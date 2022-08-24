Почему Суворов отвернулся от сына

Неизвестный художник. Аркадий Александрович Суворов

Не пара

Даже по современным меркам Суворов женился поздно — в 44 года. Его жена, княжна Варвара Ивановна Прозоровская, была на 20 лет младше Александра Васильевича.

Родные Варвары брак не одобряли. К тому времени Суворов уже добился успеха на военном поприще, однако завидным женихом для княжны из старинного, хотя и обедневшего, рода не был — небогатый, в годах, постоянно в разъездах.

Свадьба всё же состоялась, и супруги начали совместную жизнь. Варвара Ивановна сопровождала мужа в военных походах, неотлучно находилась при нём, чем могла, помогала мужу.

Через год родилась дочь Наталья, однако две следующие беременности жены Суворова закончились несчастием. Не выдержав тягот походной жизни, Варвара Ивановна отбыла домой.

В. Суворова. Фрагмент. Неизвестный художник. Портрет В. И. Прозоровской (Суворовой) Д. Левицкий. Портрет А.В. Суворова. Фрагмент. Неизвестный художник. Портрет В. И. Прозоровской (Суворовой)

Окончательный разрыв

Теперь супруги виделись редко: Суворов почти постоянно находился на очередном поле брани, его жена оставалась в имении, выезжала в свет, развлекалась на балах и приёмах. Полководцу это не нравилось, он ревновал и упрекал Варвару.

Дошло до того, что Суворов решил развестись с женой, но вмешалась родня, не желавшая публичного позора. Супруги помирились, Варвара Ивановна даже, было, снова отправилась с мужем в поход, но разбитую чашку склеить не удалось. Муж и жена снова поссорились и окончательно разъехались.

Чей ребёнок?

Вскоре после разрыва у четы родился сын Аркадий. Поскольку его мать покинула мужа, младенец остался с ней, а старшую дочь отправили на воспитание в Смольный институт.

К новорожденному ребёнку Суворов был равнодушен — он подозревал, что не является его отцом. До 11 лет мальчик воспитывался матерью, а после был призван ко двору Екатериной II, желавшей облагодетельствовать своего великого полководца. Аркадия ввели в свиту цесаревича Константина и пожаловали должность камер-юнкера.

Полководец, хоть и не считал сына родным, был вынужден поблагодарить императрицу и принять высокую милость монархини. Впрочем, сына Александр Васильевич по-прежнему почти не видел, но время от времени, соблюдая приличия, всё же интересовался его судьбой.

Суворов поселил мальчика у старшей дочери, к тому моменту вышедшей замуж, и подобрал ему надёжного наставника — одного из своих штабных офицеров.

Достойный сын своего отца

Спустя годы отношение Суворова к сыну изменилось. Несмотря на обстоятельства рождения, полководец хотел воспитать юношу храбрым воином, достойным продолжателем рода. И это ему удалось.

Аркадий несколько раз участвовал в походах отца, в том числе и в знаменитом переходе через Швейцарские Альпы, в Русско-турецкой войне, в сражениях Четвёртой и Пятой антифранцузских коалиций.

А. Коцебу. Переход Суворова через Чёртов мост. Фрагмент

Он вырос настоящим красавцем-богатырём с жизнерадостным, немного хулиганским характером. Увлекался псовой охотой, игрой в карты, любил проводить время в весёлых холостяцких компаниях.

Ж. Монье. Аркадий Александрович Суворов. Фрагмент

Как того и желал отец, Аркадий сделал блестящую военную карьеру — уже в 25 лет был пожалован в генерал-лейтенанты, став доверенным лицом Александра I. Казалось, сын если и не превзойдёт, то будет не менее знаменит, чем его родитель, однако судьба рассудила иначе.

В 26 лет Аркадий Александрович погиб при переправе через реку Рымник, ту самую, на берегах которой его отец одержал одну из своих блестящих побед. Как рассказывали очевидцы событий, сын Суворова, спасая кучера или раненого солдата, попал в водоворот, из которого не смог выбраться. Жизнь молодого героя оборвалась во цвете лет.

Истосник

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