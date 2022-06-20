Кто на самом деле финансировал Гитлера, и кому это всё нужно было?

У Гитлера было финансирование. Что же это было? Собственно, сама партия Гитлера.

Современные источники говорят нам о том, что Гитлеру удалось построить настолько правильную и эффективную схему, при которой он получал деньги от собственных членов нацистской партии.

Партийный взнос каждый месяц должен составлять от 1 до 1,2 рейхсмарки. Однако многие члены вносили даже больший взнос, до 20 рейхсмарки в месяц. И все это делалось для того, чтобы получить отличительные знаки. Именно ими поощрялись партийные люди, поэтому стремились к большему финансированию многие. Высчитывая средний показатель, мы можем сказать, что около 5 рейхсмарок отдавал каждый член. Таким образом, всего за 10 месяцев рейнскому отделению удалось собрать 650 000 рейхсмарок в 1931 году. В меньшем отделении доход достиг 230 000 рейхсмарок.

Чтобы провести отдельную избирательную кампанию, люди собирали дополнительную плату, называемыми целевыми сборами. Сейчас мы можем даже найти списки городов, которые вносили пожертвования. Суммы с каждого человека колебались от 5 рейхсмарок до 50. В основном, жертвовали средства люди среднего звена, предприниматели и ремесленники. Известны также цифра за 1929 год, когда с народа численностью в 180 тысяч собрали пожертвования в сумму 392 000 рейхсмарок. В 1933 году сумма достигла 15 миллионов, потому что сборы сдавали уже 850 тысяч человек. В 1933 году сумма достигла 15 миллионов, потому что сборы сдавали уже 850 тысяч человек. Куда же потом девались эти средства? Для предвыборной кампании в 1932 году было выделено 567 000 рейхсмарок для первого тура, для второго 269 000. Взносы эти были немаленькими. Выплаты членов колебались от 10 тысяч до 100 тысяч рейхсмарок. В 1933 году было указано собрать с больших предпринимателей 3 миллиона рублей. Эти средства во многом должны были покрывать государственные долги. Получилось собрать только чуть больше 2 миллионов.