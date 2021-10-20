Феклуша, последняя любовь Некрасова, которую он выиграл в карты

Сам поэт шутил, что в его семье картами увлекались все: «Прапрадед проиграл 7 тысяч душ, прадед – две, дед – одну, а мне проигрывать было нечего». Между строк читалось "поэтому, дескать, выиграл тебя". Хочется верить, что Некрасову хватало такта, хотя бы не договаривать эту мысль вслух.

В плену страстей

Николай вырос в семье, где отец был жестоким тираном, а мать – униженной, забитой (в том числе и в прямом смысле слова) и глубоко несчастной женщиной. Казалось бы, мальчик должен изо всех сил тянуться к идиллической картине, где муж и жена вечерами у камина держатся за руки и читают друг другу вслух любимые стихи. Но вот такого у Некрасова как раз долгое время и не получалось.

Н.Некрасов

Его первой и самой горячей любовью была Авдотья Панаева. Одна из красивейших женщин своего времени, она была замужем за другом поэта, но его это не смутило. Долгое время Некрасову не удавалось добиться благосклонности Авдотьи. В ход пускалось всё, вплоть до показной попытки суицида и через несколько лет женщина всё же сдалась.

Парадоксально, что муж, узнав об этом, нисколько не возражал. На протяжении долгих 16 лет Некрасов жил в доме Панаевых со всеми вытекающими последствиями. Ещё удивительнее, что вскоре после смерти незадачливого мужа любовники расстались: Авдотья ушла к коллеге Некрасова, а сам он продолжил разгульный образ жизни, который вёл уже несколько лет.

Авдотья Панаева

Казалось, что падать ниже некуда, и моральный облик литератора, претендовавшего на роль «совести народа», уже не испортишь ничем, но в 1870 году случилась совсем невероятная история.

Пигмалион и Галатея

В школе нам рассказывали о Некрасове, как о горячем борце за справедливость, против угнетения крестьян и вообще за всё хорошее против всего плохого. В эту картину не слишком вписывается то, как поэт, увлекавшийся азартными играми, спустя 9 лет после отмены крепостного права сыграл партию, ставкой в которой была девушка Фёкла Анисимовна Викторова.

Фёкла Анисимовна Викторова

Она жила у одного купца на положении содержанки. Однажды, проигравшись подчистую, тот поставил на кон девушку. Так у главного демократа своего времени появилась рабыня, выигранная в карты.

К чести Некрасова нужно отметить, что он решил улучшить положение Фёклы. Поначалу, правда, снял ей комнату и навещал с весьма определёнными целями, но со временем привязался и даже увидел в ней что-то, чего ему так недоставало в жизни вообще и женщинах в частности.

Фёкла переехала в квартиру поэта и прожила с ним до самой смерти. Некрасов постарался дать ей образование, учил русскому и французскому, водил в театр и на балы, прививал манеры — словом, как добросовестный Пигмалион лепил свою Галатею. Правда, девушке пришлось сменить имя, она не поняла зачем, но согласилась.

Фёкла Анисимовна и Николай Некрасов

Ларчик открывался просто: десятью годами раньше Тургенев в «Отцах и детях» описал очень похожий союз помещика Николая Кирсанова и дворовой девушки Фенечки (сокращение от имени Фёкла). Между собой писатели были «на ножах», и такое удивительное совпадение совсем не грело душу Некрасову.

В итоге его «выигрыш» Петербург знал под именем Зинаиды Николаевны. Как ни странно, именно с ней поэт обрёл настоящее семейное счастье. Девушка разделяла (насколько позволяло воспитание) все его увлечения, восхищалась своим мужчиной и (в отличие от многочисленных пассий прошлого) ничего не требовала взамен.

Некрасов в последние годы жизни. Художник И.Н. Крамской

Она была с ним до последних дней. Растроганный Некрасов перед смертью решил обвенчаться, чтобы обеспечить её будущее. Впрочем, почти всё из наследства поэта Фёкла-Зинаида отдала его родным, оставив себе главное – счастливые воспоминания.

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