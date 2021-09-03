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Интересные факты о собаках

Собаки — наши незаменимые помощники и лучшие друзья в мире животных, но много ли мы о них знаем? В нашей коллекции собраны самые интересные и небанальные факты про собак, их породы, устройство организма, особенности психологии, поведении и характере.

Собаки посылают просить еду самого симпатичного пса из стаи. Было замечено, что бродячие собаки порой посылают самого маленького и миловидного пса из стаи бродить возле магазинов в надежде, что он раздобудет вкусняшки, очевидно, понимая, что симпатичной собаки больше шансов получить от людей еду.
Не наклоняйтесь над собаками, если не хотите получить укус в лицо. Исследование, выяснявшее, какое поведение человека по отношению к собаке может вызвать укус в лицо, обнаружило, что в 76% случаев собака укусила сразу после того, как человек над ней склонился. По всей видимости, собака может воспринять такой наклон как угрозу.
Любители собак следуют правилам, а любители кошек любят нарушать запреты. Исследование, проведённое в 2014 году, показало, что любители собак, как правило, энергичны и общительны, а также склонны строго соблюдать правила. Любители кошек, напротив, более замкнуты, чувствительны и любят нарушать запреты.
Верный пёс Шеп ждал возвращения хозяина шесть лет. Когда хозяин пса по имени Шеп скончался в августе 1936 года, Шеп проводил его тело до железнодорожной станции и видел, как гроб погрузили в вагон. В течение последующих шести лет, до самой своей смерти, Шеп ждал на вокзале возвращения хозяина, приветствуя каждый прибывающий поезд.
Существовала порода шерстистых собак. На северо-западном побережье Тихого океана существовала порода шерстистых собак. Местные жители держали их на небольших изолированных островах, чтобы те не скрещивались с охотничьими псами. Шерстистых собак кормили морепродуктами и тщательно ухаживали за их шерстью, из которой производили пряжу для пошива одеял.
Животные-металлисты. Существуют металлические группы, вокалисты которых — настоящие животные (и мы говорим не о Крисе Барнсе). В американской грайндкор-группе <em>Hatebeak</em> поёт попугай по имени Вальдо, а в группе <em>Caninus</em> — два питбультерьера, Бадж и Бэзил.
Римляне каждый год наказывали собак. Supplicia canum («наказание собак») было ежегодным религиозным ритуалом Древнего Рима. Собак распинали на Y-образных ветках, а гуси, сидя на золотых подушечках, наблюдали за этим. Обряд символизировал казнь сторожевых собак, которые не залаяли, когда галлы в 390 году среди ночи напали на Рим. Гуси же, наоборот, подняли шум и разбудили жителей города.
Кошки не реагируют на врагов своих хозяев. Кошки в процессе своей эволюции не развили, в отличие от собак, навыка негативного отношения к врагам своих хозяев, выяснили учёные при помощи эксперимента. В то время как собаки отказывались брать еду у человека, явно проявившего агрессию в адрес их хозяев, поведение кошек от этого никак не менялось. Впрочем, следует учесть, что собаки изначально — стайные животные, а кошки — нет, им свойственно заботиться только о себе.
Собачники целуют собак чаще, чем своих любимых. Более половины владельцев собак целуют питомцев чаще, чем членов своей семьи, показал опрос, проведённый в США.
Собаки инстинктивно делают математический расчёт, чтобы минимизировать время доставания мяча из воды. Если во время игры с собакой вы бросите мяч в воду, собака будет бежать вдоль берега, пока не сравняется с мячом, и только после этого прыгнет в воду, оптимизировав таким образом время пути. Собака инстинктивно понимает, что на суше движется быстрее, чем в воде.
Собаки бескорыстно помогают близким. Все собаки «просоциальны» — они добровольно помогают, делятся и сотрудничают с близкими людьми или другими собаками, даже если это не несёт никакой выгоды для них.
Дарвин считал, что жена лучше, чем собака. Прежде, чем сделать предложение Эмме Веджвуд, Чарльз Дарвин скрупулёзно выписал все плюсы и минусы брака. Плюсы: «лучше, чем собака», «очарование музыки» и «женская болтовня». Минусы: «беспокойство и ответственность», а также «меньше денег на книги».

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