8 фраз, которые умный человек никогда не произнесет

Проверьте, не используете ли вы в своей речи формулировки, которые портят о вас все впечатление.

«Это нечестно!»

Жизнь полна несправедливостей. Но это не повод каждый раз пользоваться фразой, которую обычно говорят дети, когда им запрещают есть сладкое или рано отправляют спать. Большинству окружающих неинтересно слушать ваше нытье. Наверняка с ними произошло не меньше незаслуженных ситуаций: увольнений, расставаний или потерь.

Вместо этого. Измените тактику поведения в ситуациях, когда ваши права ущемляют. Жалуйтесь не друзьям, а в Трудовую инспецию, в суд, в прокуратуру. Если же речь касается какой-то космической несправедливости, на которую вы не можете повлиять, то смотрите на нее как на случайность.

«У меня глупый вопрос»

Дополнительные или уточняющие вопросы показывают не вашу ограниченность, а заинтересованность в обсуждаемой теме, поэтому всегда высоко ценятся. Похожая ситуация: вы начинаете свое выступление с фразы «Звучит, конечно, по-идиотски». Только что вы собственными руками вырыли яму, в которую выбросят вашу задумку.

Вместо этого. Никогда не обесценивайте себя в глазах окружающих. Если вы сомневаетесь в том, о чем хотите спросить, имитируйте уверенность. Постепенно такое поведение станет вашей сущностью.

«Я попробую»

Любые слова, сказанные без тени сомнений, кажутся окружающим истиной.

Так вы сообщаете собеседнику, что его просьба или задание, скорее всего, не будут выполнены. Если же речь идет о предполагаемых изменениях (например, вы собираетесь похудеть или добиться повышения), такой подход означает, что вы смирились с провалом или неудачей, но делаете вид, что еще надеетесь на лучшее. Умные люди открыто говорят о своих возможностях и не вводят в заблуждение окружающих по поводу своих намерений.

Вместо этого. Честно скажите собеседнику, что не будете выполнять задачу или отложите ее, и объясните причины. Предложите альтернативное решение, чтобы не оставлять человека в подвешенном состоянии. Когда дело касается ваших собственных намерений и целей, то подумайте вот о чем: обязательные задачи вы не «пробуете решить», а выполняете. Поэтому измените формулировку: вместо «Я постараюсь заняться спортом» говорите «Я займусь». Так вы поддержите собственную решимость.

«Неужели ты смог(ла) похудеть?»

Как вариант: «Для вашего возраста вы отлично выглядите » или «Не верится, что ты смогла это сделать». Это ужасные комплименты. Услышав их, собеседник скорее всего оскорбится, потому что в них вы делаете акцент на его недостатках или ограничениях.

Вместо этого. Оценивайте успехи в отрыве от возрастных, гендерных и каких бы то ни было стереотипов. Не акцентируйте внимание на трудностях, с которыми, по вашему мнению, столкнулся человек. Подчеркните положительный результат словами «Вы прекрасно выглядите!» или «Я в восторге от твоей работы».

«Ты кажешься усталым(ой)»

Изможденный человек не бывает привлекательным. Скорее всего, у него темные круги под глазами и неопрятный внешний вид, а еще он рассеян и вял. Иными словами, он точно знает, что плохо выглядит. И своим утверждением вы не откроете для него Америку, а завуалированно скажете: «Какой(ая) ты сегодня некрасивый(ая)!»

Вместо этого. Если вы заметили, что близкий вам человек в последнее время буквально валится с ног от усталости, спросите, все ли у него в порядке. Этот вопрос покажет ваше беспокойство и в то же время не обидит собеседника. А еще лучше — предложите свою помощь.

«Я всего добилась сама!»

В мире не существует ни одного человека, который бы «сделал» себя сам. На формирование вашей личности оказали влияние десятки других людей: кто-то помог развить таланты, кто-то вдохновил и воодушевил, кто-то дал ценный совет или подал пример. Даже мимолетная встреча может значительно изменить жизнь человека, и этим фактором не стоит пренебрегать.

Вместо этого. Будьте благодарны за все, что когда-то сделали для вас другие люди. Именно опыт общения с ними (пусть даже негативный) делает вас тем, кто вы есть. Вера в себя и в свои силы — это прекрасно, но не стоит превозносить свою персону в такой форме.

«Это не моя вина»

Откреститься от проблемы и упрямо отрицать свою вину — незрелая тактика поведения. И совсем не прибавляющая вам ума в глазах окружающих. Не перекладывайте ответственность на других в деле, к которому имеете хоть какое-то отношение. Такое «стрелочничество» даст понять, что с вами лучше не затевать никакой совместной работы, потому что в случае неудачи вы сложите с себя все обязательства и ретируетесь.

Вместо этого. Разберитесь в сути проблемы. Если вашей вины и правда нет, приведите аргументы в собственную защиту. Верить вам или нет, решат окружающие. Если же вы на самом деле допустили ошибку, признайте ее и поинтересуйтесь, как ее можно исправить.

«Я умная»

Как правило, интеллектуальные люди знают о своих достоинствах, поэтому не кричат всему миру о том, что они умные, красивые или добрые.

Вместо этого. Поработайте над самооценкой. Если она в норме, то у вас не возникнет потребности в том, чтобы хвалить себя прилюдно.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2229067506908137665/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть : en.yandex.ru/media/id/5e3c869c6a2d43043504211e

Неразгаданные тайны истории, которые ставят учёных в тупик https://otari.mirtesen.ru/blog/43052587579/

Николай Островский: как революционный писатель грабил горожан https://otari.mirtesen.ru/blog/43285434589/

Любопытные, а порой шокирующие факты о Китае https://otari.mirtesen.ru/blog/43975260718/