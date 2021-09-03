Интересные факты о собаках

Собаки — наши незаменимые помощники и лучшие друзья в мире животных, но много ли мы о них знаем? В нашей коллекции собраны самые интересные и небанальные факты про собак, их породы, устройство организма, особенности психологии, поведении и характере.
Лайка, первая собака-космонавт, погибла мучительной смертью на орбите, но СССР долгие годы скрывал этоЧитать →
Источник : https://www.factroom.ru/zhivotnye/sobaki
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