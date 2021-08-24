7 шагов от «ненавижу» к «люблю»

Нам кажется, влюбившись однажды, мы всегда будем с обожанием смотреть на партнера, принимать с нежностью его странности и особенности. Но это не так. Часто любовь и ненависть — стороны одной медали. Разберемся, почему наши чувства столь неоднозначны, и поищем способы обуздать свое раздражение.

Иногда, глядя на близкого и любимого человека, вдруг понимаешь, что не можешь его выносить. Думаешь: «Да я ж тебя ненавижу. Даже видеть не могу!»

Бывало ли с вами такое? Если да, то добро пожаловать в клуб. Вы не одиноки. Так уж вышло, что почти все из нас иногда начинают ненавидеть тех, которых любят больше всего, — при этом не всегда осознавая это.

Исследователи Вивиан Зайас из Корнеллского университета Итаки и Ючи Шода из Вашингтонского университета Сиэтла обнаружили, что люди не обязательно только лишь ненавидят или любят друг друга. Они чувствуют и то и другое, порой одновременно. И это нормально.

Но откуда берутся тяжелые эмоции и что делать, чтобы справиться с ними?

Такая сложная любовь

Как же ученые смогли обнаружить ненависть, которая пряталась за любовью? Они провели серию исследований. Участников попросили подумать о важных и любимых людях. Затем нужно было описать свои чувства к ним — и негативные, и позитивные.

Как ни удивительно, но и крайняя степень гнева, и максимально яркие проявления нежности были обращены к одному и тому же человеку.

После этого участники прошли компьютерный тест. Он позволял уловить даже неосознаваемые, скрытые эмоции. Сначала на экране появлялось имя любимого человека, а после него — эмоционально окрашенные слова, как позитивные, так и негативные, такие как мусор, кровь, грязь. Испытуемые должны были нажимать на кнопки и таким образом распределять слова на группы, отрицательные и положительные, так быстро, как только могут.

И тут появляется ненависть

Исследование показало, как работает наш мозг, когда ему ставят задачу разделить слова на группы. Если мы думаем о чем-нибудь приятном, когда позитивно окрашенное слово появляется на экране, то быстро относим его к группе «хороших». Но если в этот момент появляется негативно окрашенное слово, нам трудно быстро определить его в категорию «плохих».

И напротив, когда мы думаем о чем-то неприятном, то медленнее определяем позитивные слова в группу положительных, зато быстрее реагируем на отрицательные.

Однако участники проекта, увидев имя близкого, одинаково быстро группировали позитивные и негативные слова. И даже не просто быстро, а почти мгновенно.

О чем это говорит? Каждый из нас способен испытывать к одному и тому же человеку как любовь, так и ненависть, причем даже не осознавая этого. Те, кто к нам ближе всех, например романтические партнеры, вызывают сильные чувства с обеих сторон спектра — иногда мысли о любимом дарят радость и восторг, а иногда вызывают негативные чувства невероятной силы.

Тот самый «один шаг»

Динамика любовь-ненависть — норма для близких отношений любого рода. И это вовсе не значит, что, испытывая раздражение или даже злость к своему партнеру, вы делаете что-то ужасное или что между вами все плохо и неправильно.

Даже если сию секунду вы ненавидите свою вторую половину, успокойтесь. Вероятно, именно сейчас вы любите ее или его сильнее всего.

Мы привыкли рассуждать о негативном и позитивном как о двух пропорциональных друг другу концах спектра. То есть если меньше радости, то больше печали, меньше любви — больше ненависти и т. д. Но это суждение справедливо только отчасти. Иногда мы можем испытывать противоречивые эмоции в один день и даже в одну минуту. Такова природа человеческих отношений.

Поэтому сентиментальные картинки в инстаграме — только одна сторона счастливой жизни ваших друзей и родственников. Всего лишь небольшая часть совместной истории пар.

Тут хочется рассказать еще об одном исследовании Зайас и Шоды. Они попросили испытуемых проделать все то же самое, но только на экране появлялось имя не любимого и близкого, а неприятного человека, например бывшего любовника или друга. Выяснилось, что и к этим людям участники исследования испытывали одновременно и ненависть, и любовь.

Получается, что и наши обиды не длятся вечно, мы не можем злиться каждую минуту. Как бы мы ни ненавидели тех, кто когда-то был дорог, глубоко внутри нас остаются добрые чувства к ним. Даже если мы не готовы признать и осознать это.

