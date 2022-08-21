«Великий князь Армении» из пророчеств Нострадамуса: почему Геббельс видел в нём Сталина

В XXI веке пророчества превратились в скрытый элемент политической пропаганды. В угоду правящим режимам в Интернете распространяются ложные пророчества или переделываются уже известные предсказания. Одним из первых подобным приёмом воспользовался рейхсминистр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс. Чтобы угодить Гитлеру, он исказил в катренах Нострадамуса строки, которые, как он считал, указывали на советского вождя Иосифа Сталина.

Пророчества как инструмент войны

Прорицатель эпохи Возрождения Мишель де Нотрдам (он же Нострадамус) оставил после себя тысячу четверостиший-катренов, якобы предсказывающих будущее. В течение нескольких столетий эти стихи будоражили людские умы. Написанные невнятным языком, центурии и катрены Нострадамуса оставляли простор для всевозможных политических спекуляций «на злобу дня».

Из нацистской верхушки на пророчества Нострадамуса обратила внимание Магда Геббельс. Жене министра пропаганды попалось в руки сочинение доктора Ганса Германа Критцингера «Тайны солнца и души», напечатанное в 1922 году. Книга привела влиятельную читательницу в изумление. Интерпретируя катрен Нострадамуса III 57, автор утверждал, что в 1939 году начнётся война Германии с Польшей, а Британская империя переживёт крупнейший кризис в своей истории.

4 декабря 1939 года Йозеф Геббельс пригласил доктора Критцингера в свой кабинет, чтобы поручить ему дальнейшую работу по расшифровке катренов в интересах нацизма. Но Критцингер, изображая из себя рассеянного учёного, сумел уклониться от сотрудничества с властью. Пророчество о 1939 годе, как объяснил Критцингер, было заимствовано из книги Карла Лоога «Предсказания Нострадамуса», написанной в 1921 году. Однако оккультист Лоог тоже не захотел работать на нацистский режим.

Более сговорчивым оказался астролог из Швейцарии Карл Эрнст Крафт, который привлёк внимание нацистов удачным предсказанием покушения на Гитлера 8 ноября 1939 года. В январе 1940 года Геббельс поручил Крафту сочинять выгодные для Германии трактовки катренов. Для начала члены «комитета по астрологии и наследию Нострадамуса» должны были «вычитать» из центурий предстоящую победу над Францией.

Офицер связи отдела пропаганды главного командования вермахта записал указания Геббельса о том, как нужно распространять внутри Германии предсказания о «грядущем тысячелетнем рейхе». Катрены Нострадамуса, написанные от руки или перепечатанные на машинке, передавались от немца к немцу по цепочке. У людей, занимавшихся этим, должно было складываться впечатление, что они делают что-то запрещённое. Одновременно из уст в уста передавался слух о том, что номер катрена (якобы 33) совпадал с годом прихода Гитлера к власти.

Во Францию аналогичные толкования пророчеств передавались по радио. Весной 1940 года самолёты люфтваффе разбрасывали над Бельгией и Францией листовки со словами «Нострадамус предсказал...» Под влиянием нацистских «приписок» к тексту прорицателя беженцы из Парижа устремились в юго-восточную Францию (где был установлен коллаборационистский режим Виши).

В 1941 году немцы уже открыто опубликовали на нескольких языках брошюру Крафта «Как Нострадамус предсказал будущее Европы?» Тираж книги насчитывал больше 80 тысяч экземпляров.

«Великий князь Армении»

В катренах Нострадамуса рядом со словами о победах Германии имелось пророчество, прямо касавшееся Советского Союза. В тех же записях офицера связи можно найти указания Геббельса на сей счёт:

«Великого князя Армении отложим в долгий ящик, пока господин Сталин из Грузии не объявит нам войну – или мы ему» (цитируется по книге Юрия Орлова «Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны против СССР»).

Йозеф Геббельс имел в виду строки 94 катрена V центурии, в которых говорилось:

«Ложное перемирие; великий герцог Армении

Будет штурмовать Вену и Кельн» (перевод Алексея Пензенского).

Кавказец по происхождению, достигший вершин власти, Иосиф Сталин вполне подходил на роль «великого герцога Армении». В 1940-х годах средний европеец плохо разбирался, чем Грузия отличается от Армении. Да и в Советском Союзе с этим вопросом дело обстояло не гладко. Например, в школьном учебнике истории под редакцией Андрея Шестакова (1937 года издания) древнее царство Урарту на Армянском нагорье описывалось как «государство родоначальников нынешней Грузии».

По мнению Орлова, пророчество должно было сформировать у немецкого обывателя «сознание неизбежности столкновения с Советским Союзом». Однако, как пишет Юрий Косоруков в книге «Мишель Нострадамус», текст этого катрена в Третьем рейхе распространился в ином виде. «Герцога Армении» Геббельс произвольно заменил на «вождя Арминия» – древнегерманского полководца, нанесшего поражение римлянам. Искажённый вариант четверостишия вполне устроил Адольфа Гитлера.

В конце концов, как показала история, войска Иосифа Сталина действительно взяли штурмом Вену (5-13 апреля 1945 года). Кроме того, на месте одного из районов Берлина в Средние века находился городок Кёлльн-на-Шпрее. Так что пророчество Нострадамуса, если толковать его в «геббельсовском» ключе, странным образом совпало с реальностью. Правда, совсем не так, как этого хотел Геббельс.

«Письмена великого пророка»

Германия в годы Второй мировой войны была не единственной стороной, использовавшей авторитет Нострадамуса. Для спецслужб Советского Союза, стоявших на позициях атеизма и материализма, этот материал был бесполезен. А вот англичане подошли к вопросу контрпропаганды «креативно». Они распространяли в Западной Европе листовки с «предсказаниями Нострадамуса», истолкованными в духе неминуемой победы союзников. Использовались и вымышленные катрены, которые сочинил венгерский астролог Луи де Воль, автор книги «Нострадамус предсказал ход войны» (1943 год). На эту спецоперацию из бюджета королевства было затрачено 80 тысяч фунтов стерлингов.

Что касается немецких «придворных астрологов», то над ними уже весной 1941 года сгустились тучи. Стало известно, что Рудольф Гесс полетел мириться с Англией под влиянием гороскопов. Впавшего в немилость Карла Крафта нацисты отправили за решётку. Комментатор пророчеств Джон Хоуг полагает, что такое развитие событий якобы предвидел сам Нострадамус. Речь идёт о 36 катрене второй центурии:

«Письмена великого пророка будут перехвачены

И попадут в руки тирана».

Согласно тексту катрена, тиран будет использовать письмена для обмана короля, но попадёт в беду. По версии Хоуга, Нострадамус подразумевал Крафта, который умер в январе 1945 года во время перевозки в лагерь Бухенвальд. Однако и его шеф Йозеф Геббельс, как известно, «попал в беду» весной 1945 года, когда Красная Армия вошла в Берлин.

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