10 реальных людей со сверхспособностями

Конечно они не летают как птицы и не способны передвигаться со скоростью света, однако каждый из них обладает экстраординарными способностями и талантами, которые наука еще ой как долго не сможет объяснить.



Джино Мартино: Человек-наковальня

Джино Мартино – американский профессиональный борец и артист, который шокирует публику своей невероятной способностью ломать головой различные твердые предметы, включая железные прутья, бейсбольные биты и бетонные блоки. Его череп выдерживал даже шары для боулинга, падающие с пятиметровой высоты. По словам врачей, такая необычная физическая способность Джино обусловлена тем, что он от природы обладает сверхпрочным черепом. За это его и прозвали Человеком-наковальней.





Тим Кридланд: Король пыток

Тим Кридланд, выступающий под сценическим псевдонимом «Замора – Король пыток», на протяжении десятилетий демонстрировал всему миру свою уникальную способность – исключительную терпимость к боли. Он протыкал себя шпагами, глотал огонь и мечи, ложился на гвозди – и это лишь малость от тех опасных трюков, которые он проделал за всю свою карьеру. Тим является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса.





Вим Хоф: Ледяной человек

Голландец Вим Хоф обладает удивительной способностью выдерживать экстремально низкие температуры.

Он бегал марафоны босиком по снегу, погружался в холодную воду и установил мировой рекорд пребывания в ледяной ванне – 1 час 52 минуты. Кроме того, Вим Хоф совершил восхождение на вершину горы Килиманджаро, будучи в одних только шортах, за что и получил прозвище «Ледяной человек». Мужчина уверяет, что достиг состояния, при котором абсолютно не чувствует холода, исключительно благодаря медитации. Исследователи подтвердили, что Вим действительно способен сознательно контролировать свою вегетативную нервную систему и реакции иммунной системы.



Масутацу Ояма: мог свалить быка одним ударом

Масутацу Ояма (1923-1994) был мастером боевых искусств и чемпионом, которого никому не удавалось одолеть. Говорят, что он за три дня провел с различными противниками по сто боев длительностью не более двух минут и из каждого вышел победителем. Масутацу Ояма также прославился тем, что голыми руками дрался с разъяренными быками и мог свалить их всего одним ударом.





Тибетские монахи, практикующие туммо: способны вырабатывать собственным телом огромное количество тепла

Известно, что буддийские монахи, практикующие туммо (йога внутреннего огня), способны без единого движения мускула увеличить температуру собственного тела до невероятно высокого уровня. Чтобы продемонстрировать свои экстраординарные способности, они кладут на плечи большие полотенца, смоченные в ледяной воде, и уже через час после глубокой медитации те становятся абсолютно сухими. Способность человека сознательно повышать температуру собственного тела науке объяснить пока что не дано.



Мастер Чжоу: «Жемчужина Китая»

Мастер Чжоу является целителем и мастером тайцзицюань, кунг-фу и цигун. «Ци» в слове «цигун» переводится как «жар»; именно в этом и заключается необычайная способность Мастера Чжоу: он обладает редким даром собственными руками нагревать предметы. Он продемонстрировал свой выдающийся талант путем высушивания глины и доведения воды до температуры кипения. Мастер Чжоу также использует свою уникальную способность для лечения опухолей, боли в теле и множества других недугов, которые мучают простых людей. Среди его пациентов были такие известные личности, как Далай-лама и члены баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс». За свой исключительный дар Мастер Чжоу получил прозвище «Жемчужина Китая». Он утверждает, что появление в его руках энергии «ци» – это результат постоянных медитаций.





Мишель Лотито: «Месье съест все»

Француза Мишеля Лотито (1950-2007) неспроста на родине называли ‘Monsieur Mangetout’, что по-русски звучит как «Мисье съест все». В период с 1959 г. по 1997 г. он в буквальном смысле поглотил около девяти тонн металлических предметов, включая самолет, семь телевизоров, 18 велосипедов, 15 тележек для покупок, гроб и часть Эйфелевой башни. В чем же кроется причина проявления у Лотито такой шокирующей способности? Этот редкий феномен в науке и медицине известен как «пикацизм» – пищевое расстройство, которое выражается в тяге к несъедобным веществам. Оно, наряду с необычайно толстой слизистой оболочкой желудка, и позволяло Лотито потреблять огромное количество металла, который он, кстати, резал на мелкие кусочки, поливал растительным маслом и проглатывал, запивая водой. Умер Мишель Лотито, как ни странно, естественной смертью.



Исао Мачии: Суперсамурай

Исао Мачии ошеломляет публику своими невероятными навыками владения мечом: он способен пополам разрезать выпущенную из пневматического оружия пластиковую пульку, скорость движения которой составляет более 320 км/час.



Бен Анденрвуд: ориентировался в пространстве при помощи звуков



Бен Анденрвуд родился в 1992 году; в возрасте трех лет он перенес сложнейшую операцию, в ходе которой ему удалили оба глаза. Но Бен существенно отличался от других инвалидов по зрению: ему не нужны были ни трость, ни собака-поводырь, а все потому, что он научился ориентироваться в пространстве при помощи звуков. К пяти годам Бен развил в себе способность к эхолокации – навык, позволяющий «видеть» окружающие объекты посредством восприятия звуковых сигналов, отражающихся от них. Благодаря этому он, как и все нормальные дети, мог кататься на скейтборде, играть в футбол, защищаться от хулиганов и прочее. К сожалению, Бен не смог победить болезнь, приведшую его к полной слепоте. Умер он в 2009 г. в возрасте 16 лет.





Наталья Демкина: Рентгеновское зрение

Наталья Демкина впервые обнаружила свою уникальную способность видеть сквозь кожу человека в возрасте десяти лет и с тех пор использует ее для установления диагнозов людям, которые обращаются к ней за помощью. Чтобы доказать или опровергнуть заявления девушки о том, что она обладает рентгеновским зрением, медицинские эксперты провели при ее участии ряд обширных исследований.

В 2004 г. телеканал Discovery Channel выпустил документальный фильм об экстраординарных способностях Натальи Демкиной под названием «Девочка с рентгеновскими глазами». Во время исследования, проведенного Комитетом скептических изысканий (КСИ), Наташу попросили определить состояние здоровья шести волонтеров, которые подверглись хирургическому вмешательству или имели физические аномалии. Девочка в течение четырех часов осматривала пациентов и смогла поставить правильный диагноз четырем из них. Представители КСИ посчитали данные результаты неубедительными, и на этом исследования закончились. Тем не менее, Наталья и по сей день продолжает помогать больным людям.



