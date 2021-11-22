Великая тайна Великого поста: что такое литургия преждеосвещённых даров

Ни для кого не тайна, что пост налагает на нас, христиан, определенные ограничения. Особенно Великий пост. Но не все знают, в чем наибольшая строгость Великого поста. Это не ограничение в пище или развлечениях. Самое строгое ограничение, как гласит 49-е правило Лаодикийского собора IV века - «не совершать полной Божественной литургии в дни святой Четыредесятницы, кроме суббот и воскресений». Что же тогда совершается в храме в эти дни? В будние дни Великого поста (святой Четыредесятницы) совершается служба, которую мы называем литургией Преждеосвященных Даров. На ней не совершается главного и Великого таинства литургии — Евхаристии. Что это за служба, рассказывает наш специальный фоторепортаж с первой в этот пост Преждеосвященной Литургии (среда первой седмицы).

Литургия Преждеосвященных Даров, конечно не в теперешнем своем виде, возникла в Антиохи в конце V — начале VI в., а в середине VI века была принята Константинополем, откуда и распространилась по всей Вселенской Церкви. Свт. Григорий Двоеслов, папа Римский (VI в.) упорядочил этот чин, возможно, что-то добавив (что именно — не известно) и установил ее совершение в Римской Церкви. Поэтому именно он поминается в заключительных словах (отпусте) этой литургии.

Совершение Преждеосвященной литургии в дни Святой Четыредесятницы, утверждено, чтобы не нарушать поста и покаяния совершением торжественной полной литургии, и вместе с тем не лишать верующих таинственного общения с Господом.

Как же это возможно? Во время литургии Преждеосвященных даров верующим предлагаются для причащения Святые Дары, освященные прежде — на предыдущей, полной литургии по чину св. Василия Великого или св. Иоанна Златоуста и сохраняемые в ковчежце обычно на Престоле или (реже) на жертвеннике. Таким образом, во все будние дни Великого поста литургия Преждеосвященных Даров совершается в присутствии на престоле Святых Даров, в которых, невидимо присутствует Сам Христос Бог. Это Присутствие придает богослужению особую торжественность, несмотря на его строгость, обилие покаянных молитв и земных поклонов. (Пять раз за все время службы читается молитва Ефрема Сирина с тремя земными поклонами.)

Очередь на первую за этот пост исповедь

Таинство Евхаристии, которое совершается на литургии, не входит в суточный круг богослужения. Этим подчеркивается его иная природа, не временная, а вечная. Евхаристия как бы вырывает нас из плена времени и обращает наше существо к вечности. Поэтому сочетание времени совершения литургии и времени служб суточного круга богослужений зависит от дня недели, церковного времени года, праздничного дня и т. д. Великим постом литургия Преждеосвященных Даров служится на вечерне. Почему?

Так как в Преждеосвященной литургии нет первой части полной литургии – проскомидии, нет чинопоследования Евхаристического канона (Святые Дары, освящены прежде — на предыдущей, полной литургии), нет молитв и песнопений, относящихся к приготовлению и преложению Святых Даров, то служба, казалось бы, должна получиться короткая. Но реально служба гораздо длиннее обычной - приблизительно 4 часа. На самом деле мы должны были бы чувствовать это еще острее. Преждеосвященная литургия совершается на вечерне, а раньше вечерня в эти дни совершалась в 3-4 часа пополудни, что бы чада церковные в дни Великого поста целый день пребывали в совершенном посте, и первый раз вкушали пищу после Причастия, то есть в 7 вечера. Назначение литургии на вечерне -- это не формальность, а предписание, полное глубокого смысла: оно выделяет дни особого аскетического подвига.

Хотя сейчас и не постятся до вечера, но 4 часа утренней службы (с 7 утра до 12 дня) помогают нам хотя бы немного почувствовать напряженное ожидание литургии и Причастия Святых Христовых Тайн. Сейчас есть примеры возвращения к уставу, например в православных приходах Запада служат Преждеосвященную литургию вечером. Священный Синод Московской Патриархии в 1968 году вынес постановление о благословении в храмах Московского Патриархата совершение вечером Божественной литургии преждеосвященных Даров, где правящий архиерей сочтет это полезным.

Итак.

