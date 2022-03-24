Как королевский двор Генриха VIII за чистотой следил и зачем постоянно переезжал

Королевский двор часто переезжал. Во-первых, было скучно сидеть на одно месте. А уж если богатство позволяло путешествовать по многочисленным владениям Генриха VIII, то почему бы нет? Во-вторых, была и вторая, более прозаическая причина... генеральная уборка!

Количество придворных постоянно росло. В 1535 году их было 700 человек без слуг, а в 1536 году, после одной из официальных поездок Генриха по стране, количество выросло до 1000 человек. Понятно, что люди потребляли огромное количество пищи и оставляли огромное количество отходов. Эти постоянные гуляния, вечеринки, которые так любил Генрих приводили к тому, что дворцы заваливались грудами мусора.

Надо сказать, король был чистоплотен и боролся за чистоту. Например, запрещал справлять малую нужду в камин и на стены, выбрасывать объедки из спален в коридоры и вытирать руки о королевские гобелены... Но придворные продолжали это делать. У придворных, которые проживали в королевских резиденциях были слуги, которые так же не придерживались никаких санитарных норм.

Сериал Тюдоры

Повара могли готовить в грязной одежде, грязными руками и спать прямо на полу возле камина. Поэтому, неудивительны были случаи дизентерии. Генрих даже издал указ, запрещающий поварам быть такими грязными. Но здесь королевское семейство само виновато. Для слуг ни спален, ни удобств, не предусматривалось.

Просто удивительно, как при стремлении быть чистыми и благоуханными, люди при дворе могли так свинячить в месте, где они жили.

Королевские горшки вытряхивались в специальные кирпичные камеры, чтобы их содержимое не разносилось по всей дворцовой территории. Так вот эти камеры быстро переполнялись и не могли вмещать в себя нечистоты.

Была ещё одна причина, по которой приходилось переезжать: опустошение сельхозугодий и лесов. Тюдоры и их придворные любили хорошо покушать. А угодья не выдерживали их аппетита и страсти к охоте.

Как только двор съезжал, начиналась генеральная уборка, которую невозможно было провести, когда все эти многочисленные люди проживали во дворце.

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