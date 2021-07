Имплантируемый биочип для обнаружения COVID-19 может выйти на рынки к 2021 году

Подобно гравитации, которая была до Ньютона неизвестна, хотя и была у всех на виду, уже много лет существует научное открытие с огромным, колоссальным разрушительным потенциалом для человечества. Этот потенциал настолько грандиозен, что самая большая военная машина на планете немедленно использовала свои ресурсы, чтобы овладеть этим открытием и получить над ним полный контроль.

В 2010-м году канадский ученый Дерек Росси совершенно неожиданно для себя и случайно совершил революционный прорыв: он нашел способ «перепрограммировать» молекулы, несущие генетические инструкции для развития клеток в человеческом теле, не говоря уже обо всех прочих биологических формах жизни.

Молекулы, о которых идет речь называются «рибонуклеиновой кислотой-мессенджером» или мРНК. Недавно обретенная способность переписывать инструкции в этих молекулах радикально изменила курс западной медицины и науки, но, что самое удивительное – этого никто, кроме DARPA почти не заметил. А между тем в одном из интервью о своем открытии сам господин Росси сказал так:«Настоящим важным открытием здесь было то, что отныне вы можете использовать мРНК по своему усмотрению. Теперь, если вы поместите ее в клетки, то вы сможете заставить мРНК экспрессировать любой белок в клетках, что является огромным научным достижением»

И достижение было действительно настолько большим,что в 2014 году Росси, несмотря на то, что он был основателем собственной компании Moderna Inc., был с почетом отправлен на пенсию и теперь следит за своим изобретением в роли «хоккейного папочки». Произошло это, видимо, потому, что сразу после чудо-открытия Росси Moderna Inc., совместно с непонятной частной инвестиционной компанией Flagship Pioneering привлекла почти полмиллиарда долларов федеральных денег, которые пошли на разработку вакцин на основе новой технологии.

Наверное, доктор Росси теперь пребывает ужасе, хотя он ужасается теперь далеко не первый и будет в ужасе не один.Все началось с того, что еще в 2006 году DARPA инициировало программу PHD – программу идентификации вирусных патогенов верхних дыхательных путей, полное название – «Прогнозирование здоровья и заболеваний» (Predicting Health and Disease, PHD), что привело к созданию в DARPA отдельного Управления BTO DARPA – Управления биологических технологий DARPA (Biological Technologies Office, BTO). А в 2014-м году BTO DARPA запустило уже свою программу IVN (In Vivo Nanoplatforms), что можно перевести как “живая наноплатформа” или, точнее, “наноплатформа, работающая в живой клетке”. Так появилось новое чудо биологии и медицины, которое называется «гидрогель».



Гидрогель – это нанотехнология, изобретатель которой хвастался, что «если [это] удастся реализовать, с одобрения FDA [Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США], то потребители смогут имплантировать внутриклеточные датчики для измерения уровней глюкозы, кислорода и лактата». Новый материал, похожий на контактные линзы, требует введения под кожу специального инжектора, после чего он может передавать световые цифровые сигналы через беспроводную сеть, такую как 5G.

А дальше осталось сложить только два изобретения: управляющие поведением организма мРНК и тот самый гидрогель, как переносящий мРНК субстрат. В сумме оба изобретения открывают настоящий кошмар возможностей. Возможно, это первый настоящий шаг к полноценному трансгуманизму.

Трансгуманизм (от лат. trans — сквозь, через, за и homo — человек) — философская концепция, а также международное движение, поддерживающее использование достижений науки и технологии для улучшения умственных и физических возможностей человека с целью устранения тех аспектов человеческого существования, которые трансгуманисты считают нежелательными — страданий, болезней, старения и смерти. Трансгуманисты изучают возможности и последствия применения таких технологий, опасности и преимущества их использования, рассматривая в том числе идею конвергенции биологических, информационных, познавательных и нанотехнологий.

Так и появилась новая частная компания, специально созданная для продвижения этой комбинированной технологии, позволяющей дистанционно управлять биологическими процессами и открывающей дверь для потенциального манипулирования нашими биологическими реакциями. Она называется Profusa Inc и ее операции финансируются миллионами из NIH (Национальный институт здравоохранения США) и DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США). И уже в марте 2020 года Profusa Inc. незаметно для всех оказалась в топе на переполненном рынке COVID-19, где она анонсировала инъекционный биочип для обнаружения вирусных респираторных заболеваний, включая COVID-19.

На данный момент самой перспективной вакциной против COVID-19 считается мРНК-1273, о которая принадлежит Moderna Inc.. Однако Moderna Inc. – это, по сути, компания, созданная на денежки DARPA. И у DARPA/Moderna Inc. есть еще одна дочка, которая называется Profusa Inc. , продвигающая на рынок свой чудо-биочип. При этом сегодня у вакцины мРНК-1273 единственным препятствием является система доставки нужной мРНК в клетки.

И вот, как-то так чудесно совпало, что дочерняя Profusa, тоже финансируемая DARPA, одновременно с разработкой вакцины другими компаниями выпускает на рынок биочипы на основе гидрогеля и светочувствительных датчиков, которые, как ожидаются, получат ускоренное разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уже к началу 2021 года. В этом случае очевидно и скорее всего, что Moderna Inc. выберет именно свою дочку как платформу для развертывания вакцины против коронавируса. Но эта платформа, судя по тому, что сказал доктор Росси, способна не только доставлять мРНК в клетки, но и дистанционно менять наше ДНК.



Источник : https://a-evmenov.ru/implantiruemyj-biochip-dlja-obnaruzheni...

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему невестке Максима Горького не позволили выйти замуж после смерти мужа и свёкра ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43638859330)

Караимский перстень: главная тайна талисмана Пушкина https ://otari .mirtesen .ru /blog /43771431938