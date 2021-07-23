10 удивительных фактов о мужском члене

Есть в мире некоторые тайны, истину которых нам не постичь. Кто собрал огромные камни в Стоунхедже? Почему корабли продолжают пропадать в Бермудском Треугольнике? Как мозг первого человека смог увеличиться вдвое всего за миллион лет?

В любом случае, один из аспектов нашего существования не подвергается сомнениям — пенис. Это как тоннель, перемещающий в другой, более простой мир. Он мал, но может увеличиваться. Он испражняет ненужную воду из нашего тела. Он стреляет жидкостью для воспроизведения потомства. Довольно простая вещь, но иногда возникают вопросы о других его возможностях.

Женский орган куда более распространён как источник для мистики и поэзии, но мы забываем, что есть некоторые факты о мужском члене, которые ещё более загадочны (хотя, возможно, не так поэтичны). Вот 10 фактов о мужском органе, которые могут вас удивить.

10. БОЛЬШИНСТВО ЧЛЕНОВ НЕ ОБРЕЗАНЫ



Основываясь на отчёте UNAIDS и WHO (Всемирная Организация Здравоохранения) 2007 года, 30% мужчин старше 15 лет обрезаны. Некоторые исследования доказали, что обрезание снижает риск заражения ВИЧ-инфекцией у гетеросексуалов. Дабы привести ещё один аргумент в пользу обрезания, напомним, что Американская Академия Педиатрии (ААП) в 2012 году заявила: "Оценка текущих данных показывает, что польза обрезания для здоровья новорожденного перевешивает риски, а выгода процедуры оправдывает её доступность".

9. ПОДЪЁМ ТЯЖЕСТЕЙ



Мужчины, как правило, дорожат интимным местом как драгоценностью. Мир кругом жесток, а пенис вещь очень нежная.

8. САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПЕНИС В МИРЕ БОЛЬШЕ ВАШЕЙ РУКИ

Или нет? Существует школа боевых искусств в Лос-Анджелесе, где мастер Ту Дзинь-Шэн обучает студентов искусству подъёма тяжестей при помощи члена. Сам мастер однажды протащил истребитель Второй Мировой Войны весом 3,5 тонны по посадочной полосе, используя свой "клинок". Нет слов.

Долгое время титул обладателя самого огромного члена принадлежал 43-летнему Йохану Фэлкону из Нью-Йорка, "меч" которого достигал 33 см. Но в этом году нашёлся новый экземпляр, по сравнению с которым "меч" Мистера Фэлкона выглядит как небольшой штопор. Роберто Эскувэль Карбреа обладает впечатлительными 48 см. Вот это да!

7. БУМЕРАНГ МИССИОНЕРСКОЙ ПОЗЫ



Секс, пожалуй, самое приятное чувство в мире, но порой, во время занятия им, мы не замечаем, каким дефектам подвергается тело. Например, во время секса в миссионерской позе, фаллос подвергается деформации, принимая форму бумеранга.

В основном искривление происходит во внутренней невидимой части нашего органа, хотя внешняя часть выглядит вполне нормально. Но всё же, в следующий раз, занимаясь сексом в миссионерской позе, подумайте о смене позиций.

6. ИСПОЛЬЗУЙ ЕГО, ЛИБО НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ ВОВСЕ



Если верить словам доктора Тобиаса Келера, доцента урологии в Иллинойском Университете Медицины, пенис нуждается в упражнениях, чтобы оставаться здоровым. Мужчинам, которые заботятся больше о длине члена, чем о здоровье, следует напомнить, что здоровье напрямую влияет на размер.

Келер говорит: "Если они ничего не делают для поддержания нормальной эрекции — член уменьшится". Сократиться он может до 2 см. Слышите эти звуки? Тысячи мужчин закрываются в своих комнатах.

5. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЭРЕКЦИИ



Многие думают, что член бывает только в двух состояниях. На самом же деле известны четыре степени жёсткости пениса:

привстал и не твёрд;

твёрд, но недостаточно для проникновения;

достаточно твёрд для проникновения, но не полностью встал;

встал и абсолютно готов.

