Почему красавица-фрейлина Александра Россет согласилась выйти за князя Сергея Голицына, а венчалась с Николаем Смирновым

Фрейлина Александра Осиповна Россет оставила свой след в истории русской литературы. Она дружила со многими гениями, ей посвящали стихи поэты-современники.

Фрагмент портрета Александры Осиповны Смирновой, 1837 год.

Александра Осиповна оставила мемуары, которые издаются под двойной фамилией: девичьей и замужней.

В 1830-м году красавица собиралась выйти замуж не за Николая Смирнова, а за князя Сергея Михайловича Голицына, который был старше фрейлины на 35 лет.

Портрет князя Сергея Михайловича Голицына.

Разница в возрасте – существенная, но почти такая же была и у родителей фрейлины: отец, 49-летний Осип Россет, женился на Надежде Лорер, когда той было только 16 лет.

Любви к князю не было, пятеро Россетов отчаянно нуждались в деньгах: у Александры Осиповны имелось четверо младших братьев. Рассчитывать на помощь от родных Россетам не приходилось: отец, мать и бабушка умерли. Мать распорядилась имеющимся у нее состоянием по своему усмотрению: все завещала детям от второго брака. Пятеро детей от первого замужества Надежды Лорер рассчитывали только на себя.

Фрейлина императрицы Александра Россет имела квартиру во дворце, прислугу, дрова и жалованье 12000 рублей в год, но у четверых ее братьев-офицеров с каждым месяцем росли долги.

Фрагмент портрета А.О. Смирновой-Россет.

Выход в из ситуации традиционный: выйти замуж за состоятельного человека, который материально поможет родным супруги.

Предложение о браке сделал весьма состоятельный человек. Князь Сергей Михайлович Голицын – владелец нескольких крупных имений, в том числе и знаменитой усадьбы Кузьминки.

На его помощь братья Россеты могли рассчитывать смело: князя Голицына называли «последний московский вельможа», он был не только богат, добр, но и щедр. Десятки бедных дворян получали нечто вроде пенсии от Голицына, хотя приходились весьма отдаленной родней.

У дворян Российской империи существовала традиция: перед свадьбой одаривать не только невесту, ее родителей, но и ближайших родных будущей жены и даже слуг в доме. Ближайшая родня невесты – это четверо ее братьев: каждый Россет получил от князя Сергея Голицына по 100 тысяч рублей.

В мемуарах Александра Осиповна писала позднее, что уже смирилась

«с мыслью идти замуж за старика и поселиться в Москве с пятью старухами, его сёстрами».

А братья Россеты понимали, что породниться с богатым и щедрым князем Голицыным может и не удастся. Ведь с 1799 года князь формально женат. Супруга – знаменитая Авдотья Голицына по прозвищу «Ночная княгиня» или «княгиня полуночи».

Портрет Авдотьи Голицыной, знаменитой "Ночной княгини", жены князя С.М.Голицына

Так и получилось в 1830 году: Авдотья Ивановна Голицына отказала «давать разводную» мужу, с которым фактически никогда не жила.

Внучка М.И. Кутузова, жена австрийского посланника, графиня Долли Фикельмон оставила своем дневнике запись:

Развод с Авдотьей Ивановной князю получить не удалось, значит, венчания с фрейлиной не будет. В этом случае у дворян принято возвращать все подарки, полученные от жениха.

А младший из братьев Россет уже израсходовал часть подаренных ему 100 тысяч рублей. Князь Голицын не настаивал на возвращении денег и подарков. Но фрейлина Александра Россет такого допустить не могла. Она нашла выход из сложившейся ситуации: вышла за другого состоятельного дворянина.

Николай Смирнов, муж Александры Россет. Портрет 1835 года.

Николай Смирнов – блестящая партия: владелец 6000 крепостных душ с ежегодным доходом в 30 тысяч рублей, дипломат и приятель Пушкина. Красавица мужа не любила, это был брак по расчету. Но так Россеты смогли вернуть долг князю С.М. Голицыну.

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