Не все плохие чувства одинаково нехороши для вас

Отношения не должны всегда оставаться безоблачными, чтобы считаться здоровыми и счастливыми. Но переизбыток ненависти может разрушить даже самый крепкий союз. Тогда в чем же спасение? Как обычно, в балансе между плохими и хорошими чувствами, в гармонии между первым и вторым.

Исследования показывают, что счастливые пары испытывают позитивных эмоций в 5 раз больше, чем негативных. А пары, которые близки к разводу, — в соотношении почти один к одному.

Кроме того, есть эмоции, полезные для отношений, а есть вредные. Например, вина и сожаление, когда проживаются экологично, способствуют изменению к лучшему, помогают включить эмпатию и взглянуть на ситуацию глазами партнера. Чувство вины может помочь сделать правильные выводы и не повторять ошибок. А сожаление о расставании с другом — понять, что вы по-прежнему дорожите им, скучаете и хотите вернуть.

Порой конфликт дает нам возможность изжить негативные паттерны и проработать проблемы. Как говорится, хорошее познается в сравнении. Мы просто не способны всегда находиться в позитивном настроении, нам необходима вариативность эмоций.

Более того, если постоянно одергивать себя, заставлять улыбаться и заталкивать глубже боль, страх, печаль, злость, то настоящей радости все равно не получится, а избавиться от груза негатива не удастся.

Как сделать любовь сильнее ненависти

Так как же сохранить идеальное соотношение любви-ненависти? Секрет тут вовсе не в избегании конфликтов или подавлении всех негативных чувств, испытывать которые совершенно естественно.

Все дело в понимании. Если в результате конфликта люди пришли к общему знаменателю, разобрались и поняли друг друга, они снова чувствуют себя счастливыми. Но если ссора закончилась, никто больше не кричит, а ясности так и нет, не будет и удовлетворенности, проблема останется нерешенной.

Исследования доказали, что партнеры, которые хоть и ссорились постоянно, но в итоге понимали и принимали друг друга, были счастливее, чем те, у кого в отношениях все было чинно и гладко.

Вне зависимости от причины конфликта понимание поможет сохранить близость и любовь

То же и с прошлыми обидами. Если испытуемые помнили скандал, но остались с ощущением, что во всем разобрались, они были счастливее, чем те, кто просто забывал о конфликтах.

Другими словами, отношения будут прочными, если, несмотря на ссоры, вы видите и слышите друг друга. Решение проблемы приходит в результате конфликта, но, как ни странно, понимание может помочь даже в том случае, если решение найти нельзя. Скажем, мы можем спорить о политике, религии, моде или музыке и никогда не докажем другому, что его точка зрения неправильнее нашей.

Вне зависимости от причины конфликта понимание поможет сохранить близость и любовь. Оно особенно важно именно тогда, когда решить проблему почти невозможно и мнение другого не изменится. Понимание со стороны партнера равно для нас заботе, желанию сберечь отношения. Мы видим, что наша любовь стоит того, чтобы за нее бороться.

7 способов научиться лучше понимать друг друга

1. Вместо того чтобы любой ценой отстаивать свое мнение, постарайтесь посмотреть на все с точки зрения партнера. Постарайтесь понять, почему он чувствует так, как чувствует.

2. Старайтесь не критиковать, не защищаться, не выказывать презрение, не отстраняться. Эти четыре всадника апокалипсиса вряд ли поспособствуют пониманию.

3. Не сомневайтесь в партнере, не думайте, что он хочет причинить вам зло. Скорее всего, никаких тайных намерений у него не было.

4. Идите навстречу, если партнер старается помириться.

5. Запомните: вы не противники, а команда. У вас нет цели победить друг друга, нет цели доказать, что другой неправ. Вы оба идете в одном направлении, и смысл вашего спора — прояснить ситуацию и договориться.

6. Смиритесь с тем, что просто не будет. Особенно если ваш партнер не собирается следовать этим правилам.

7. Повторяйте про себя, как только начинаете злиться: «Я хочу понять тебя и помочь тебе понять меня. Вот в чем наша главная цель».

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Бухенвальдская ведьма https://otari.mirtesen.ru/blog/43813009448

Вот почему хоронят на 3-й день после смерти! Всё, что нужно знать живым https://otari.mirtesen.ru/blog/43292425860

Вы точно не догадывались о секретах этих вещей https://otari.mirtesen.ru/blog/43423631017