Топ-10 невероятных фактов о космосе, поражающих воображение

Если бы вы подошли к двум авторитетным астрофизикам и спросили их, например, о природе происхождения чёрных дыр, то стали бы свидетелем начала жарких и продолжительных дебатов. Дело в том, что учёные действительно верят в то, что они знают почти всё о космосе.

Тем не менее, регулярно совершаются новые открытия, застающие простых людей, а иногда – и астрофизиков врасплох. К вашему вниманию – 10 невероятных фактов о космосе, поражающих воображение и заставляющих пересмотреть своё мировоззрение!

10. Водные бассейны в космосе

Гигантское облако пара, оказавшееся в поле гравитационного притяжения чёрной дыры в глубине Вселенной

В 2011-м году астрономы случайно обнаружили гигантское облако пара, оказавшееся в поле гравитационного притяжения чёрной дыры в глубине Вселенной. Тем самым они нашли самый большой объём воды в истории. Облака, называемые астрономами «резервуары», вмещают в 140 триллионов раз больше жидкости, чем содержится во всех океанах нашей планеты вместе взятых.

Выяснилось, что эти облака ненамного младше самой Вселенной, и это ещё больше заинтересовало учёных. Так, Мэтт Бредфорд из НАСА заявил, что данное открытие является очередным доказательством того факта, что вода существовала во Вселенной даже на самых ранних стадиях её существования.

Так что, если мы когда-нибудь всё же сбежим с Земли или когда запасы воды иссякнут – мы будем знать, где её найти. Осталось только построить гигантский межгалактический насос. Но главная проблема даже не в этом: исполинское водяное облако находится на расстоянии в 10 миллиардов световых лет от нашей планеты.

9. Вам понадобится 225 миллионов лет, чтобы пройти световой год

Длина светового года составляет около 9,5 триллионов километров

Чтобы преодолеть дистанцию, которую свет проходит за 1 год, человеку нужно, не останавливаясь, идти на протяжении более чем 200 миллионов лет! Длина же пути составит около 9,5 триллионов километров. Другими словами, если бы вы начали идти аккурат перед появлением на Земле динозавров – то примерно сейчас добрались бы к финишу.

Джессика Ченг, редактор журнала «Популярная наука», считает, что такое путешествие вызвало бы невиданное количество проблем. Во-первых, вам понадобилось бы почти 12 миллиардов пар обуви. Во-вторых, вы сжигали бы по 45 калорий за каждый пройденный километр, поэтому понадобилось бы неограниченное количество продуктов для пополнения энергии.

Ченг также говорит, что за 225 миллионов лет вы бы ушли не так далеко, как может казаться. В астрономическом смысле 1 световой год – мизерное расстояние. В конце путешествия вы бы всё равно находились к Солнцу намного ближе, чем к любой другой звезде. Дело в том, что расстояние до ближайшего к нам светила, Проксима Центавра — 4,22 световых года. То есть, дойти туда можно было бы почти за 1 миллиард лет!

8. Эрос – астероид богатства

Эрос – космическая сокровищница, содержащая несметные богатства

В 1998-м году один из космических аппаратов исследовал приблизившийся к Земле астероид Эрос и передал данные учёным. Последние после анализа полученной информации смогли сделать громкое заявление. Оказалось, что Эрос – космическая сокровищница, содержащая несметные богатства. Проанализировав размеры астероида, в НАСА предположили, что если он подобно другим астероидам на 3% состоит из металла, то в нём содержится около 1,8 миллиардов тонн залежей золота и других драгоценных материалов, например, платины.

По словам доктора Дэвида Уайтхауса, научного редактора BBC, Эрос – действительно большое космическое тело, но не крупнейшее. Известны десятки более массивных астероидов. Уайтхаус также учёл объёмы залежей драгоценных металлов в недрах Эроса и рассчитал, что суммарная стоимость этого космического тела достигает примерно 20 триллионов долларов. Это – больше, чем годовой ВВП Соединённых Штатов Америки. К сожалению (и в то же время, к счастью), людям не суждено в ближайшее время поживиться этими богатствами. Останавливать астероиды или добывать из них минералы прямо в космосе мы пока не научились. Поэтому единственный вариант «присвоения» золота и платины Эроса подразумевает его падение на Землю. Да вот только при таком сценарии никто не сумел бы разбогатеть: столкновение оказалось бы фатальным для всего человечества.

7. Учёным известно 1397 астероидов, способных уничтожить жизнь на Земле

Траектория движения 1397 потенциально опасных космических тел просчитана на многие годы вперёд

Пытаясь предотвратить драматические сцены из фильмов типа «Армагеддон», НАСА следит за 1397 космическими телами в нашей Солнечной системе. Столкновение с ними привело бы к концу существования человеческой цивилизации. Можете не сомневаться: любое тело с диаметром более 100 метров, приближающееся к Земле менее чем на 8 миллионов километров, будет вовремя обнаружено специалистами из НАСА.

Учёные моделируют их орбиты на компьютерах и благодаря этому могут предсказать, в какой точке будет находится конкретный астероид в определённый момент времени. Траектория движения 1397 потенциально опасных космических тел просчитана на многие годы вперёд. Тем не менее, угроза столкновения с каким-то из них в обозримом будущем остаётся достаточно высокой.

6. МКС движется по орбите Земли со скоростью 8 км/с

Международная космическая станция вращается вокруг нашей планеты со скоростью, намного превышающей показатели самых быстрых самолётов

По данным НАСА, Международная космическая станция вращается вокруг нашей планеты со скоростью, намного превышающей показатели самых быстрых самолётов. Она достигает примерно 29 тысяч километров в час (8 километров в секунду). Это позволяет экипажу МКС видеть восход Солнца каждые 92 минуты! Кстати, существуют сайты, на которых вы можете увидеть космическую станцию в действии и отследить её местоположение в режиме реального времени.

5. В космосе больше звёзд, чем слов, когда-либо сказанных людьми

Никто не знает и никогда не узнает реального количества звёзд

По мнению издателей журнала «Scientific American», звёзд во Вселенной намного больше, чем слов, когда-либо сказанных всеми жившими на Земле людьми. Это число настолько огромно, что находится за пределами человеческого понимания. Например, Никола Уиллет Марс считает, что существует по крайней мере 70000000000000000000000 (70 секстиллионов) звёзд во Вселенной. Он исходил из предположения, что в космосе находится более 100 миллиардов галактик, в каждой из которых – миллиарды звёзд. То есть, расчётное число – не более чем итог теоретического расчёта.