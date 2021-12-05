Мерседес Еллинек: чем прославилась девушка, в честь которой был назван знаменитый автомобиль

16 сентября исполняется 129 лет со дня рождения Мерседес Еллинек – самой известной женщины, имя которой связывают с автомобилями. Несмотря на то, что она никогда не увлекалась автомобилестроением и вообще не интересовалась машинами, в ее честь был назван знаменитый «Мерседес».

Эмиль Еллинек с дочерью Адрианой-Мерседес | Фото: locomotions.ru

Адриана Мануэла Рамона Еллинек родилась в 1889 г. в еврейской семье в Австрии. Ее домашним прозвищем было имя Мерседес, что в переводе с испанского означает «милосердие, благодать», а в переводе с латинского – «дар, милость». Мать Адрианы жила в еврейской диаспоре в Марокко, где по соседству располагалась испанская община. Отсюда знание испанского языка и любовь к имени Мерседес. С детства Адриана увлекалась музыкой и пением и не проявляла никакого интереса к автомобилям, в отличие от своего отца.

Эмиль Еллинек и его любимица, дочь Мерседес | Фото: locomotions.ru и emercedesbenz.com

Эмиль Еллинек был известным в Вене предпринимателем и дипломатом. В 1890-е гг. судьба свела его с инженером, конструктором и промышленником Готлибом Даймлером и автоконструктором и предпринимателем Вильгельмом Майбахом. Еллинек увидел перспективу хорошего заработка в самодвижущихся колясках, которые сконструировали Даймлер и Майбах. Ему удалось быстро наладить продажу этих автомобилей в Ницце.





Эмиль Еллинек на гонках за рулем своего Даймлера *Феникс*, 1899 г. | Фото: mercedes-benz.com.vn

Эмиль Еллинек презентует *Мерседес* 35 HP на гонках в Ницце, 1901 | Фото: mercedes-benz.com.vn

Так Еллинек стал представителем автомобильной фирмы «Даймлер» во Франции. В 1899 г. он решил принять участие в гонках на одном из этих авто. Будучи консулом Австро-Венгрии, Еллинек выступил анонимно, под псевдонимом «мсье Мерседес». Так он не только испытал машину, но предпринял удачный маркетинговый ход: во Франции заинтересовались автомобилями Даймлера. После этой «рекламной кампании» Еллинек предложил Даймлеру выгодную сделку: он заказал у него 36 автомобилей (что по тем временам было очень крупным заказом), но поставил условие: продаваться они будут под названием «Мерседес», а торговым представителем марки в Австро-Венгрии, Франции и США будет Эмиль Еллинек. Сделка была заключена и принесла хорошие дивиденды обеим сторонам.





Первый серийный автомобиль | Фото: lifecity.com.ua

Самый старый из сохранившихся автомобилей Mercedes Simplex 1902 года | Фото: auto.mail.ru Автомобили

Даймлера хорошо продавались, и несмотря на то, что покупателям было известно название фирмы, их выпускающей, вскоре все стали именовать их исключительно «Мерседесами». Поэтому с 1902 г., по решению совета акционеров, машина получила официальное название «Даймлер-Мерседес», в том же году была запатентована торговая марка «Мерседес», а также состоялась презентация модели 35 hp на выставке в Париже, где рядом с авто висел огромный портрет дочери Эмиля. В 1926 г., после слияния двух автомобильных корпораций – «Даймлер» и «Бенц», машину переименовали в «Мерседес-Бенц».





Эмиль Еллинек и его любимица, дочь Мерседес | Фото: liveinternet.ru

Мерседес Еллинек, 1905 | Фото: locomotions.ru

Слева – Мерседес, 1905 г. Справа – Мерседес Еллинек и ее муж, Карл фон Шлоссер, в Венеции, 1909 | Фото: mercedes-benz.com.vn и locomotions.ru

Чем же все это время занималась девушка, чьим домашним прозвищем был назван популярный автомобиль? Когда Адриане было 4 года, ее мать умерла, и отец с детьми перебрался в Ниццу. Позже Мерседес вернулась в Австрию, где продолжала заниматься музыкой и вокалом. По отзывам современников, у нее было прекрасное сопрано. Судьбой одноименных машин она интересовалась мало и не разделяла отцовского увлечения гонками. В 1909 г. Мерседес вышла замуж за барона Карла фон Шлоссера, но этот союз закончился громким бракоразводным процессом – женщина ушла от мужа к бедному скульптору. В 39 лет Адриана скоропостижно скончалась от туберкулеза.





Мерседес Еллинек (справа), ок. 1910 г. | Фото: locomotions.ru

Мерседес с мужем | Фото: mercedes-benz.com.vn

Еще в 1903 г. ее отец присоединил ее прозвище к своей фамилии и стал официально именоваться Еллинек-Мерседес. И вошел в историю еще и потому, что до него никому не приходило в голову имя дочери превращать в свою фамилию. Во время Первой мировой войны Еллинек и его вторая жена были обвинены французскими властями в шпионаже в пользу неприятеля, и их имущество конфисковали. Адриана же, по сути ничего не сделав для развития автопрома, стала самой известной женщиной среди автомобилистов.





Мерседес в *Мерседесе*: единственное фото, на котором Адриана позирует за рулем авто, названного в ее честь, ок. 1910 г. | Фото: mercedes-benz.com.vn





Одна из первых моделей *Мерседеса* выпуска 1913 года | Фото: online-traveller.ru

В наши дни «Мерседес» удерживает лидирующие позиции на автомобильном рынке, а его рекламные кампании иногда становятся настоящим произведением искусства: асимметрия полушарий – креативная реклама для Mercedes-Benz



Источник : https://kulturologia.ru/blogs/160916/31373/

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