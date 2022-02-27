Как приготовить магическую свечу в домашних условиях

Поговорим немного о производстве свечей для магии. Вроде все просто – найти в интернете рецепт, купить парафин или воск, форму сделать из консервной банки, фитиль из мулине, травки, краски из мелков и погнали… Да. Как говорил классик «просто было на бумаге, да забыли про овраги…». Совсем не просто даже подобрать воск для работы. В хорошие свечи, рабочие и без мусора необходим воск первого года – то есть когда пчелы сделали соты а на следующий год их пасечник срезал и переплавил на воск.

Второе недопустимо чтобы воск кипел – он тогда теряет практически все качества. Такой воск можно узнать по пенистой корочке или серому – мертвому цвету. В принципе нужный для работы воск имеет оттенки от кремового до оранжево желтого, ни коричневым, ни серым он быть не может. Воск должен быть плавлен на водяной бане, а лучше и на солнце (солнцетопка). В воске не допустимо наличие осадка из мертвых пчел – они отдали воску энергию смерти и теперь такой воск годен не на добрые дела. И в итоге купить воск довольно сложно – реально только заказать и то у надежного человека.

Пойдем дальше. Фитиль. Можно купить в магазинах типа сделай сам или при свечной мастерской – последнее время появились. Для парафиновых свечей я бы и рекомендовала этот путь, но для свечей восковых это тоже не решение.

Надо натуральный фитиль – хорошо, берем конопляную веревочку. Где? А в Комусе. Представьте себе и пеньковую и конопляную и даже льняную веревочку можно взять в магазинах канцтоваров (больших, фирменных разумеется), но только бабиной.



С формами проще – действительно можно и горшочек из под кактуса запустить в дело, и жестяную баночку из под детского питания. Только у баночки отрезать придется верх чтобы бортик не мешал. Дальше для поддержки фитиля можно использовать деревянную шпажку или зубочистку в зависимости от ширины формы.

Теперь о цвете, прошу вас, никаких мелков. Информация и химия несовместимы. Для оранжевых цветов пойдет каротин для зеленых зеленка, синий и черный комбинируйте. Можно использовать йод. Желтый цвет могут дать некоторые жирорастворимые витамины. Ищите краску на жирной основе. Конечно жирорастворимый краситель можно взять в интернете, но это не так просто. Хотя если заниматься этим всерьез, то придется.

Ароматы. Для начала вообще рекомендую с ними не связываться. Приятно конечно когда свеча пахнет но, если вы для магии ее делаете, то химия не годится, а эфирные масла держатся плохо – выветриваются. Проще уже готовую свечу смазать нужным эфирным маслом.

Травы, это уже серьезно. Обязательно прочитайте о магических свойствах трав. Хотя бы у А.Черепановой, можно найти еще источники. Составьте рецепт. Это при наличии травника и некотором наборе трав вполне реально сделать самому. Для начала можно воспользоваться рецептами Канингема для фимиамов (там трава тоже горит и соответственно для свечи вполне годится). Потом все таки рекомендую самостоятельный выбор и из местных трав. Лучше в смеси иметь три, пять или семь трав соответствующей тематики. В свечу в отличии от фимиама смолу добавлять не обязательно, хотя конечно тоже можно. Лучше если смесь в сделанном вами самими варианте содержит корень(лучше растения дающего магическую силу), стебель(или кору), цветок и плод. В случае если вы выбираете три растения, то корень стебель и или плод или цветок. Не набивайте слишком много травы в свечу. Траву желательно собрать самому. Если нужного количества собрать не удается то купите, но сколько то все равно соберите сами и добавьте в купленную. Тогда это будет уже ваша трава. Она будет работать на вас.

Готовить свечи надо в соответствующем расположении духа, не торопясь и на соответствующую луну. Не лейте свечи притягивающие на убывающую луну а отталкивающие на растущую. Если не знаете на какую луну лить, лейте в полнолуние – не ошибетесь.

Однако все таки рекомендую свечи покупать. Хотя думаю, вы сами придете к такому решению хотя бы раз провозившись ночку с несколькими свечками.

Хорошо зарекомендовал себя и облегченный метод подготовки свечи для магии. Свечу можно купить в любом магазине. Это должна быть хорошего качества прокрашенная свеча с хорошо рассчитанным фитилем. Купите несколько свечей, зажгите одну или две и проверьте, как они горят без задачи. Если свечи плачут, трещат или наоборот захлебываются и гаснут то такую свечу в магический обряд ставить нельзя. Найдите другие. Если свеча сгорает ровно и практически не оставляет потеков после сгорания то такая свеча вам вполне подходит.

Дальше уже начинается магия. Положите купленные свечи в соль на одну ночь. Потом эту соль надо выкинуть в мусорный контейнер. Выньте свечи, отряхните от соли, положите на чистую тряпочку – желательно завести специально для этих целей. В принципе весь инвентарь лучше взять новый и использовать только для магических целей, хотя лучше в данном случае не означает обязательно. В магазине можно купить настойку ладана или бензоина, Можно настоять ладан на спирту самостоятельно. Спиртовой настойкой смолы смажьте свечу, затем обваляйте ее в мелко порубленной траве (тут желательно использовать чугунную или каменную ступку, в крайнем случае, перемелите в кофемолке, а потом чисто ритуально еще потолките в ступке и перемешайте своими руками). Свеча готова к употреблению. Работайте. Удачи вам.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2422018170943965572/

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