Примириться любой ценой: что делать, если вы поругались и партнер не идет на контакт?

Здоровые отношения сложно представить без конфликтов. Иногда ссора затягивается, и один из супругов «играет в молчанку», отдаляется. Как вернуть в отношения мир и позитивный настрой? Подробная инструкция от нашего эксперта.

Многие почему-то считают, что близкие люди должны понимать друг друга интуитивно, без слов. Часто случается, что один из партнеров переживает и нервничает, но не хочет озвучивать проблему и обсуждать ее со второй половинкой. При этом возникает обида, что другой не оказывает поддержку, не уделяет внимания и не предлагает помощь.

Конфликты в отношениях — когда они нужны

Зачастую одна из сторон старается избежать конфликта и считает, что будет лучше промолчать. Из-за этого внутри нас накапливаются обиды, которые рано или поздно превращаются в большой «снежный ком». В какой-то момент он приводит к крупному и тяжелому скандалу.

Чтобы этого избежать, лучше не копить все в себе, а высказывать претензии партнеру. Выяснение отношений помогает людям укрепить союз. В процессе конструктивного диалога мы можем понять недовольства друг друга.

Когда каждый из партнеров рассказывает, что ему не нравится и что его волнует, в паре возрастает доверие. Главное — не кричать и не скандалить, а именно спокойно разговаривать.

Что делать, если один из партнеров не хочет обсуждать проблему и идти на примирение

Не стоит перебивать друг друга и навязывать свою позицию.

В отношениях многие из нас «отзеркаливают» друг друга, неосознанно отражают поведение другого. Если вам кажется, что вторая половинка в последнее время стала нервной и не обращает на вас внимания — взгляните на себя. Подумайте, что изменилось в вас. В большинстве случаев вы сможете найти причину именно в себе.

Самовоспитание и работа над ошибками позволят избежать протеста со стороны партнера и вернуть гармонию в отношения. На помощь может прийти литература по психологии и выполнение соответствующих практик. Если не получается самостоятельно работать над собой, можно обратиться к психотерапевту.

Если партнер отказывается мириться, возможно, он не может справиться с гневом, но не в состоянии рассказать вам о своих чувствах. У многих людей есть внутренний психологический запрет на выражение собственных эмоций и желаний. Вместо того, чтобы выговориться, они просто обижаются и перестают разговаривать со второй половинкой.

Такого человека все равно нужно разговорить. Расскажите ему о своих переживаниях (например, «меня расстраивает, что ты молчишь»), а потом поинтересуйтесь его эмоциями. Желательно, чтобы вопросы были открытыми: «Что ты чувствуешь?», «Из-за чего ты расстроился?», «Почему не разговариваешь со мной?».

Это поможет партнеру раскрыться и выплеснуть все, что у него на душе. Здесь важно слушать именно то, что он говорит, а не то, что он думает (по вашему мнению).

Как найти общий язык и прийти к компромиссу

Есть несколько рекомендаций, которые помогут успешно разрешить конфликт.

Относитесь к партнеру непредвзято, не осуждайте и не ругайте его. Лучше просто внимательно и доброжелательно (насколько это возможно) выслушать его точку зрения. Если он не идет на контакт — начните разговор сами. Дайте ему понять, что вам нужно обсудить проблему.

Лучше просто внимательно и доброжелательно (насколько это возможно) выслушать его точку зрения. Если он не идет на контакт — начните разговор сами. Дайте ему понять, что вам нужно обсудить проблему. Четко сформулируйте свои претензии. Не вспоминайте другие давние обиды. Говорите только то, чем вы недовольны именно сейчас. Если увеличить число претензий, партнер может почувствовать себя полностью виновным во всех проблемах пары.

Не вспоминайте другие давние обиды. Говорите только то, чем вы недовольны именно сейчас. Если увеличить число претензий, партнер может почувствовать себя полностью виновным во всех проблемах пары. Сдерживайте свои эмоции. Задача конфликта — решить проблему и укрепить отношения, а не разрушить их еще сильнее. Поэтому не надо кричать, оскорблять и набрасываться с обвинениями. Диалог должен быть выстроен как разговор двух деловых партнеров, которые стремятся наладить контакт.

Задача конфликта — решить проблему и укрепить отношения, а не разрушить их еще сильнее. Поэтому не надо кричать, оскорблять и набрасываться с обвинениями. Диалог должен быть выстроен как разговор двух деловых партнеров, которые стремятся наладить контакт. Будьте готовы, что партнер тоже будет рассказывать о своих претензиях. Он имеет на это полное право. Нельзя отмахиваться от обвинений в вашу сторону. Любые недовольства имеют под собой почву. Нужно сразу обсудить этот вопрос или перенести разговор на другое время, когда обстановка будет более подходящей.

Он имеет на это полное право. Нельзя отмахиваться от обвинений в вашу сторону. Любые недовольства имеют под собой почву. Нужно сразу обсудить этот вопрос или перенести разговор на другое время, когда обстановка будет более подходящей. Во время диалога со второй половинкой поддерживайте тактильный контакт: держите партнера за руку, поглаживайте по голове, обнимайте за плечи... На близкого человека нельзя долго злиться, если он обнимает и целует вас. Прикосновения помогут снять напряжение и разрядить обстановку. Обмен теплом и энергией поспособствует скорейшему примирению.

В каждом конфликте самое главное — не бояться и не избегать его, а открыто и честно разговаривать друг с другом о своих эмоциях, переживаниях и обидах. Важно уметь слушать и слышать партнера, понимать и принимать его точку зрения.

Всегда помните, что конфликт — это ступень на пути развития отношений. Пройдя через нее, вы сможете сблизиться со второй половинкой еще сильнее.

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