Самые странные правила дорожного движения, которые действуют в разных странах

Личный автомобиль давно не роскошь, а просто средство передвижения.

И как любая обыденность, путешествия на машинах по дорогам разных стран регулируются разными правилами.

О самых странных мы расскажем в этой подборке.

Дания



В Дании ни в коем случае нельзя заводить машину, пока вы не проверите свой транспорт полностью. И под словом «полностью» датский закон подразумевает, что вы обязательно должны посмотреть под машину и убедиться, что там нет спящего ребенка. Светлая страна.

Таиланд



В Таиланде сотрудники местной ДПС могут оштрафовать за вождение без рубашки. Хамского голого тела тайский закон не терпит, будь то женщина или мужчина.

Мексика



Мексика — единственная страна, где включили функцию здравого смысла и запретили барышням краситься за рулем. А чтобы им не было обидно, мужчинам запретили бриться.

США



В США многие дорожные правила уже устарели, но все еще действуют. Например, в штате Пенсильвания водитель обязан спрятать машину, если она испугает лошадь.



А вот в штате Алабама необычный закон кажется вполне разумным. Водителям запрещено садиться за руль босиком. Такое правило придумали неспроста — у них от этого один водитель чуть не умер. Мужчина не мог вовремя нажать педаль тормоза из-за того, что она была слишком горячей.

Филиппины

Ну и на десерт — в той же Алабаме запрещено водить машину с закрытыми глазами.



На Филиппинах борются с пробками как могут. Машины с номерами, заканчивающимися на цифры 1 и 2, не должны появляться на дорогах по понедельникам, на 3 и 4 — по вторникам, 5 и 6 — по средам, 7 и 8 — по четвергам, а 9 и 0 — по пятницам. В выходные на дорогах можно появляться всем. Ну и всё.

Некоторые европейские страны



Во Франции, Финляндии и Испании автолюбителям запрещено использовать такое чудо техники, как радар-детектор. А в Люксембурге, Бельгии и Швеции за страсть к таким гаджетам можно отсидеть реальный тюремный срок (от трех месяцев до восьми лет).

Зато в Германии, как и в России, радар-детекторы не возбраняются. И несмотря на экономический кризис, в 2015 году этот рынок не сдал позиции и смог предложить автолюбителям несколько отличных моделей.

Австрия



В Австрии есть очень сомнительный для водителей закон — в стране официально запрещены видеорегистраторы. Использование этих приборов считается вмешательством в личную жизнь.

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