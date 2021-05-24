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Топ-10 невероятных фактов о космосе, поражающих воображение

Если бы вы подошли к двум авторитетным астрофизикам и спросили их, например, о природе происхождения чёрных дыр, то стали бы свидетелем начала жарких и продолжительных дебатов. Дело в том, что учёные действительно верят в то, что они знают почти всё о космосе. 

Тем не менее, регулярно совершаются новые открытия, застающие простых людей, а иногда – и астрофизиков врасплох. К вашему вниманию – 10 невероятных фактов о космосе, поражающих воображение и заставляющих пересмотреть своё мировоззрение!

10. Водные бассейны в космосе

Облако пара в космосе

Гигантское облако пара, оказавшееся в поле гравитационного притяжения чёрной дыры в глубине Вселенной

В 2011-м году астрономы случайно обнаружили гигантское облако пара, оказавшееся в поле гравитационного притяжения чёрной дыры в глубине Вселенной. Тем самым они нашли самый большой объём воды в истории. Облака, называемые астрономами «резервуары», вмещают в 140 триллионов раз больше жидкости, чем содержится во всех океанах нашей планеты вместе взятых.

Выяснилось, что эти облака ненамного младше самой Вселенной, и это ещё больше заинтересовало учёных. Так, Мэтт Бредфорд из НАСА заявил, что данное открытие является очередным доказательством того факта, что вода существовала во Вселенной даже на самых ранних стадиях её существования.

Так что, если мы когда-нибудь всё же сбежим с Земли или когда запасы воды иссякнут – мы будем знать, где её найти. Осталось только построить гигантский межгалактический насос. Но главная проблема даже не в этом: исполинское водяное облако находится на расстоянии в 10 миллиардов световых лет от нашей планеты.

9. Вам понадобится 225 миллионов лет, чтобы пройти световой год

Схема светового года

Длина светового года составляет около 9,5 триллионов километров

Чтобы преодолеть дистанцию, которую свет проходит за 1 год, человеку нужно, не останавливаясь, идти на протяжении более чем 200 миллионов лет! Длина же пути составит около 9,5 триллионов километров. Другими словами, если бы вы начали идти аккурат перед появлением на Земле динозавров – то примерно сейчас добрались бы к финишу.

Джессика Ченг, редактор журнала «Популярная наука», считает, что такое путешествие вызвало бы невиданное количество проблем. Во-первых, вам понадобилось бы почти 12 миллиардов пар обуви. Во-вторых, вы сжигали бы по 45 калорий за каждый пройденный километр, поэтому понадобилось бы неограниченное количество продуктов для пополнения энергии.

Ченг также говорит, что за 225 миллионов лет вы бы ушли не так далеко, как может казаться. В астрономическом смысле 1 световой год – мизерное расстояние. В конце путешествия вы бы всё равно находились к Солнцу намного ближе, чем к любой другой звезде. Дело в том, что расстояние до ближайшего к нам светила, Проксима Центавра — 4,22 световых года. То есть, дойти туда можно было бы почти за 1 миллиард лет!

8. Эрос – астероид богатства

Астероид Эрос

Эрос – космическая сокровищница, содержащая несметные богатства

В 1998-м году один из космических аппаратов исследовал приблизившийся к Земле астероид Эрос и передал данные учёным. Последние после анализа полученной информации смогли сделать громкое заявление. Оказалось, что Эрос – космическая сокровищница, содержащая несметные богатства. Проанализировав размеры астероида, в НАСА предположили, что если он подобно другим астероидам на 3% состоит из металла, то в нём содержится около 1,8 миллиардов тонн залежей золота и других драгоценных материалов, например, платины.

По словам доктора Дэвида Уайтхауса, научного редактора BBC, Эрос – действительно большое космическое тело, но не крупнейшее. Известны десятки более массивных астероидов. Уайтхаус также учёл объёмы залежей драгоценных металлов в недрах Эроса и рассчитал, что суммарная стоимость этого космического тела достигает примерно 20 триллионов долларов. Это – больше, чем годовой ВВП Соединённых Штатов Америки. К сожалению (и в то же время, к счастью), людям не суждено в ближайшее время поживиться этими богатствами. Останавливать астероиды или добывать из них минералы прямо в космосе мы пока не научились. Поэтому единственный вариант «присвоения» золота и платины Эроса подразумевает его падение на Землю. Да вот только при таком сценарии никто не сумел бы разбогатеть: столкновение оказалось бы фатальным для всего человечества.

