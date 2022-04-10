Почему султан Сулейман запретил отращивать бороды?

Иногда османские султаны для демонстрации своей власти и величия вводили некие правила, не имеющие отношение к исламу. К примеру, это касалось ношения бороды в султанском дворце Топкапы.

Зачем мусульмане отращивают бороды?

Исламская догма, предписывающая мусульманину-мужчине даже на лице иметь стойкое отличие от женщины, подразумевает обязательное наличие бороды. В зависимости от школ ислама, от тарикатов и мазхабов, длина бороды может быть разной.

Традиционное требование — чтобы собранная в кулак борода немного выходила за пределы кулака. Хотя ряд школ допускает и просто 5-7-дневную щетину, покрывающую лицо — этого, как утверждается, вполне достаточно, чтобы не спутать мужчину с женщиной. Но в истории Османской империи, в частности — периода правления Сулеймана, борода стала ещё и признаком высокого статуса.

Кому дозволялось носить бороду во дворце

Современники султана, чьи записи дошли до турецких историков, так описывают правила обладания бородой при дворце: это был признак высочайшего положения в империи, стало быть — носить бороду при дворе дозволялось далеко не всем.

В обсуждениях с шейх-уль-исламом Сулейман принял решение, согласно которому бороду во дворце могли носить только 2 человека: сам повелитель, и бостанджибаши, начальник дворцовой охраны.

Этот указ продержался недолго по причине прямого нарушения исполнения заветов пророка мусульманами во дворце, и шейх-уль-ислам, проконсультировавшись с Сулейманом, внёс, что называется, поправку.

Султан Сулейман

Разрешение на бороду

Предварительным условием для получения разрешения на отращивание бороды было обсуждение обращения соискателя (шехзаде) султаном и шейх-уль-исламом. Это была церемония, чем-то напоминавшая инициацию.

Как правило шехзаде получал чёткое указание, какой длины должна быть борода. Отступление от разрешённой длины считалось вызовом самому повелителю, ибо самые роскошные бороды должны были подчёркивать статус лишь правителя, бостанджибаши, и конечно же, шейх-уль-ислама.

Бороды в «Великолепном веке»

В «Великолепном веке» с шехзаде и бородами вроде как всё показано правильно. Мы видим Мустафу, которому около 15-17 лет, он уже взрослый, но еще живёт во дворце и не носит бороду и гладко выбрит. Начинает носить бороду только, когда отправляется в собственный санджак, начинает жизнь вне отцовского дворца. А Джихангир, который всю жизнь прожил во дворце отца, так и ходит безбородым.

Шехзаде Джихангир в «Великолепном веке»

Хотя и он мог бы отращивать бороду, благодаря поправке шейх-уль-ислама к «указу о бороде», допускавшей такую «вольность» почти всем, но с предварительным условием.

Таким вот необычным запретом на бороды Сулейман надолго вписал своё имя — в имиджевую, стилистическую составляющую внешности повелителя Османской империи.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Легенды и ужасы Алькатраса https://otari.mirtesen.ru/blog/43075567515/

Тайны одного из первых фараонов Египта https://otari.mirtesen.ru/blog/43206243042/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!