Утром в храмах совершается третий, шестой и девятый час, чин изобразительных, вечерня, и на вечерне — литургия Преждеосвященных Даров. Рядовой христианин, первый раз попавший на эту литургию, увидит много необычных для него моментов. Но, обо всем по порядку.

Церковные службы часов, которые занимают основное время великопостной будничной службы, освящают определенное время дня и связаны с важнейшими священными событиями Евангельской истории. Служба часов, совершаемая во время Великого поста, имеет свои особенности. В конце каждого часа положена молитва св. Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего...», на каждом часе троекратно поется постовой тропарь часа, с земными поклонами, за некоторыми исключениями, к каждому часу, в основном состоящему из чтения псалмов, прибавляется еще одна кафизма из Псалтири. Она называется рядовая. Из-за этих вставок время службы часов значительно увеличивается.

Служба первого часа, который соответствует по нашему счету времени 7-му часу утра, напоминает верующим о суде над Господом Иисусом Христом у Пилата.

На третьем часе (соответствует 9-му часу утра) вспоминаются события последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа: надругания над Ним и бичевание Его после суда у Пилата. Кроме того, этот час посвящен воспоминанию события сошествия Святого Духа на апостолов, совершившегося в этот час в день Пятидесятницы.

На шестом часе (соответствует 12-му часу дня) совершается воспоминание о добровольных страданиях и распятии на Голгофе Господа Иисуса Христа. В отличии от обычных часов, на шестом часе положено чтение паримии (чтения из книг Ветхого Завета) из книги пророка Исаии.

На девятом часе (соответствует 3-му часу дня) вспоминается Крестная смерть Господа Иисуса Христа и указывается на значение Его смерти для вечного спасения верующих в Него.

Чин Изобразительных — еще одна особенность порядка этой службы. Он как бы изображает литургию (отсюда его название). На литургии этот чин служится, только если она совершается на вечерне, или после вечерни. Начальная его часть содержит песнопения литургии, всем знакомые : «Благослови, душе моя, Господа», «Хвали, душе моя, Господа», «Во Царствии Твоем…» Такое правило напоминает, что хотя это и вечерня, но вечерня не простая, а с литургией.

И вот кончились Изобразительны. Начинается вечерня. Узнаем мы об этом по возгласу. И вот кончились Изобразительны. Начинается вечерня. Узнаем мы об этом по возгласу. Но возглас этот будет не обычный, как на вечерне — «Востаните. Господи, благослови», а литургийный: «Благословенно Царство…». То есть мы не забываем, что на этой вечерне совершится Самое Важное — литургия и Причастие. Ответ на возглас будет для нас тоже непривычным.

Ради поста только один чтец отвечает «Аминь», и сразу же читает «Придите поклонимся…» и 103, так называемый предначинательный, псалом.

Священник, в это время читает перед Алтарем, стоя на солее Светильничные молитвы, Название этих молитв происходит от старинного названия самой вечерни — «светильночное»: это богослужение, на котором зажигают светильники, так как уже вечер и темнеет. У нас на приходах вечерня или «светильночное» служится с утра, а утреня, как правило, вечером.

Следующий момент службы — 18-я кафизма, обычная на вечерне, на сей раз точно обратит на себя наше внимание, так как на третьей Славе этой кафизмы все в храме опускаются на колени, а священники в Алтаре производят очень важное действие, сопровождающееся земными поклонами. Какое? На Преждеосвященной литургии в Чашу кладется Агнец, и наливается просто вино, которое не претворяется в Кровь Господню, Ею заранее на полной литургии напоен Сам Агнец. (Поэтому на Преждеосвященной литургии не причащают младенцев, которые еще не в состоянии проглотить твердую пищу. Это еще одна ее особенность.) И вот во время чтения 18-й кафизмы в Алтаре происходит следующее: во время первой Славы священник вынимает заранее освященного Агнца из дарохранительницы и полагает на дискосе (небольшое священное блюдо на особом подножии), во время второй Славы совершается каждение Престола, а во время третьей Славы переносят дискос с Агнцем с престола на жертвенник. «Кафизма» греческое слово, обозначающее «седален», то есть во время ее чтения можно сидеть. Но во время чтения 18 кафизмы на литургии преждеосвященных даров сидеть совершенно не уместно, а на третьей Славе надо даже встать на колени.

После чтения из Ветхого Завета, которое называется паремии, совершается особое действие, не имеющее аналогов в богослужениях других дней. Дьякон возглашает: «Повелите!»