7. Учёным известно 1397 астероидов, способных уничтожить жизнь на Земле

Схема траектории движения астеродов

Траектория движения 1397 потенциально опасных космических тел просчитана на многие годы вперёд

Пытаясь предотвратить драматические сцены из фильмов типа «Армагеддон», НАСА следит за 1397 космическими телами в нашей Солнечной системе. Столкновение с ними привело бы к концу существования человеческой цивилизации. Можете не сомневаться: любое тело с диаметром более 100 метров, приближающееся к Земле менее чем на 8 миллионов километров, будет вовремя обнаружено специалистами из НАСА.

Учёные моделируют их орбиты на компьютерах и благодаря этому могут предсказать, в какой точке будет находится конкретный астероид в определённый момент времени. Траектория движения 1397 потенциально опасных космических тел просчитана на многие годы вперёд. Тем не менее, угроза столкновения с каким-то из них в обозримом будущем остаётся достаточно высокой.

6. МКС движется по орбите Земли со скоростью 8 км/с

МКС на орбите Земли

Международная космическая станция вращается вокруг нашей планеты со скоростью, намного превышающей показатели самых быстрых самолётов

По данным НАСА, Международная космическая станция вращается вокруг нашей планеты со скоростью, намного превышающей показатели самых быстрых самолётов. Она достигает примерно 29 тысяч километров в час (8 километров в секунду). Это позволяет экипажу МКС видеть восход Солнца каждые 92 минуты! Кстати, существуют сайты, на которых вы можете увидеть космическую станцию в действии и отследить её местоположение в режиме реального времени.

5. В космосе больше звёзд, чем слов, когда-либо сказанных людьми

Звёзды во Вселенной

Никто не знает и никогда не узнает реального количества звёзд

По мнению издателей журнала «Scientific American», звёзд во Вселенной намного больше, чем слов, когда-либо сказанных всеми жившими на Земле людьми. Это число настолько огромно, что находится за пределами человеческого понимания. Например, Никола Уиллет Марс считает, что существует по крайней мере 70000000000000000000000 (70 секстиллионов) звёзд во Вселенной. Он исходил из предположения, что в космосе находится более 100 миллиардов галактик, в каждой из которых – миллиарды звёзд. То есть, расчётное число – не более чем итог теоретического расчёта.

Единственное, что мы можем сказать, – судить о количестве звёзд во Вселенной возможно лишь с очень большой степенью погрешности. Никто не знает и никогда не узнает реальной цифры.

4. Луна страдает от лунотрясений

Схема размещения сейсмометров на Луне
Сейсмометры, размещённые на посадочных площадках миссий «Аполлон» с 1969-го по 1972-й года, передают на Землю много полезной информации

Когда Клайв Нил, профессор геологических наук Университета Нотр-Дам, вместе со своей командой из 15 учёных проанализировал данные с установленных на Луне датчиков, он сделал удивительный вывод: наш спутник является сейсмически активным.

Сейсмометры, размещённые на посадочных площадках миссий «Аполлон» с 1969-го по 1972-й года, передают на Землю много полезной информации. Так, благодаря ей учёные смогли определить, что существует по крайней мере 4 вида лунотрясений:

  • Глубокие лунотрясения, эпицентр которых находится на глубине около 700 километров. Вероятней всего, так на нашем спутнике сказывается притяжение Земли.
  • Незначительные лунотрясения, вызванные ударами метеоритов.
  • Тепловые лунотрясения. Их причиной является расширение и сжатие поверхностного слоя почвы при нагревании лучами солнца до +100°С и выше и последующем её охлаждении. Известно, что «ночь» в некоторых областях Луны длится целых 2 недели, и земля успевает за это время остыть до -120°С.
  • Мелкие лунотрясения. Они происходят чаще всего на глубине 20-30 километров от поверхности Луны.

На самом деле никто не может, не рискуя ошибиться, сказать, чем именно вызываются лунотрясения. Единственное известное их отличие от земных – они длятся намного дольше. Дело в том, что кора на Луне не настолько сжата гравитацией, поэтому при лунотрясениях поверхность нашего спутника вибрирует, постепенно затухая, очень долго, словно камертон. На Земле же есть вода и полезные ископаемые, быстро гасящие энергию колебаний. Поразительно, но при лунотрясениях толчки ощущаются до 10 минут!

