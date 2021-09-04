Основные причины, по которым Сталин не спас сына после того, как тот попал в плен к немцам

Сталин не любил Якова, но он проводил сына, когда тот уходил на фронт, сказав ему: «Иди в бой!» Все трое сыновей Сталина - Яков, Василий и непризнанный Константин Кузаков - были офицерами советской армии во время Второй мировой войны, и с ними обращались так же, как и со всеми остальными.

Сталин был человеком холодного расчета. Я думаю, он сделал простой расчет. Если его сын останется в руках немцев до конца войны, в конечном итоге будет два варианта развития событий ...

Если СССР проиграют войну, весь советский высший класс (который, как предполагается, не считался классами в советской системе) в любом случае будет уничтожен ... Следовательно, это не имеет значения ... Если СССР проиграют войну, весь советский высший класс (который, как предполагается, не считался классами в советской системе) в любом случае будет уничтожен ... Следовательно, это не имеет значения ...

Если немцы проиграют войну, немецкие остатки будут спешить вернуть Сталину его сына в качестве награды на показательных процессах ...

Как известно, его ответ был ясен, и за ним стояла логика: «Нацистские силы захватили сына Сталина, Якова Джугашвили. Когда нацисты предложили обменять его на пленного фельдмаршала Фридриха Паулюса, Сталин ответил: «Я не променяю маршала на лейтенанта».

Поэтому в конце концов все дороги вели в Рим. Настоящей проблемой для Сталина был сценарий, согласно которому его сына отпустили до конца войны .

.. Сталин считал всех советских военнопленных предателями, потому что сдаваться немцам было запрещено. Был принцип «сражайся или умри». Когда они вернулись из плена, большинству из них грозило наказание. К счастью, немецкие солдаты решили проблему за Сталина ...

Они предоставили Сталину лучшее средство пропаганды. Теперь он выглядел как лидер с железной волей, который даже не ведет переговоров за жизнь собственного сына. Немецкий лагерный солдат, стрелявший в Якова, вероятно, не знал, кто он такой. Ирония в том, что его сын Евгений, умерший в Москве, был твердым защитником наследства своего деда.

В статье, опубликованной в российской газете «Новая газета», говорится, что советские лидеры, включая Сталина, были «связаны большой кровью», приказав казнить около 20 000 польских военнопленных в Катыни.

Г-н Джугашвили утверждал, что статья очернила репутацию его деда и была клеветнической. Он подал свое дело в Европейский суд после того, как различные суды в России отклонили его.

Он также утверждал, что Советский Союз не пошел бы под откос, если бы его отец жил дольше. Совсем недавно он обвинил президента Путина в «безмозглости».

Тайна, которую нужно разгадать

Немецкие документы предполагают, что Яков Джугашвили, старший сын советского диктатора Иосифа Сталина, погиб в концлагере Заксенхаузен к северу от Берлина в апреле 1943 года при попытке побега. В отчете коронера говорится, что его убили электрическим током, а затем прострелили череп.

В течение десятилетий после войны оставалось неясным, как именно погиб Джугашвили. Джугашвили, лейтенант Красной армии, попал в руки немцев летом 1941 года, но его отец категорически отказался включать его в обмен пленными. Лишь в 1968 году в Госдепартаменте в Вашингтоне были обнаружены документы, позволившие узнать дополнительные сведения. Они указывают, что сын Сталина скончался от тюремного психоза, и приходят к выводу, что его смерть равносильна самоубийству.

Светлана Аллилуева, единственная дочь Сталина, сказала, что ее отец отверг предложения вернуть сына в рамках обмена пленными. «Он был глубоко миролюбивым человеком - мягким, немного неуклюжим, очень тихим, но внутренне твердым и преданным», - сказала Аллилуева о своем сводном брате Якове. «У него не было ничего общего с отцом, кроме миндалевидных кавказских глаз».

Есть несколько вопросов ... Яков Джугашвили выбрал самоубийство, чтобы избавить отца от бремени? Получал ли он угрозы от других советских заключенных покончить с собой и перестать быть инструментом пропаганды для немцев? Тем не менее, так много вопросов, на которых нет ответов. И нам с этим жить.

