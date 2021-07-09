9 потрясающих фактов о растениях, которые нам почему-то не рассказывали на биологии

Часто ведутся споры о том, кто умнее — кошка или собака. Но редко идут препирательства насчет того, кто смышленее — томаты или, например, горох. А зря. Ведь растения обладают такими свойствами, о которых мы и не догадывались: умеют хитрить, общаться, воровать и быть альтруистами.

Растения могут общаться, как в фильме «Аватар»

Томаты передают друг другу сигналы об опасности. Как выяснилось, делают они это не самостоятельно, а с помощью грибниц, опутывающих их корни. Такое «общение» актуально, когда одно из растений поражено вредителями. Оно посылает в мицелий химические сигналы, которые предупреждают соседние кусты. Мол, берегитесь, враги близко. Так сообщество томатов становится более устойчивым к болезням и патогенам.



Общаются также и другие растения, которые создали свой «грибной интернет». Например, некоторые виды пихты и березы через грибницы передают углерод, а другие виды обмениваются азотом и фосфором. Кстати, большие деревья так помогают молодым саженцам, которые, например, в тени и им не хватает пищи.

Орхидея ворует хлорофилл у деревьев



Через такой «интернет» растения не только помогают, но и воруют. Например, некоторым растениям не хватает хлорофилла, который они сами производить не способны.

Растения могут выселять нежелательных соседей

И они нашли выход: забирать у других. Так делает орхидея Phantom, которая крадет нужные ей вещества у деревьев поблизости.



В природе конкуренция есть не только между животными, но и деревьями, мхами и т. д. Это называется аллелопатия. Растения борются за свет и воду. Для этой битвы у них нет клыков и когтей. Зато имеются особые химические вещества, которые помогают избавиться от нежелательных сожителей. Например, акации и эвкалипты — настоящие «соседи из ада»: они губят растения поблизости, уменьшая число полезных микроорганизмов в их корнях.



А еще растения могут определять «своих» и «чужих». Саженцы пытаются занять побольше места, когда их корни разрастаются. Так они поглощают больше воды и света. Разумеется, отдавать ресурсы кому ни попадя желания нет. Начинается конкуренция. Но ее не наблюдается, если на одном ограниченном участке земли растут «братья» от одного материнского растения. Они, напротив, делают так, чтобы корням всех «родственников» нашлось местечко.

Горох умеет защищаться и общаться с насекомыми



Коровий горох — хитрец, который обманывает насекомых. Его враг — кукурузная листовая совка. Когда эта гусеница приближается к гороху, разумеется, ему не убежать. Но он выделяет токсины, которые привлекают других насекомых, которые опасны для совки. Так и защищается от вредителей.

Каштаны меняют цвет, чтобы рассказать насекомым о наличии нектара



Цветок каштана может менять цвет. Оказывается, на его лепестках изначально желтые пятна. На такие цветы садятся насекомые-опылители в поисках нектара, а когда сладкий сок перестает выделяться, пятна меняют окраску и становятся красноватыми. Это некий «стоп-сигнал» для насекомых: они видят его и больше не летят к этому побегу.

Цветы закрываются на ночь, чтобы успешнее размножаться



Многие из нас наблюдали, как цветы закрываются на ночь. Но, возможно, вы не знали, зачем они это делают. На самом деле есть несколько научных теорий, отвечающих на этот вопрос. Например, чтобы не замерзнуть или чтобы сохранить аромат на дневное время, тем самым привлечь больше насекомых-опылителей.

Дело в том, что для растений важно, чтобы насекомые уносили с них пыльцу. Это нужно для их репродуктивной функции. Исследователи предполагают, что, закрываясь на ночь, цветы повышают свои шансы на размножение. Так как есть вероятность, что роса может намочить пыльцу и насекомым будет сложно ее переносить. А это негативно влияет на продолжение рода.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2253701861797005461/

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