Знаменитые дуэли

Во времена царствования Екатерины II молодые российские дворяне так увлеклись дуэлями, что императрице пришлось составить «Манифест о поединках». Согласно этому указу, в лучшем случае дуэлянтов должны были бессрочно ссылать в Сибирь, а если на дуэли проливалась кровь — следовало еще более строгое наказание. И Николай I ненавидел поединки: при нем дуэлянтов тоже ссылали, правда, на Кавказ, а за убийство на дуэли могли лишить офицерского звания. И все же горячие молодые дворяне не унимались. Дуэли продолжались, причем именно в России они были особенно жестокими и беспощадными: расстояние в 10 метров практически не оставляло шансов, очень многие погибали.Вспомним о некоторых знаменитых дуэлях ей .

Прекрасная балерина, ставшая причиной «дуэли на четверых»

Авдотья Истомина была подругой Пушкина, и о ней в самом деле говорили как о самой привлекательной балерине того времени. Однажды 18-летняя танцовщица поссорилась со своим возлюбленным — Василием Шереметевым, офицером-кавалергардом. Чтобы утешить красавицу, поэт Грибоедов пригласил ее пойти вместе с ним в гости к юнкеру Александру Завадовскому. Все началось как простое чаепитие, но получилось так, что балерина пробыла в доме Завадовского двое суток. .. Обозленный Шереметев вызвал Завадовского на дуэль. Секундантами у них были Грибоедов и корнет Якубович.Получивший смертельную рану Шереметев скончался на следующий день.

На этом все могло бы окончиться, но тут вспыхнула ссора между секундантами. Они хотели драться тут же, но началось расследование по факту смерти Шереметева, дуэль была отложена и состоялась лишь через год, в Грузии, неподалеку от Тифлиса. Соперник прострелил Грибоедову мизинец на руке. По этому признаку позднее, когда с послом Грибоедовым в Тегеране расправились обозленные религиозные фанатики, его смогли опознать: его тело и лицо были изуродованы.

Месть брата за сестру

Флигель-адъютант Владимир Новосильцев ухаживал за девушкой и хотел жениться. Но тут воспротивилась его мать: девушка была бедной, в ее планы входила другая невестка. Новосильцев был вынужден отказаться от женитьбы. И тут за честь девушки вступился ее брат, поручик Константин Чернов. Он вызвал несостоявшегося жениха на дуэль. Его секундантом был декабрист Константин Рылеев.

На поединке (стрелялись с расстояния 8 шагов, практически в упор!) оба противника получили смертельные ранения.К умирающему сыну успела прибежать его мать. Надеясь спасти его, она вызвала лучшего доктора и предложила ему тысячу рублей, если сын выживет. Но Новосильцев умер. Безутешная мать, расстроившая свадьбу сына и ставшая причиной его гибели, все свои деньги потратила на то, чтобы выкупить участок земли, где скончался ее сын, и построить здесь церковь. Сердце любимого сына она распорядилась закупорить в серебряный сосуд и держала при себе.

Пушкин — заядлый дуэлянт!

Так писала Екатерина Карамзина, хорошо знавшая поэта. В самом деле, Александр Сергеевич слыл в Петербурге самым заядлым дуэлянтом. Все знали: этот господин, вспыльчивый и несдержанный, перед барьером превращался в хладнокровного невозмутимого противника. Впервые Пушкин стрелялся со своим товарищем Кюхельбекером из-за язвительной эпиграммы. Рассказывали, что, когда Кюхельбекер целился, Пушкин, издеваясь, крикнул Дельвигу, своему секунданту:

«Становитесь на мое место, здесь безопаснее!»

У Кюхельбекера, возмущенного этими словами, дрогнула рука, и пуля задела фуражку Дельвига. Это получилось смешно, и противники, оценив комичность ситуации, примирились. Известно о дуэли поэта с полковником Старовым, который был известным снайпером.

Возможно, Пушкина в тот день спасла от смерти только сильная метель: ничего не было видно уже в нескольких шагах, и оба противника промахнулись.

Дуэлянты хотели стреляться заново, но их отговорили друзья. Не прошло и пары месяцев, как Пушкин вышел на поединок с офицером Зубовым. Пока Зубов в него целился из пистолета, поэт хладнокровно поедал черешню, сплевывая косточки. Зубов промахнулся, а Пушкин отказался стрелять в ответ. Офицер подошел к нему, чтобы обнять в знак примирения, но Пушкин отодвинулся, проронив: «Это лишнее». Когда же решался вопрос о дуэли с Дантесом, Пушкин сам настоятельно требовал самых жестких условий, которые буквально не оставляли шансов выжить. Среди этих условий — барьер на расстоянии в 10 шагов и разрешение стрелять без команды, когда вздумается. Дантес, как известно, успел первым и ранил поэта в живот. Рана оказалась смертельной, через два дня его не стало. Дантеса приговорили к смертной казни, но он скрылся за границей и прожил долгую жизнь.

Лермонтова погубила заносчивость и циничность

В жизни Михаила Лермонтова было две дуэли. Вторая оказалась для него смертельной, а первая состоялась в Петербурге.

В феврале 1840 года поэт на балу у графини Александры Лаваль поссорился с сыном французского посла Эрнестом де Барантом. По одной из версий, тот считал, что Лермонтов в разговоре с некой известной особой говорил о нём нелицеприятные вещи.

