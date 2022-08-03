«Железные урусы»: в чем монголы завидовали русским

Степняки были жестокими завоевателями и плохо относились ко всем покоренным народам. Нередко за столом монголы значительно ниже по статусу насмехались над высшей русской аристократией. И на это была вполне прозаичная причина — зависть.

Западные провинции

Русские княжества считались западными территориями Улуса Джучи. Видный историк Валерия Керова написала обширный труд «Курс истории с древнейших времен». Согласно работе, татаро-монголы не были заинтересованы в лесных и бедных землях. Они не подходили для классического скотоводства. Русских князей просто обложили данью, не изменяя социум, технологии, земледелие.

Каждый русский князь фактически являлся вассалом Улуса Джучи. Он обязан был платить налог, под угрозой отбора ярлыка – документа на княжение, без которого другой феодал или сами монголы могли разорить земли и поставить на них нового князя.

Отношение к русским в среде монгол

Степняки были жестокими завоевателями и плохо относились ко всем покоренным народам. Как пишет историк Сергей Беляков в труде «Гумилев сын Гумилева», особенно тяжело приходилось в первые годы. Нередко за столом монголы значительно ниже по статусу насмехались над высшей русской аристократией.

Впрочем, ожесточение быстро ушло. Лев Гумилев в своем труде, а также Вадим Кожинов издавший книгу «От Византии до Улуса Джучи», отмечают, что монголы скоро начали поддерживать лояльность аристократии, чтобы удерживать земли. В народном творчестве сохранились описания карательных набегов, когда монгольские тумены шли грабить княжество которое не выплатило дань.

Скудные монгольские сведения о Руси

Монголы прозвали русских – урусутами, ибо так понятнее для их речи. Они отдавали дань воинской доблести русских, хан Батый в обращении к воинам даже называл стойкую дружину у Козельска – железными урусами.

Существует три монгольских летописи времен Чингисхана, однако они не открывают тайну взаимоотношений с местным населением. Многочисленные ярлыки в основном посвящены переделу земель, сбору дани, смене княжеских родов.

Фундаментальный роман «Батый» содержит подробное описание Киева, а также его населения. Урусуты там показаны богатырями, сильными и стойкими. Однако им не достает лада, единого командования. Каждый воин, каждый князь борется разобщенно, монголы покоряют их всех.

Ментальность младших братьев

Ученый и кандидат философских наук Тарас Журба собрал в своем труде «Монгольский Тэнгэр для Руси» основные факты взаимоотношений между народами. Журба считает наименее пострадавшими именно тибетцев, народности северного Китая и Руси. В отношениях с ними преобладала ментальность младших братьев. Без сомнения, их нужно воспитывать, по мнению монголов, но слишком серьезно притеснять нельзя.

Монголы играли на раздробленности княжеств, убирали неугодных или сильных князей, однако не допускали откровенного хаоса и беспорядка. Нередко орда помогала в управлении, временно снижала или освобождала от налогов, в случае неурожаев или других бедствий. Среднеазиатские, персидские земли, такой милости ожидать не могли.

Простой монгол ценил и уважал верность обещанию, нацеленность на выполнение взятого обязательства, исправную и хорошую работу, за которую не жалко заплатить. Как раз этими качествами и отличаются русские.

Внешность люда на Руси глазами монголов

Ученый историк В.Г. Ян в своем труде описывает впечатление от внешности. Монголы завидовали традиционным пышным русским бородам, которые были атрибутом бояр, знати и дипломатов.

Глеб Носовский в книге «Новая Хронология» описывает модные тенденции на Руси. Уже через 10-15 лет после установления власти монголов стали популярны прически на ордынский манер. Платье и обувь имели те или иные монгольские особенности. Богатые кафтаны с золотом вышли из моды аристократии, став купеческой одеждой.

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