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Как Уинстон Черчилль попал в плен?

Уинстон Черчилль считается ныне одним из самых известных и выдающихся политиков двадцатого века.

Однако, молодой Уинстон начинал как военный. Закончил весьма престижное военное училище (в Сандхерсте), уже в 1895 году получил чин «второго лейтенанта» (примерный аналог российского подпоручика).

И так вышло, что молодой Черчилль лично принял участие в нескольких вооруженных конфликтах. Это потом его ждет долгая и извилистая политическая карьера.

Как Уинстон Черчилль попал в плен?

Черчилль, как военный корреспондент, побывал на Кубе (тогда шла борьба между местными кубинцами и испанцами, потом в этот конфликт влезут и американцы).

Потом отправился в Малаканд (ныне это Пакистан), где в составе экспедиционного корпуса принимал участие в подавлении восстания воинственных пуштунских племен (эти по сей день воюют).

Затем — Судан, знаменитое восстание махдистов (1898 год). Черчилль, и ранее лично принимавший участие в боях, теперь атаковал противника в конном строю. Будущий премьер-министр Великобритании лихо палил в махдистов из револьвера.

В общем, молодой Черчилль был авантюристом и сорвиголовой, но извлекал для себя и вполне «приземленную» выгоду: освещал важные исторические события, создавал себе репутацию отличного журналиста (и, надо сказать, добился своего).

Черчилль в военной форме 4-го Королевского собственного гусарского полка в Олдершоте в 1895 году.                                         
Черчилль в военной форме 4-го Королевского собственного гусарского полка в Олдершоте в 1895 году.

 

А потом началась Англо-бурская война. На которой будущий «величайший британец в истории» попал в плен к бурам.

Сама история очень интересная и достойна экранизации.

Британцы на бронепоезде проводили разведывательный рейд. Но на состав напали буры, начали обстреливать англичан. Более того, партизаны перегородили валунами путь к отступлению. Буры вывели из строя британское орудие, часть вагонов сошла с рельсов. Уинстон вызвался расчищать завалы. Бронепоезд, в конце концов, смог уйти, но не весь. А больше пятидесяти англичан попало в бурам в плен. Черчилля нагнали кавалеристы.

Прямо-таки вестерн) С тех пор Уинстон бронепоезда не любил, называя их в мемуарах грозными только с виду...

На Англо-бурской войне.                                            На Англо-бурской войне.

Черчилль попал в плен в ноябре 1899 года, но уже в декабре ему удалось сбежать. Добрался аж до португальского (тогда) Мозамбика.

В дальнейшем Черчилль получил известность, в том числе, и из-за своего успешного побега. Надо сказать, что Уинстон еще какое-то время повоевал против буров, но в печати призывал к почетному миру, считая противников достойными великодушия.

А вы знали об  этом?

В 1947 году влюбленный Филипп, принц Греческий и Датский собирался сделать предложение британской принцессе Елизавете. Но несмотря на титул принца, у принца не было денег на красивое кольцо, он получал небольшую зарплату как офицер флота. Филипп сильно переживал, что не может подарить невесте кольцо, достойное будущей королевы Великобритании. И тогда мать Филиппа, немецкая принцесса Алиса Баттенберг, отдала ему свою любимую бриллиантовую тиару, чтобы ювелиры из нее сделали кольцо для невесты.Эта роскошная тиара была подарена принцессе Алисе в день ее свадьбы с греческим принцем Андреем ее родственниками русским императором Николаем II и его женой Александрой Федоровной. Последняя русская императрица была родной тетей принцессы Алисы. Кстати, сам принц Филипп тоже на ¼ русский по крови, его бабушка была великая русская княжна Ольга Константиновна Романова. С помощью ювелиров фирмы Philip Antrobus из тиары принцессы Алисы были извлечены лучшие бриллианты, из которых были сделали кольцо и браслет.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43656336090/ )  

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