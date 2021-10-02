Топ-25: шокирующие факты про змей, которые вы могли не знать

Страх перед змеями – одна из самых распространенных фобий на земле. И это вполне понятно – некоторые из них смертоносны, поэтому бояться змей – это всего лишь вопрос инстинкта выживания. Но было бы несправедливо считать, что змеи – только убийцы. Это еще и удивительные животные с невероятными способностями. Например, знали ли вы, что некоторые змеи могут летать? Или как насчет змеи, которая отпугивает хищников пуканием? Интересно? Тогда читайте наш список из 25 необыкновенных фактов про змей, о которых вы раньше не слышали.



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Змеи живут на всех континентах, кроме Антарктиды. Исключение также составляют такие крупные острова, как Ирландия, Исландия, Гренландия, Гавайи и Новая Зеландия, а также некоторые мелкие островки в Атлантическом и Тихом океане.



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Змеи бывают очень разных размеров. Некоторые вырастают скромными ужиками до 10 сантиметров в длину, а среди самых крупных представителей этих чешуйчатых пресмыкающихся нельзя не упомянуть гигантских сетчатых питонов, вырастающих до 7 метров!



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В мире насчитывается около 3 400 видов змей, из которых 600 – ядовитые. Из этих 600 змей только 200 представляют собой серьезную угрозу для людей.



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Среди змей очень часто встречается полицефалия – редчайшее генетическое расстройство, при котором животное рождается с 2 головами.

Причем такие змеи прекрасно живут, и иногда эти головы даже дерутся друг с другом за еду.21.







Теоретически змеи произошли от 4-лапого предка примерно 112 000 000 – 94 000 000 лет тому назад. У некоторых питонов и удавов до сих пор сохранились следы задних лап.



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Змеи могут выживать почти в любых условиях от джунглей и пустынь до озер и гор. Их даже находили на высоте 4 900 метров над уровнем моря в Гималаях.



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Мышцы гремучей змеи, отвечающие за щелканье погремушкой на кончике ее хвоста, одни из самых быстрых в природе. Они способны производить около 50 сокращений в секунду, и могут работать 3 часа без остановки.



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Укус черной мамбы, одной из самых ядовитых в мире змей, может вызвать у человека припадок или потерю сознания в течение 45 минут после того, как яд попал в кровь. До изобретения противоядия смертность в случае нападения черной мамбы составляла 100%.



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У большинства змей чрезвычайно высокая подвижность челюсти, что позволяет им заглатывать добычу, которая намного крупнее змеиной головы.



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В Бразилии есть остров, который называют Змеиным. Считается, что встретить змею здесь можно чаще, чем где-либо еще на Земле. На каждый квадратный метр на этом острове приходится по 1 змее.



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Зеленая анаконда родом из тропических лесов Южной Америки, и она признана самой длинной и самой тяжелой в мире змей. Истории известен питон весом в 227 килограммов и длиной в 9 метров.



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Западный тайпан – это маленькая и очень свирепая змейка, признанная самой ядовитой на Земле. Теоретически одного укуса этого австралийского пресмыкающегося достаточно, чтобы убить 100 взрослых человек. Звучит нереально, но все дело в том, что тайпан за 1 раз выделяет так много сильнодействующего яда, что лучше с ним не встречаться ни в одиночку, ни в компании друзей.



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Гадюки, питоны и некоторые удавы обладают инфракрасными сенсорами. Эти чувствительные рецепторы расположены прямо между бороздками на морде животного и позволяют им «видеть» тепло, излучаемое теплокровными зверьками, на которых они охотятся.



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Ядовитые змеи в год убивают около 90 000 человек по всему миру. Но вопреки таким жутким цифрам их все же нельзя назвать самыми смертоносными животными в мире. А вот по вине комаров ежегодно погибает больше миллиона человек.



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В природе есть вид летающих змей. Они обитают в Южной Азии, и способны перемещаться по воздуху на 100 метров за один полет.



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Змеиные клыки обычно меняются раз в 6-10 недель. Когда старые изнашиваются, новые вырастают прямо на их месте.



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Для обеспечения жизнедеятельности в таком продолговатом и тонком теле некоторые парные органы змей расположены либо асимметрично, либо один орган больше другого, либо одна из пары вовсе существует разве что в качестве рудимента. У многих видов змей одно легкое может отсутствовать полностью.



8.







Если кораллового аспида напугать, он прячет голову под тело, поднимает и загибает свой хвост, а потом в этой позе громко пукает.



7.









Отсеченная голова змеи все еще может кусаться спустя даже несколько часов после убийства ее хозяйки. И все это время такие укусы не перестают быть очень ядовитыми.



6.







Исторически укус змеи в некоторых культурах использовали в качестве казни. Неминуемая смерть от яда некоторых видов этого животного стала коварным инструментом в руках вершителей чужих судеб. В средневековой Европе одной из форм страшнейшего наказания было сбрасывание преступника в яму со змеями, где несчастный умирал от множественных укусов ядовитых пресмыкающихся.



5.







Может показаться, что у змей нет век. Но они все же защищают свои глаза сросшейся прозрачной пленкой кожи. Выглядит это так, будто змеи никогда не моргают и спят с открытыми глазами, но на самом деле прозрачные веки их очень выручают. Эту пленку они меняют вместе со всей кожей во время линьки.



4.









Некоторые змеи могут продержаться без еды целых два года. Все это время они выживают за счет накопленной энергии. Существует теория, что если змея голодает слишком долго, она способна переварить даже собственное сердце.



3.









Большинство видов змей откладывают яйца, но некоторые из них хранят яйца внутри своего продолговатого тела вплоть до момента вылупления потомства (яйцеживородящие). Недавние исследования показали, что существуют даже живородящие змеи, которые вынашивают зародыша в своем организме и рожают детенышей свободными от яйцевой оболочки. Среди таких змей самыми известными считаются зеленая анаконда и удав.



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Чтобы не задохнуться во время проглатывания слишком крупной жертвы, змея научилась выталкивать кончик своей трахеи или дыхательного горла прямо изо рта, что по принципу напоминает использование трубки для подводного плавания.



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Все змеи сугубо плотоядны, но в зависимости от их размера рацион разных видов змей довольно сильно отличается. Змеи поменьше едят насекомых, улиток и мышей, а самые крупные змеи могут убить антилопу, кенгуру, свинью или даже крокодила.

Источник :

https://udivitelnoe.temaretik.com/2277557880643651839/

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