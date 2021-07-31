5 простых вопросов, которые помогут оценить внутренний мир человека

При знакомстве с новым человеком нам часто приходится гадать: кто он, чем интересуется, что в целом из себя представляет? Иногда на оценку внутреннего мира других людей может уйти немало времени. Однако существует несколько вопросов, которые помогают заглянуть в душу даже незнакомому человеку. Выслушав ответы собеседника, вы сможете узнать о нём много интересного и составить некий психологический портрет.

Представляем вашему вниманию 5 вопросов, которые помогут в кратчайшие сроки узнать человека.

1. Если бы выиграли миллион, на что бы вы его потратили?

Бросил бы ваш собеседник работу? Приобрёл бы дом своей мечты или отдал деньги на благотворительность? Ответ на этот вопрос поможет определить приоритеты и жизненные ценности человека, узнать, чего ему не хватает жизни, а также оценить степень эгоизма и интеллектуальный уровень.

2. Как вы обычно отдыхаете?

Данный вопрос помогает составить целостную картину о том, как человек устроил свою жизнь. Ответ на него расскажет нам об уровне дохода нового знакомого, его привычках, характере, различных хобби и количестве друзей.

3. Какими своими достижениями вы больше всего гордитесь?

Каждому из нас приятно ощущать себя достойным и делиться своими успехами, особенно когда мы при этом не выглядим в глазах собеседника зазнайками.

4. Если бы у вас была возможность что-то изменить в своей жизни, что бы это было?

Данный вопрос поможет вашему знакомому почувствовать, что он вам действительно интересен, а ответ на него даст представление о том, что человек больше всего ценит в жизни.

Такой вопрос поможет вам оценить состояние своего собеседника и понять, кем он является. Очень часто, когда один человек делится своими не достигнутыми целями и сожалениями с другим, это усиливает между ними доверие и расширяет спектр взаимодействия. Ответ на такой вопрос даст вам представление о слабостях нового знакомого, а также заветных мечтах и планах.

5. Какое ваше любимое воспоминание из детства?

С помощью этого вопроса вы сможете узнать о человеке много нового. Очень часто он заставляет людей улыбаться, приводит к душевной и наполненной юмором беседе о семейных традициях, поездках, праздниках, надеждах и дружбе.

Задавая эти вопросы новому знакомому, вы сможете также немало нового узнать о себе самом. В условиях непринуждённого обмена чувствами и мыслями вы быстро найдёте общие интересы со своим собеседником и создадите прочную базу для прекрасных отношений.

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