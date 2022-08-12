10 приемов, которые используют нарциссы

Они стремятся быть в центре внимания. Обесценивают результаты других, превознося собственные. Подчеркивают чужие недостатки, чтобы на их фоне выглядеть блестяще. Какие еще типичные уловки нарцисса-манипулятора стоит знать, рассказывает психолог Кристин Хэммонд.

Каждый из нас хоть раз сталкивался с этим типажом в своем окружении. Как распознать нарцисса и не стать жертвой его манипуляций? Запомните основные правила поведения.

1. «Своя» версия чужого успеха

Классический прием нарцисса – «дополнить» и «подкорректировать» рассказ о достижениях других людей. Он может прикрываться благими намерениями, уверять, что просто ценит честную игру. Но на самом деле такой расклад ему выгоден: так он одновременно унижает соперника и показывает себя борцом за правду.

– Иван Иванович защитил докторскую в 30 лет!

– Ну еще бы, ведь на него работал целый штат студентов и лаборантов.

– Видел твою одноклассницу по телевизору. Она ведет программу в прайм-тайм.

– Похлопала глазками перед продюсером – ее и взяли. Стоило ради этого заканчивать медицинский?

2. Картотека ошибок

Нарциссы умело собирают информацию о коллегах, соперниках, руководителях, чтобы использовать в нужный момент. Могут пустить в ход свое очарование, притвориться друзьями, чтобы вызвать вас на откровенность.

«В любых отношениях нарцисс стремится доминировать»

3. Мнимый перфекционизм

Как только они узнают то, что можно использовать против вас, не преминут использовать информацию для шантажа. Нарцисс будет время от времени – обычно беззлобно, как бы в шутку – напоминать о вашей «маленькой тайне», чтобы иметь власть над вами.

Совершенных людей не существует. Правда, для нарцисса всегда есть исключение: он сам. В поиске чужих ошибок нарциссам нет равных. Еще искуснее им удается затушевывать личный интерес в этом. Если нарцисса обвинят в излишней придирчивости, он широко улыбнется и скажет: «Да это же шутка. Уже и пошутить нельзя. Что у тебя с чувством юмора, приятель?»

4. Поиск виновного

Если что-то идет не так, нарцисс всегда находит того, кто окажется «крайним». Хорошее знание психологии помогает ему выбрать на эту роль того, кто не станет возражать и защищаться. Нередко нарцисс заранее выбирает в качестве напарника человека, на которого можно свалить вину в случае провала или вскрытия его махинаций.

5. Детский лепет

В любых отношениях нарцисс стремится доминировать. Один из способов – убедить партнера в его незрелости и детском поведении. Любую ситуацию нарцисс интерпретирует в контексте отношений Взрослый-Ребенок. В разговоре часто прибегает к демонстративному сюсюканью, притворной заботе и жалости. «Ну что ты сердишься, как маленькая? Ах, я тебя обидел? Ну-ну, ты только не плачь. Хочешь, куплю тебе конфетку?»

6. Ссылка на религию

Нарцисс прекрасно знает, что убеждения и верования – мощный рычаг давления на других людей. Совесть не позволяет нам спокойно переносить противоречие между нашими ценностями и поступками, которые отклоняются от них. Даже если отклонение совсем незначительно, нарцисс будет стараться раздуть его, возвести в абсолют. Например, часто пускает в ход фразы: «Как можно вам доверять, если вы постоянно лицемерите?»; «Вот вы осуждаете меня, а это не по-христиански»; «Как это ничего страшного? Вот так и рушится мораль в нашем обществе».

«Излюбленная тактика нарцисса – вывести собеседника из себя, а затем укорить его за излишнюю горячность»

7. «Юпитер сердится, значит, он неправ»

Излюбленная тактика нарцисса – вывести собеседника из себя, а затем укорить его за излишнюю горячность. Во-первых, резкая эмоциональная реакция выгодно контрастирует с холодной учтивостью самого нарцисса. Во-вторых, нарцисс получает возможность истолковать эту реакцию в свою пользу: «Ага! Ты огрызаешься. Значит, нет дыма без огня».

8. Мнимая снисходительность

В отличие от детского лепета, здесь собеседник всячески старается показать, что стоит выше вас, лучше понимает ситуацию, может объяснить ваши реакции и вашу мотивацию. Он пользуется «умными» словами (нередко – иностранными, латинскими выражениями), красноречивыми жестами (закатывает глаза, усмехается), многозначительно переглядывается с окружающими. Игра на публику делает ситуацию еще более выгодной для нарцисса: его обаяние на дает окружающим распознать демагога.

9. Сравнение с идеалом

Неважно, что вы сделали и какие приложили усилия – он сделал это в два раза быстрее и лучше вас. Нарцисс использует собственное превосходство, чтобы обесценить ваши результаты. При этом часто игнорирует детали, которые могут иметь решающее значение.

10. Манипуляция впечатлением

Его костюмы всегда идеально сидят. Ни один волосок не выбивается из прически. Нарцисс выглядит так не только потому, что ему нравится быть «с иголочки». Это еще и способ обесценивать других. Эти комментарии вам наверняка знакомы: «Просто последить за собой – разве это так трудно»; «Как можно принимать всерьез того, кто выглядит как бомж».

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А вы знали об этом?

Служба парков и дикой природы Северной территории Австралии поделилась фотографиями, на которых была изображена змея с тремя глазами. Необычное существо было найдено местными рейнджерами. Исследователей очень заинтересовал этот случай, ведь рентгеновские снимки показали, что змея имела не две отдельные головы, а один череп с тремя функционирующими глазами. Учёные считают, что третий глаз у животного появился не вследствие влияния экологии. Главная версия — эмбриональная мутация.

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