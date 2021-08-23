Самое интересное о пустыне

Пустыни занимают немалую часть суши нашей планеты.

Рассмотрим интересные факты о пустыне.

Считается, что существуют две самые большие пустыни мира – Антарктида и Сахара, площадь которой превышает 9 млн квадратных километров.

Самые высокие дюны пустынь бывают в высоту до 180 метров.

Долина смерти, признанная всепланетным чемпионом по засушливости и температуре воздуха, густо населена - пресмыкающихся там 44 вида, млекопитающие представлены 40 видами, в пустыне произрастают растения 545 видов, обитают птицы 15 видов, амфибии 12 видов и даже рыбы представлены 13 видами.

Рекордсменом по засушливости является район пустыни Атакама, в котором дождь не наблюдают уже четыре столетия.

Среди интересных фактов о пустыне отметим то, что отсутствие влаги заставляет ее обитателей приспосабливаться к здешним суровым условиям. Например, обитатель пустынной части Австралии ящерица Молох, выработала уникальнейшую способность сбора влаги своей кожей. Вся жидкость, попадающая на ее кожу, стекает в пасть ящерицы через микроскопического размера каналы между кожными чешуйками. Зарываясь брюхом во влажный песок, ящерица и из него извлекает влагу.

В Сахаре часто бывают такие ветры, что в течение одних суток могут унести из нее миллион тонн пыли.

Если бы мы задумали перевезти по железной дороге такое количество пыли, то нам понадобился бы состав длиной в 400 км. Температура пустынного воздуха в этот период повышается почти до 50°, а влажность весьма резко падает.

Отметим - в Саудовской Аравии, известной своей пустынностью, вообще не существует постоянно текущих рек.

Высочайшая точки Сахары – Эми Коусо, а ее высота составляет 3415 метров.

В переводе с монгольского название пустыни «Гоби» означает «безводное место». Так принято называть все пустынные, а также полупустынные местности центральноазиатского региона. По своей территории Гоби считается крупнейшей азиатской пустыней.

Характерными для пустынных мест обитателями являются вараны, разнообразные змеи, скорпионы и, конечно, верблюды.

Нелегкие условия жизни в пустыне не лишили местных жителей своеобразного чувства юмора. Так, зону в приграничных районах, где еще со времен войны Израиля с Египтом остались минные поля, они назвали «краем летающих верблюдов».

Пустыни славятся своими миражами. Ведь ежегодно только в Сахаре их фиксируют почти 160 тысяч. Все миражи разнообразны – они блуждающие или стабильные, горизонтальные или вертикальные. Издаются специальные туристические карты с нанесенными на них караванными путями, где отмечены места наблюдения миражей. Это районы с появляющимися там колодцами, зелеными оазисами, пышными рощами и горными цепями.