Всё это — разные этапы эрекции. Шкала твёрдости была разработана Виагрой в 1990-ых годах.

4. ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО



Хоть мы и можем подумать, что мужской член — развевающийся флаг мужественности, на самом деле, как утверждает наука, это лишь отросток женского полового органа. Том Хикман в своей книге пишет: "Каждый член в утробе начинает как клитор, пока гормоны не отымеют мозг". Он говорит о том, что пенис "сохраняет своё женское начало: тёмная кожа и "шов" от мошонки до ануса, напоминающий остатки слияния половых губ".

3. ОН МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ



Трудно говорить об этом, но каждый год минимум несколько сотен человек ломают пенисы. Большинство таких случаев происходит во время интенсивного полового акта, в то время как другие вызваны падением с кровати. Оу... В любом случае, перелом сопровождается очень неприятным звуком. По крайней мере, подобные травмы можно вылечить, отлежавшись на кровати.

2. РАЗМЕР СТОПЫ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ



Часто говорят: "Вы знаете, что означает большой размер ноги...". Фраза подразумевает, что мужчины с большими ногами обладают большим членом, но на самом деле это говорит только о том, что они носят большие ботинки. Не существует научного исследования, которое бы показало отношение размера ноги к размеру пениса.

Прошу прощения, если это читает цирковой клоун, но, во имя науки, этот миф нужно было разрушить. Обратите внимание на 10 ошибочных методов определения размеров мужского члена.

1. ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЛЕНА



Иногда кажется, что член имеет разум, но на самом деле, он является лишь частью мужского тела. И как часть тела, его здоровье напрямую зависит от состояния всего тела. Если мужчина развивает вредные привычки, такие как нездоровый сон или переедание, его эрекция может не стать такой, как прежде.

Умеренное потребление алкоголя улучшает сердечно-сосудистую систему и эффективно помогает людям, имеющим проблемы с эрекцией. Однако, очень важно не переборщить, так как чрезмерное потребление может привести к обратному процессу.

Кроме вышеперечисленных фактов о мужском члене существуют и другие довольно любопытные факты, о которых хотелось также сказать :

Генетики обнаружили, что в ходе эволюции мужской пенис «потерял» косточку, которая присуща многим животным.

Половые члены отца и сына зачастую одного размера.

После обрезания головка пениса становится менее чувствительной. Как следствие, обрезанные парни способны продержаться в сексе дольше, чем необрезанные.

При эрекции пенис удлиняется в среднем на 60%

Почему китайцы такие плодовитые? Ученые считают, что это связано с длиной их члена, который короче европейского по средним показателям. Их семя больше насыщено сперматозоидами, а короткий член выстреливает сперму дальше, чем гарантирует зачатие.

Лидерами по длине полового члена стали жители Африки и Южной Америки. На первом месте находятся мужчины из африканского Конго с показателем в 17,93 см.

Среди европейцев первенство сохраняют венгерские мужчины. Средняя величина пениса у них составляет 16,1 см.

Самый большой половой член — 170-сантиметровый, 70-килограммовый пенис кашалота, которого в августе 2000 года выбросило на берег.

Самый маленький — двухмиллиметровый пенис хомяка, который можно рассмотреть лишь через увеличительное стекло.

У многих видов змей самцы имеют по два пениса.

Первые изображения фаллоса, датированы от 30 до 35 тысяч лет назад.

Первый известный памятник, воспевающий большой половой член, относится к V тысячелетию до нашей эры.

На воротах городов и стенах домов Рима было принято устанавливать огромные фаллические скульптуры. Согласно верованиям, они приносили удачу, счастье, и отводили «дурной глаз».

В VI веке до нашей эры Вавилон вторгся в Иерусалим и прежде чем покинуть покорившийся город, воины превратили все мужское население в евнухов.

Источник : https://batop.ru/10-udivitelnyh-faktov-o-muzhskom-chlene

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