза души умерших предков спускались с небес, чтобы погостить у своих потомков и увидеться с ними. С распространением мусульманства эта внутренняя суть праздника забылась, но считается, что чистота в доме и новая одежда которую все домочадцы надевают к торжеству, являются отголосками именно этих верований – души предков должны убедиться, что с их потомками все в порядке.

Мусульманский праздник Навруз несет в себе идею возрождающейся жизни

В нашей стране поход на кладбище в Пасху стал еще одной головной болью для православных священнослужителей. Из года в год они пытаются объяснить, что поминовение усопших на Пасху противоречит самом смыслу праздника Воскресения, однако для огромного числа людей эта традиция важна не меньше, чем праздничная служба.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2466824125345433857/

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

"Кровавая демократия западной цивилизации " https://otari.mirtesen.ru/blog/43182462085/

К чему приведет фактически уже начавшаяся Третья мировая война https://otari.mirtesen.ru/blog/43078709641/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!