Хочется еще кое-что добавить о Сталине

Сталин всегда говорил, что как лидер СССР он просил миллионы сыновей русских семей сражаться и подвергаться возможному пленению немцами. Если он заключил бы сделку, чтобы освободить собственного сына, как он мог бы тогда сказать «нет», если к нему подошла бы чья-то мать и попросила освободить и ее сына?

Об этом он и сказал в своем официальном ответе на предложение Германии.

«В ваших руках не только мой сын Яков, но и миллионы моих сыновей. Либо вы освободите их всех, либо мой сын разделит их судьбу». Сталин

Так и должно было быть. Сталин был прав - у него не могло быть двойных стандартов. Позже, когда Гитлер попытался обменять своего племянника Льва Раубаля, также взятого в плен под Сталинградом, на Якова, Сталин снова отказался. (Лев пережил 12 лет советского плена, прежде чем его отпустили домой в 1955 году.)

Немцы пытались заставить Якова сотрудничать с ними, но он категорически отказался. И это делает ему много чести.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Дорогой ты мой автор этой статьи!Хватит вешать лапшу на уши бедным людям, которых и так лживые коммуняки развели как лохов !Распространенная версия, что якобы на предложение немцев обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, Сталин ответил знаменитыми словами «Я солдата на фельдмаршала не меняю», просто очередной выдуманный лживый советский миф!

Сталин, который не принимал участия в воспитании сына Якова и не общался с ним до тринадцати лет, сильно недолюбливал Якова. Есть даже версия, что Сталин ревновал свою жену не только к Сергею Кирову, но и Якову, которого связывали доброжелательные отношения с Надеждой Аллилуевой (https://www.eg.ru/politics/5390/)!Кстати, когда Яков пытался застрелиться после очередного скандала с отцом на эту тему, единственной реакцией «любящего» отца , как ни странно, было: «Ха-ха! Даже попасть в себя не смог!».

Любопытно также , что 5 января 1942 года советскими войсками был взят в плен племянник Гитлера Хайнц. Как не парадоксально, но именно его, а не фельдмаршала Паулюса, «сердобольный» фюрер намеревался обменять на сына Сталина. Однако Сталин, который и так недолюбливал Якова, дал указание расстрелять племянника фюрера, чтобы исключить всякую возможность обмена! Интересно также, что брат Хайнца – авантюрист Уильям , преследуя меркантильные интересы, шантажировал своего дядю возможностью раскрытия семейной тайны о якобы еврейском происхождении Гитлера и о том, что его мать вышла замуж за родного дядю!

Безусловно, жестокости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту» !Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его? Несомненно, исходя из его же зловещего приказа , это было бы вполне справедливо!

Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку, арестовал ее, вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась!

Любопытно также , что палач народов Сталин , специально пославший нелюбимого сына на фронт умирать, не позволил мобилизовать на фронт шахтёра Стаханова, моральный облик которого к тому времени был крайне низок, однако лживый тиран и авантюрист Сталин рассчитывал и после войны опять использовать имя этого виртуального «героя» как трудовой символ для беспрецедентного авантюристического обмана советских людей !А ведь бесконечные приёмы, банкеты и другие общественные мероприятия сделали из «героя труда» настоящего алкоголика и многоженца (недаром в народе была популярна поговорка «От Стаханова до Стаканова»). Доходило до того, что этот «герой труда» вместе с собутыльником Василием , сыном лицемера и палача народов Сталина, потеряв всякую связь с реальностью, ловили рыбу в аквариуме ресторана гостиницы «Метрополь»!Безусловно, именно «немеркнущий» символ советского героя-трудяги спас Стаханова от мобилизации на фронт, а ведь именно тогда советский народ нуждался в настоящем воинском героизме!

Как не парадоксально, но стоит отметить, что с самого начала шахтёрский подвиг Алексея Стаханова носил искусственный характер и стал возможным только благодаря созданным особым условиям труда. Кроме того, лживая советская пропаганда на весь мир растрезвонила , что якобы стахановцы перевыполняют нормы из любви к труду, а не выдаваемым им баснословным по тем временам премиям, которые со временем значительно снизились и даже прекратились! Вместе с тем работа стахановцев , наоборот, нарушала производственный цикл и вела к срыву выпуска продукции другими рабочими. Именно поэтому эти факторы привели к ненависти простых рабочих к «трудолюбивым» стахановцам, которых порой жестоко избивали и даже убивали по всей стране!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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