Священник, взяв обеими руками кадило и подсвечник с зажженной свечой, стоит перед Престолом лицом к Нему и говорит: «Премудрость, прости» (стойте прямо, момент очень важный). Потом, обратясь на запад, то есть к народу: «Свет Христов просвещает всех». В это время все кладут земной поклон. Этот момент так и называют — Повелите.

Знаменитая часть Преждеосвященной литургии — песнопение Правильно это называть Великий прокимен. Певец в центре храма (иногда это трио) поет четыре разных стиха, а хор отвечает. И так 5 раз. По уставу эта пронзительная часть службы всегда именно так и должна исполняться. Чтец всегда должен пропевать Прокимен, но у нас его никогда не пропевают, а просто возглашают. И вот только в пост специально готовят и поют.

Вход, во время которого с жертвенника на Престол переносится уже Агнец — хлеб, который преложился в Тело Христово. (На полной литургии переносятся еще не преложенные хлеб и вино, только лишь заготовленные для совершения таинства.)

Поется песнопение: «Ныне Силы небесные с нами невидимо служат», а далее необычное: «Се бо входит Царь Славы, се Жертва тайная совершенна дориносится», потому что входит Царь Славы, и Жертва тайная уже совершена («совершенна дориносится»). Дориносится, так как ее окружает невидимое небесное воинство, как воины с копьями (греч. слово дОро). Надо сказать, что весь строй вечерни с литургией Преждеосвященных Даров, составлен исходя именно из того факта, что на престоле присутствуют УЖЕ преложенные Святые Дары. Это место в службе, которое не передать словами. В глубокой тишине, все в храме коленопреклоненны, раздается только мерный звон кадила, которым сопровождают перенос Святого Агнца на престол.

После входа дьякон закрывает завесу (греч. «катапетасма») Царских врат наполовину. Это название завесы в Библии используется как завеса, отделявшая «святая святых» от других частей Иерусалимского храма (Лк.23:45). Сотканная руками Божией Матери завеса раздралась надвое в момент крестной смерти Спасителя (Мф.27:51). По образному толкованию святителя Прокла, архиепископа Констанинопольского, не терпя страданий Христа, посвященный Господу храм «разодрал от скорби ризу свою».

После входа, на полной литургии должен бы быть Евхаристический канон. Но здесь его нет, поэтому сразу следует возглас: «Преждеосвященная Святая святым!» и хор поет: «Един свят…» Затем, после «Отче Наш», поется Причастный стих и все причащаются. Когда причащаются священники в Алтаре, завеса Царских врат закрыта полностью. Потом выносят Чашу, и, как всегда говорят: «Со страхом Божиим…». А хор отвечает не то, что обычно, он отвечает стихом из 33-го псалма: «Благословлю Господа на всякое время…» Затем причащаются миряне. Очень необычен для нас причастный стих, то есть то, что поется во время причастия. На полной литургии мы слышим: «Тело Христово примите, Источника бессмертного вкусите», а на литургии Преждеосвященных Даров: «Вкусите и видете, яко благ Господь». Если вспомнить, что вся служба исполнена покаяния и сокрушения о нашей немощи, становится ясен глубокий смысл этих слов. Они, как бы, напоминают нам, что несмотря на все наше несовершенство, мы, недостойные, по благости Божией, все-таки приступаем к Причастию.

И, наконец, отпуст, то есть заключительные слова. Интересно, что отпуст этой службы, как у вечерни. Так Церковь не забывает, что литургия Преждеосвященных Даров служится на вечерне.

Мы воспринимаем Преждеосвященную литургию в среду и в пятницу первой недели великого поста, как нечто необычное. На самом деле, в любой будний день Святой Четыредесятницы возможна литургия Преждеосвященных Даров. Все зависит от устава: у нас, по Иерусалимскому уставу, служат преждеосвященную литургию в среду и пятницу. А вот полная литургия в будний день может совершаться только в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, если он попадает на будний день Великого поста.

Итак, литургия Преждеосвященных Даров совершается в среду и пятницу каждой недели Великого поста, а также: в четверг пятой седмицы (недели) Великого поста; в день Обретения главы Иоанна Предтечи; в день Сорока мучеников Севастийских; в день храмового святого; и в понедельник, вторник и среду Страстной седмицы.

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