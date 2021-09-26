Опасный период: в каком возрасте мужчины и женщины наиболее склонны к изменам

Основательница одного из них, Эшли Мэдисон, на основании проведенного опроса среди пользователей выделила также такие причины измены, как отсутствие интимной близости в браке из-за занятости или усталости одного из партнеров, и поиск эмоциональной поддержки на стороне. Потенциальными любовниками как мужчины, так и женщины могут стать люди из близкого окружения или коллеги, хотя не исключаются и случайные ничего не значащие связи, например, во время командировки.

Наиболее склонными к измене считаются:

«живущие в Сети» люди;

те, кто уже изменил однажды;

мужчины на пороге нового десятилетия (последняя цифра возраста которых – 9);

женщины с невысокими доходами;

солидные, обеспеченные мужчины с довольно высоким социальным статусом.

Не последнюю роль в том, что люди решаются на измену, играют их возраст и длительность отношений, в которых они состоят.

Проведенное еще одним сайтом знакомств, Victoria Milan, исследование основывалось на сравнении данных среди пользователей из разных стран, социальных и возрастных групп. Так, женщины на севере Европы, например, склонны были вступать в отношения на стороне еще до 30, тогда как на востоке и юге континента этот порог был более высоким – около 40 и выше.

Анализировалось также и то, сколько времени с момента свадьбы прекрасные дамы готовы были хранить верность своим супругам прежде, чем завязывать романы. Усредненные данные показали, что этот период составлял примерно 7-8 лет, хотя, конечно, он бывал и гораздо короче, и значительно длиннее. Учитывая то, что многие женщины выходят замуж после 20-ти, наиболее вероятно, что пик их потенциальной неверности приходится на 30 и более лет.

Что же касается мужчин, состоящих в многолетних отношениях, для них возрастной порог для адюльтера несколько выше. И это не связано с кризисом среднего возраста. К 40-45 годам многие из них достигают определенного положения и статуса, то есть могут обеспечить женщинам стабильность. Именно ее ищут более молодые представительницы прекрасного пола, готовые дать взамен новые ощущения и восхищение. Считается, с этой возрастной отметки вероятность того, что у мужчины могут быть отношения на стороне, постепенно возрастает и достигает своего пика в 50-55 лет.

Люди могут изменять в любом возрасте, преследуя определенные цели, ради нового опыта или совершив ошибку. А как считаете вы, есть ли непосредственная связь между стремлением завести роман на стороне и, скажем, временем, проведенным в долгосрочных отношениях?

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