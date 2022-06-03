Грузия отдаляется от ЕС для сближения с Россией—неужели это правда?

Грузия, 3 июня, ГРУЗИНФОРМ. В последнее время Грузию не узнать: она не присоединилась к антироссийским санкциям Запада по Украине, не изгоняет очередного Познера и даже подумывает об авиарейсах в Москву, сообщает "Фигаро". Не может ли так случиться, что мы помиримся? Нет, успокаивает эксперт из Сорбонны. Просто события на Украине показали, что с Россией шутки плохи.

Россия сняла ряд ограничений в отношении Грузии в знак благодарности за лояльность к Москве, считает Дмитрий Минич, специалист по вопросам России во Французском институте международных отношений (Ifri). Он добавляет, что в экономическом отношении Грузия все больше зависит от своего соседа.

Представляем собеседника: Дмитрий Минич — научный сотрудник Центра Россия/СНГ в Ifri. Доктор истории международных отношений Сорбоннского университета (2021 г.). Его диссертация называется "В обход вооруженной борьбы: российское стратегическое мышление перед лицом эволюции войны, 1993–2016 гг.".

— Власти Грузии отказались осудить агрессивные действия России в отношении Украины и присоединиться к европейским санкциям, которые премьер-министр Ираклий Гарибашвили считает "бесполезными". Можно ли говорить о сближении позиций Тбилиси и Москвы?

— Президент и премьер-министр Грузии проводят политику прозападной ориентации (этот курс закреплен в Конституции после российско-грузинской войны 2008 года). Формально официальный Тбилиси осудил российскую спецоперацию на Украине. Российские марионетки, имеющиеся в Грузии, не сработали по этой теме. Они не дали ожидаемого эффекта, несмотря на несколько информационно-идеологических диверсий. Однако принятая Грузией стратегия сама по себе сбалансирована, что делает подрывные силы, призывающие к "дружбе с Россией" довольно бесполезным активом. Но вот на кого на самом деле нацелило свою критику правительство: на сторонников реванша за проигранную войну 2008 года. В стране есть сторонники войны, такие как партия Михаила Саакашвили, которые призывали Тбилиси воспользоваться конфликтом на Украине для реинтеграции Южной Осетии и Абхазии. (Поскольку в Южной Осетии стоят российские войска, а Абхазия имеет свою армию, Саакашвили и его союзники явно предлагают не мирную "реинтеграцию", а войну — прим. ИноСМИ.) Грузины таким образом выразили свою позицию, что они не хотят провоцировать или раздражать Москву. Они заверили северного соседа, что не воюют против России.

— Выгодны ли Грузии европейские санкции против России? Какова роль России в грузинской экономике?

— Россия является ключевым экономическим партнером Грузии. Российский туризм сейчас остановился из-за ограничений, введенных Россией [после погромов, устроенных грузинскими националистами из-за приезда в Тбилиси депутата Госдумы и его выступления в грузинском парламенте — прим. ИноСМИ]. Но он был очень важен для грузинской экономики, как и вино, импорт которого Москва ограничила в 2006 году, чтобы наказать Тбилиси. Более того, и это очень показательно, в знак благодарности Грузии за ее взвешенную позицию по отношению к Москве с начала спецоперации на Украине Россия сняла ограничения на наземный транзит между двумя странами в середине мая. Россия также объявила, что через несколько дней может возобновить воздушное сообщение между двумя странами (прерванное после протестов 2019 года, организованных "антироссийской" оппозицией). Санкции и изоляция России выгодны Грузии, поскольку Москва чувствует себя обязанной показать другим странам бывшего СССР, что она способна вести переговоры и поддерживать позитивные отношения, если с ней ведут себя по-доброму.

— Грузия подала заявку на членство в Европейском союзе 2 марта 2022 года после петиции, подписанной 50 000 грузин. Кроме того, с начала украинского конфликта в Тбилиси прошли крупные демонстрации в поддержку Украины. Есть ли разногласия между грузинским общественным мнением и властями страны?

— В первые дни военных действий поддержка Грузией Украины была популярна среди грузинского населения, хотя половина грузин не хотела, чтобы их правительство вводило санкции против России. Отмечу: только треть грузин выступала за ограничение экономических связей с Россией. Однако заявления украинских официальных лиц, которые попытались вовлечь Грузию в войну, охладили пыл сторонников Киева среди грузинского населения. В конце апреля большинство грузин заявили, что поддерживают позицию властей по отношению к Украине.

— В августе 2008 года Россия и Грузия вступили в схватку за контроль над Южной Осетией, небольшой пророссийской сепаратистской республикой на территории Грузии, независимость которой признала Москва. Как это противостояние отразилось на сегодняшних событиях?

— Существование сепаратистских республик, независимость которых признала Москва, изначально было мощным рычагом в руках России. С началом спецоперации на Украине марионетки Кремля в Южной Осетии объявили, что организуют референдум о присоединении к России. Возможно, отмена этого референдума может рассматриваться как благодарность Грузии за осмотрительное поведение в контексте спецоперации России на Украине. Показательно, что, помимо отмены экономических ограничений в отношении Грузии, Россия также недавно высказалась против присоединения Южной Осетии. События показали: Россия может то активизировать, то ослаблять осетинский сепаратизм, чтобы повлиять на политическую ориентацию Грузии. Пусть эта ориентация в целом прозападная, а грузинские правящие элиты не отказались от своего стремления сближаться с Западом — все равно у России появляются возможности. Если Грузия не получит более решительной поддержки и перспектив со стороны евроатлантических структур безопасности и сотрудничества, мечты о скачке в западный мир будут выглядеть все более несбыточными, а политико-экономическая зависимость от России будет все более реальной.

inosmi.ru

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