3. Голубая планета HD189733b

Голубая планета HD189733b
Голубая планета – огромный газовый гигант, орбита которого проходит на очень близком расстоянии к звезде

С помощью телескопа Хаббл учёные смогли обнаружить в далёком космосе лазурно-голубую планету. Ей досталось название HD189733b. Эта планета – огромный газовый гигант, орбита которого проходит на очень близком расстоянии к звезде. Условия на ней –поистине адские: скорость ветров в атмосфере достигает 7000 километров в час. А расчётная температура поверхности этого «зверя» — около 1000 градусов по Цельсию!

Планета может внешне выглядеть спокойной и напоминать Землю, но в действительности своим голубоватым оттенком она обязана не безмятежному тропическому океану, а силикатным частицам, рассеивающим синий свет. Если бы человечество могло путешествовать между звёздами – условия на HD189733b показались бы нам едва ли не самыми агрессивными и неподходящими для жизни. К сожалению, отправить на эту планету хотя бы спутник мы пока не в состоянии – она находится на расстоянии в 63 световых года от Земли.

2. Земля имеет более одной Луны

Схема расположения спутников Земли
Существует ряд астероидов «околоземного» типа, следующих за нашей планетой при вращении вокруг Солнца

На вопрос «Сколько спутников у нашей планеты?» большинство людей, не задумываясь, ответят: «Один». Но это правда лишь отчасти. В то время как Луна действительно является единственным небесным телом, движущимся по строгой орбите вокруг Земли, существует ряд астероидов «околоземного» типа, следующих за нашей планетой при вращении вокруг Солнца. Их называют «ко-орбитали». Известно по крайней мере 6 ко-орбиталей, попавших в ловушку гравитационного поля Земли. Но не пытайтесь смотреть в ночное небо, чтобы их рассмотреть: эти космические тела нельзя увидеть невооружённым взглядом.

Конечно, можно согласиться со многими астрономами, предполагающими, что эти ко- орбитали не являются спутниками в традиционном понимании этого слова. Тем не менее, они имеют значимые отличия от других астероидов. Как и Земля, они вращаются вокруг Солнца примерно за 1 год, а иногда даже подходят к нашей планете достаточно близко, чтобы оказывать незначительное гравитационное воздействие. То есть, их всё же можно с набольшими оговорками считать нашими спутниками.

Роберт Джедик, астроном из Гавайского университета, уверяет, что в любой момент времени есть 1 или 2 астероида диаметром более 1 метра, вращающихся на околоземной орбите. Может быть, нам всё же стоит пересмотреть своё мировоззрение и признать, что у нашей планеты не одна Луна, а несколько. Причём некоторые из них приближаются к нам и отдаляются в разные периоды года!

1. В нашей Солнечной системе меньше 9 планет

Планеты солнечной системы
Международный астрономический союз решил назвать критерии, по которым можно было бы судить, является ли то или иное космическое тело планетой

Забудьте о том, что вам рассказывали в школе на уроках астрономии. На самом деле, в нашей Солнечной системе планет не 9, а только 8. Несколько лет назад Международный астрономический союз решил назвать критерии, по которым можно было бы судить, является ли то или иное космическое тело планетой:

  • Подобный объект должен иметь достаточно большую массу и круглую форму (но не обязательно идеально сферическую).
  • Поблизости не должно быть других планет.
  • Тело должно вращаться вокруг Солнца по неизменной орбите.

Первым космическим объектом, который разжаловали из почётного звания и переименовали в «маленькую планету», стал Плутон. Произошло это в 2006-м году. Отметим, что споры по поводу того, можно ли называть Плутон планетой, не утихали много лет подряд. Ведь он, по сути, является огромной ледяной скалой, не сильно отличающейся от астероидов. Таким образом, «официальных» планет в нашей Солнечной системе осталось 8.

Космические глубины скрывают бесчисленное количество тайн, многие из которых человечеству лишь предстоит разгадать. Вне сомнений, впереди нас ждут потрясающие открытия, которые перевернут современные представления о Вселенной с ног на голову и немного приблизят нас к пониманию секретов мироздания.

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