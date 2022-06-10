Как Уинстон Черчилль попал в плен?

Уинстон Черчилль считается ныне одним из самых известных и выдающихся политиков двадцатого века.

Однако, молодой Уинстон начинал как военный. Закончил весьма престижное военное училище (в Сандхерсте), уже в 1895 году получил чин «второго лейтенанта» (примерный аналог российского подпоручика).

И так вышло, что молодой Черчилль лично принял участие в нескольких вооруженных конфликтах. Это потом его ждет долгая и извилистая политическая карьера.

Черчилль, как военный корреспондент, побывал на Кубе (тогда шла борьба между местными кубинцами и испанцами, потом в этот конфликт влезут и американцы).

Потом отправился в Малаканд (ныне это Пакистан), где в составе экспедиционного корпуса принимал участие в подавлении восстания воинственных пуштунских племен (эти по сей день воюют).

Затем — Судан, знаменитое восстание махдистов (1898 год). Черчилль, и ранее лично принимавший участие в боях, теперь атаковал противника в конном строю. Будущий премьер-министр Великобритании лихо палил в махдистов из револьвера. В общем, молодой Черчилль был авантюристом и сорвиголовой, но извлекал для себя и вполне «приземленную» выгоду: освещал важные исторические события, создавал себе репутацию отличного журналиста (и, надо сказать, добился своего). Черчилль в военной форме 4-го Королевского собственного гусарского полка в Олдершоте в 1895 году. А потом началась Англо-бурская война. На которой будущий «величайший британец в истории» попал в плен к бурам. Сама история очень интересная и достойна экранизации. Британцы на бронепоезде проводили разведывательный рейд. Но на состав напали буры, начали обстреливать англичан. Более того, партизаны перегородили валунами путь к отступлению. Буры вывели из строя британское орудие, часть вагонов сошла с рельсов. Уинстон вызвался расчищать завалы. Бронепоезд, в конце концов, смог уйти, но не весь. А больше пятидесяти англичан попало в бурам в плен. Черчилля нагнали кавалеристы. Прямо-таки вестерн) С тех пор Уинстон бронепоезда не любил, называя их в мемуарах грозными только с виду... На Англо-бурской войне. На Англо-бурской войне. Черчилль попал в плен в ноябре 1899 года, но уже в декабре ему удалось сбежать. Добрался аж до португальского (тогда) Мозамбика. В дальнейшем Черчилль получил известность, в том числе, и из-за своего успешного побега. Надо сказать, что Уинстон еще какое-то время повоевал против буров, но в печати призывал к почетному миру, считая противников достойными великодушия.