Спустя два дня, 18 февраля, произошла дуэль. Поединок на шпагах назначили на Парголовской дороге, в районе современного Выборгского шоссе. Когда у Лермонтова сломался клинок, в ход пошли пистолеты. Де Барант промахнулся, а поэт специально выстрелил в сторону.

После дуэли Лермонтова арестовали. Де Барант утверждал, что тот намеренно целился в него, за что Михаил Юрьевич предложил ещё раз стреляться. От поэта потребовали признаться, что он солгал в суде. «Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести», – писал он.

В итоге Лермонтова сослали в Тенгинский пехотный полк, сражавшийся в Кавказской войне. Так Михаила Лермонтова занесло в Пятигорск волею трагической судьбы. 13 июля 1841 года он был в доме генерала Верзилина вместе со своим однокашником, старинным приятелем Николаем Мартыновым. Лермонтов отличался острым языком, и в этот раз своего товарища он назвал опасным горцем. Да еще в присутствии симпатичной ему дамы. Мартынов разозлился не на шутку и вызвал поэта на дуэль. Михаил до последнего не верил в случившееся и крайне легко отнесся к конфликту.

15 июля у подножия горы Машук соперники сошлись в поединке. Лермонтов говорил, что стрелять не будет, а Мартынов кричал: «Я убью тебя!» Поэт выстрелил в воздух, а его противник – ему в грудь. Лермонтов упал замертво. Мартынов просил, чтобы его похоронили под Москвой в безымянной могиле. Но его волю не исполнили. По некоторым данным, мальчишки из детской колонии прознали, кто похоронен неподалеку, разорили склеп и останки убийцы Лермонтова разбросали по округе!

Маркс был не только бездарным философом но и трусом !

Пренебрежительное высказывание Маркса о русской армии возмутило революционера-анархиста Бакунина, и он вызвал автора «Капитала» на дуэль. Да, он был против любой армии, но не мог не вступиться за честь русского мундира. Карл Маркс не принял вызов: он сказал, что его жизнь принадлежит не ему, а пролетариату.

Толстой и Тургенев: дуэль отменили

Биографы Льва Толстого писали, что однажды, в молодости, он рассорился с Иваном Тургеневым, даже оскорбил его дочь, Полину, и плюнул в сторону Тургенева. Должна была состояться дуэль, но с помощью влиятельных друзей обоих писателей дело было улажено мирно. Правда, после этого случая Толстой и Тургенев много лет не общались.

Гумилёв вызвал на дуэль Волошина

Последняя знаменитая дуэль литераторов случилась на том же месте, где стрелялись Пушкин с Дантесом. Произошло это 5 декабря 1909 года. Николаю Гумилёву, известному поэту, тогда было 23 года. Символист Максимилиан Волошин был на девять лет старше его.

Как говорил Гумилёв, «за что же стреляться, как не за женщин и за стихи». Так и вышло, что дуэль устроили из-за поэтессы Елизаветы Дмитриевой. Гумилёв предлагал ей выйти за него замуж, но она предпочла Волошина.

На дуэли шаги между двумя поэтами отсчитывал Алексей Толстой. Гумилёв промахнулся, а у его соперника случилась осечка.

«Он предложил мне стрелять ещё раз. Я выстрелил, боясь, по неумению своему стрелять, попасть в него. Не попал, и на этом наша дуэль окончилась. Секунданты предложили нам подать друг другу руки, но мы отказались», – вспоминал Волошин.

По итогам дуэли все остались в живых, но получили наказание. Гумилёв в качестве зачинщика получил семь дней домашнего ареста, Волошин – один день.

Женские дуэли

Дуэль считается прерогативой мужчин: они сходились в смертельных поединках из-за задетой чести либо за дам своего сердца. Но такое мнение очень ошибочное.

Женщины тоже были не прочь сразиться друг с другом, более того — дуэли между ними были не столь редки и, по большей части, намного более кровавыми и изощрёнными.

А жестокость, проявляемая ими на дуэлях, шокирует. Из десяти дуэлей между женщинами восемь имели смертельный исход (для сравнения: мужские дуэли завершались убийством в четырёх случаях).

Русские женщины тоже знали толк в дуэлях. Более того, в России активно культивировался этот вид выяснения отношений. Бум на дуэли начался с восшествием на престол Екатерины II.

Русские придворные дамы дрались с упоением, только за 1765 год произошло 20 дуэлей, на 8 из которых секунданткой была сама царица.

К слову сказать, несмотря на пропаганду вооруженных поединков между женщинами, Екатерина была жёсткой противницей смертельных исходов. Её лозунгом были слова: «До первой крови!», а посему во время её правления было всего три случая гибели дуэлянток.

«- Дамы, к барьеру! – сказала дородная женщина, посмотрев на соперниц, которые с неподдельным интересом рассматривали пистолеты, которые им только что дали. Через пять минут одна из них лежала без признаков жизни. Так завершилась жизнь молодой актрисы Мариинского театра Анастасии Малевской. Нелепая смерть от руки не менее юной особы, которая была проездом через Петербург, имя которой даже никто не запомнил.

Причиной же дуэли был молодой человек, к которому была неравнодушна Малевская, и рядом с которым имела несчастье оказаться незнакомка. Минутная вспышка ревности, словесная стычка — и в тот же вечер девушки целятся в друг друга из пистолетов».

Дуэли из-за мужчин между женщинами были особо жестокими, просто ранения не удовлетворяли ни одну из соперниц. Только смерть могла расчистить дорогу к сердцу избранника. Если же смерть не устраивала ни одну из сторон, то тогда прибегали к изощренным приёмам.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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