Интересные факты о беременности

Рождение ребенка – это настоящее чудо природы, которое продолжает исследоваться учеными и медиками. Многие современные женщины начинают интересоваться деталями протекания беременности, чтобы заранее подготовиться морально и физически к продолжительному вынашиванию малыша. К сожалению, познания большинства ограничиваются пониманием того, как матка увеличивается с каждым триместром и какие гормоны для поддержания репродуктивного здоровья необходимо сдавать. Однако с женским организмом происходят очень сложные и удивительные изменения, о которых вы даже не подозреваете.



1.

Супер чувствительность к запахам





О том, что женщина становится восприимчива к запахам во время токсикоза, слышали многие. Виновниками тому являются повышенные уровни гормонов хорионического гонадотропина и эстрогена, секреция которых усиливается по мере развития эмбриона в конце первого триместра. Некоторые исследователи считают, что усиление обоняния в 11 раз связано с защитной реакцией организма на несвежую, пропавшую и гнилую пищу. То есть нос беременной помогает произвести первичный отсев продуктов, потенциально вредных для нее и малыша. Но не беспокойтесь – даже если обонятельный центр подвел, то увеличенная в размерах печень сможет отфильтровать токсины и другие вредные компоненты.

2.

Ваша матка увеличивается в 500 раз по отношению к нормальному размеру





Об увеличении полового органа во время беременности знает каждая мама – матка с размера кулака растет до габаритов арбуза, то есть в среднем в 500 раз по отношению к норме! Изначально вес мышечного мешка составляет порядка 28 г, а по мере вынашивания малыша он наполняется кровью, кислородом, лимфой, питательными веществами и т. д., что приводит к возрастанию массы до 450 и более граммов. После родов мышечные волокна активно сокращаются, поэтому орган постепенно возвращает нормальный вес и габариты.

3.

Улучшается структура волос





Беременным приходится идти на лишения в процессе вынашивания ребенка: суставы слабеют, ухудшается состояние зубов, даже острота зрения может регрессировать. Тем более удивительно, что структура волос у будущих мам объективно улучшается: стержни становятся жесткими, усиливается рост, увеличивается густота и шелковистость. Эти изменения связаны с повышенной секрецией эстрогена, который препятствует потере волос. А вот после родов, к сожалению, здоровая шевелюра начинает активно сыпаться, а иногда даже клочьями, что необходимо считать нормой.

4.

Нога может вырасти на один полный размер





Многие беременные отмечали, что перестали влезать в свою привычную обувь, которую носили долгими годами. Да и в примерочной туфли стандартного размера на стопу уж никак не натянуть. Гормон релаксин, который производится при беременности, смягчает суставы и ослабляет связки в организме (в том числе в нижних конечностях). На фоне увеличения общей массы тела нога становится более полной, расширяется, да еще и склонность к отекам приводит к увеличению размера стопы на пару сантиметров. Не переживайте, после родов стопы постепенно придут в норму, и вы сможете снова носить любимые туфли.

5.

Ваше сердце растет





Во время беременности формируется дополнительный плацентарный круг кровообращения, что вынуждает сердечко гонять дополнительные литры крови. Ее объем, циркулирующий в организме беременной, увеличивается на 40-50%. Нагрузка на мышечный орган возрастает, поэтому вполне закономерно, что он усиливает свою деятельность и увеличивается в размерах, старается всеми силами поддерживать нормальный ритм сокращений. Поэтому очень важно употреблять больше калия для поддержания здоровья мышцы, выполнять умеренные кардионагрузки, йогу и дыхательные упражнения, поменьше нервничать и переживать.

6.

Странные вкусы могут говорить о чем-то большем





Многих мужчин раздражает, что их беременная жена начинает употреблять одновременно совершенно несовместимые блюда, как, например, селедку с яблоком или шоколад с супом. Полное смешение вкусов – это классическое проявление беременности, связанное с перестроением метаболизма. Организм таким образом демонстрирует, каких именно микроэлементов и витаминов ему не хватает для формирования и развития новой жизни. Когда наблюдается дефицит редких минералов, будущую маму даже может потянуть на несъедобные предметы – лед, мел, песок и даже грязь. Странные вкусовые пристрастия, которые невозможно удовлетворить – это сигнал для обращения к эндокринологу и диетологу. Например, обычное желание съесть ведерко мороженого за раз указывает на дефицит железа и риск развития анемии беременных (распространенное осложнение).

7.

У высоких матерей больше шансов родить близнецов





Еще в 2006 году врач Гари Стейман решился на независимый эксперимент в одной из американских клиник. Полученные результаты удивляют: чем выше женщина, тем более вероятно она забеременеет близнецами, двойней или тройней. К сожалению, детальные данные о взаимосвязи роста и количества эмбрионов не приведены.

8.

Смягчаются суставы





Во время вынашивания ребенка организм постоянно находится в состоянии перестроения, что позволяет опорно-двигательному аппарату адаптироваться к сложному процессу деторождения. Начинает активно вырабатываться уже упомянутый выше гормон релаксин, который отвечает за расслабление мышечной ткани (предотвращает гипертонус матки), сухожилий, связок и суставов. Это позволяет в третьем триместре постепенно расходиться тазовым костям, расширяя родовой канал и обеспечивая перемещение крупного плода по родовым путям.

9.

Синдром беременного папы или синдром Кувад





Многие мужчины не воспринимают этот синдром всерьез, а зря, ведь он нашел подтверждение в медицинской практике. Некоторые будущие папы с психологическими проблемами могут переносить образ беременной жены на себя, да так, что их организм начинает активно демонстрировать похожую симптоматику: растет живот, увеличиваются молочные железы, наблюдается изменение вкусов и запахов. Эту проблему необходимо лечить у психиатра или психолога, так как в будущем она может обернуться менее безобидными нервными срывами и психическими расстройствами.

10.

Ребенок получает питание раньше матери





Все говорят, что будущая мама должна кушать за двоих. Конечно, речь идет об употреблении большего количества витаминов и минералов, а не пищи как таковой, и это обосновано, так как на формирование и развитие эмбриона уходят «лучшие» компоненты из организма. Если не восполнять потребность в кальции, например, у женщин повышается риск переломов, чаще болят мышцы и связки, разрушается эмаль зубов. Если вы собрались сидеть на диете во время беременности, то помните, что ребенок в любом случае будет получать максимум полезных веществ из организма матери, даже ценой вашего здоровья, а иногда и жизни. Беременность – одна из объективных причин того, что пора заняться своим рационом и насытить его исключительно полезной пищей.

Вот такие удивительные процессы происходят в организме будущей мамы. Помните, что вынашивание ребенка – это огромный труд и в каком-то плане жертвенность, поэтому берегите беременных, помогайте им с тяжестями, уступайте место в очередях и транспортах и не трепите понапрасну нервы.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2452446170416679082/

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

«Неизвестный» лендлиз (https://otari.mirtesen.ru/blog/43591467555/)

Могила Сталина: какой поступок Шарля де Голля во время визита в Москву в 1966 году поразил высших партийцев https://otari.mirtesen.ru/blog/43451072022/

Ваше мнение для меня важно. Буду благодарен за ваши комментарии!