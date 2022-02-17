Психология скандала: 5 типов конфликтов в паре (и что они говорят о ваших отношениях)

Порой именно то, как люди ссорятся, указывает на качество их отношений — разбираемся, какие виды конфликтов существуют и что они говорят о вашем союзе.
Коронавирус, безработица, изменение финансового статуса, проблемы интимного характера, разные взгляды на воспитание детей, тревога и страх за будущее, нарушение личных границ — существует огромное множество поводов для ссор между партнерами. При этом каждая из них раскрывает отношения пары особенным образом, а потому стоит понимать, что же скрывается за той или иной формой конфликта.
Ссора, разговор, примирение
Как правило, в таких отношениях присутствует модель детско-родительских отношений — партнеры часто ругаются на бытовые и финансовые темы, выясняют, кто больше вкладывает в их союз, а кто больше берет, чем отдает. Но самое сложное для них — высказывать свои истинные желания, поскольку они всегда стараются сохранить определенный образ перед друг другом и окружающими. Это приводит к тому, что в отношениях появляется слишком много рутины, а страсть и влечение уходят на второй план.
Достижение эмоционального пика и примирительный секс
В такой вариации тема конфликта вообще не имеет значения — партнеры используют своеобразную форму подогрева эмоций только лишь для того, что секс был ярким и запоминающимся.Скорее всего, в первый раз у них получилось это неосознанно, а дальше такая модель поведения вошла в привычку, и через провокации и оголенные эмоции пара достигает наивысшей точки наслаждения, получая от этого максимум удовольствия.
Впрочем, подобная стратегия не слишком сочетается с понятием здоровых отношений — провоцируя друг друга на конфликт ради ярких сексуальных ощущений, вы лишь оттягиваете момент разрыва (читайте также: Секс после ссоры: 6 причин, почему мириться в постели — это плохо).
Конфликт, достижение эмоционального пика, молчание
Порой такая стратегия ссоры говорит о том, что партнеры по-настоящему несчастливы вместе, однако вынуждены сохранять брак по каким-либо причинам: ради детей, совместного бизнеса, ипотеки. Молчание в этом случае является показателем пассивной агрессии — не имея возможности сделать что-то большее, партнеры таким образом вымещают свой негатив.
Впрочем, бывает и так, что для пары такой способ решения конфликта дает возможность остыть и «переварить» произошедшее, а после вернуться к конструктивному диалогу.
Ссора, поспешные решения о разрыве, попытки примирения
Такой тип конфликта предполагает сосредоточение власти в руках одного из партнеров — во время ссоры тот, кто обладает большим «весом» в отношениях, начинает спекулировать разводом или расставанием, отказываясь продолжать диалог (читайте также: 5 мужских манипуляций, с которыми сталкивается каждая женщина). Второй партнер, боясь подобного исхода событий, старается всеми силами исчерпать конфликт и прийти к мировому соглашению. Проблема заключается в том, что подобные методы относятся к манипуляции и не подходят под определение здоровых, а кроме того, в скором времени «партнеру-жертве» надоест игра в одни ворота, и он не станет прилагать усилий для сохранения союза.
Конфликт, «примирение», месть
Это — самый опасный тип конфликта в паре. Люди, которые в совместной жизни могут годами помнить обиды прошлого, не имеют возможности двигаться дальше и развиваться, поскольку полностью сосредоточены на негативе. Любые попытки наладить контакт будут разбиваться о прошлое, а потому такие отношения не имеют будущего.
Анна Сухова
Психолог, психодиагност, гипнолог, основатель школы «Свобода от тревоги».
Источник : https://test.temaretik.com/2413240390450940885
Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть:
Факты о Великой Отечественной войне, которые скрывали в ССС(Рhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43194971923/)
Самые богатые люди Российской империи. Кто они, как заработали свои деньги и что стало с их богатством? https://otari.mirtesen.ru/blog/43570346201/
"Украденная победа": Почему другие страны не признают решающую роль СССР во Второй Мировой войне https://otari.mirtesen.ru/blog/43641606311/
Свежие комментарии