Как в России появился первый вытрезвитель

«А кто не пьет?! Назови! Нет, я жду!» – восклицал герой Леонида Броневого в фильме «Покровские ворота». Действие картины происходит в середине ХХ века, но уже в конце предыдущего столетия пьянство вышло на первое место среди главных бед страны. И царская Россия озаботилась этой проблемой. Была объявлена монополия на торговлю спиртными товарами, в каждом регионе стали создаваться попечительства народной трезвости. Эти попечительства, кроме контрольных функций, взяли на себя и просветительские задачи. Народу объясняли, что спиртные напитки вредны, и взамен предлагали всевозможные развлечения, отвлекающие от пьянства, а также пытались лечить алкоголиков.

Комитет, попечительствующий народной трезвости, был создан и в Туле. Случилось это в 1901 году, организацию возглавил тульский градоначальник Андрей Андреевич Любомудров.

А.А. Любомудров

Первые попытки лечения алкоголизма уже предпринимались врачами в Саратове и Киеве, а затем в Ярославле. Но вот в Туле впервые к проблеме подошли более основательно. 7 ноября 1904 года состоялось торжественное открытие приюта для опьяневших, по сути – первого вытрезвителя в России. Кроме медиков приюта и амбулатории для опьяневших, этим благородным делом занимались священники церкви Николая Чудотворца и волонтеры.

Содержание приюта осуществлялось за счет городской казны. Перед ним ставилась задача спасти тульских оружейников, чтобы они больше не замерзали пьяными под заборами. Помощь оказывали всем лицам, которые подбирались чинами полиции, или иными службами, или гражданами, в тяжелом и бесчувственном пьяном виде и которые не могли обойтись без медицинской помощи.

Тогда же в Туле при Народном доме открылась и чайная – как альтернатива питейным домам. Первые улучшения в общегородской статистике по алкогольной части стали ощущаться уже через год. В 1,7 раза сократилась уличная смертность «от опоя». За первый год работы приюта, он же вытрезвитель, в нем умер только один человек. Успешное излечение, если верить подсчетам, составило 60,72 %.

Первый тульский вытрезвитель и местное общество трезвости при храме завершили свою работу в 1917 году. Спустя 70 лет, в годы перестройки, к этому опыту вернутся борцы за трезвость горбачевской эпохи. А вот вытрезвители советская власть станет использовать гораздо раньше, но исцеления от пагубной привычки в этих заведениях, увы, уже не предполагалось. Процесс работы вытрезвителей хорошо показан в известной песне Владимира Высоцкого:

Приятно все-таки, что нас здесь уважают:

Гляди – подвозят, гляди – сажают!

Разбудит утром не петух, прокукарекав,

Сержант подымет – как человеков!

Источник : https://histrf.ru/read/articles/kak-v-rossii-poiavilsia-pier...

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