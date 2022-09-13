Палач Джек Кетч, чье имя стало синонимом слова "смерть"

Профессия палача появилась давно, а точнее, во времена, когда государство стало выносить смертные приговоры и понадобились люди, приводившие их в исполнение. Известно, что в Древнем Египте уже существовали представители этой профессии.

В Средние века стали появляться целые «профсоюзы», зарабатывающие на жизнь убийством. Хотя данная профессия была настолько непрестижной, что палачи даже закрывали лица, но оплачивалась хорошо, особенно тем представителям, которые могли исполнить все зрелищно, так как поглазеть на казни всегда собиралось много народа.

Джек Кетч (взято: https://commons.m.wikimedia.org/wiki/)

Плохой специалист

Одним из палачей, вошедших в историю, стал Джек Кетч, прославившийся тем, что лишал жизни аристократических особ и даже представителей королевской крови. Для истории осталась загадкой дата его рождения, но годы активности в профессии занимали большой период времени с 1663 до 1686 гг. Еще он известен тем, что был плохим специалистом и имеет самый большой список жертв, которым им испортил казни.

Назначение

Известно, что сей достойный джентльмен, ирландец по происхождению, начал свой трудовой путь в качестве ученика палача Эдварда Дана, коим он числился довольно долго, так как первое упоминание о нем появляется 2 декабря 1678 г.

Вскоре Кетч стал печально известен полным отсутствием квалификации. Или для этого есть другая версия, говорящая не об отсутствии квалификации, а о садизме.

казнь герцога Монмута (взято: https://laurusleslaeana.com/2017/10/24/monmouthova-pobuna-16...)

В те времена самыми распространенными были два вида казни: повешение и отсечение головы. Так вот, жертвы повешения у Кетча отходили в мир иной медленно из-за его некачественной работы.

С обезглавливанием ситуация обстояла хуже. Квалифицированный палач исполнял работу с одного удара, но у Кетча такого не случилось ни разу.

Существует история, что Кетчу даже приходилось извиняться пред родственниками казненных за плохую работу. Он объяснял, что его либо отвлекали, либо приговоренный располагался не удобно.

Казни аристократов

Зная такие наклонности палача, многие жертвы пытались его подкупить, дабы добиться более легкой смерти. Один из несчастных, по имени Джон Ронбоу, дал ему гинею. По тем временам это была большая оплата. Она подвигла Кетча к относительной качественным действиям с двух ударов.

James Scott (1649–1685), 1st Duke of Monmouth (взято: https://www.pinterest.ru/)

В 1683 г. Кетчу пришлось казнить лорда Уильяма Рассела, делал он это настолько плохо, что вызвал возмущение даже среди зевак, собравшихся поглазеть на событие.

15 июля 1685 г. такая же участь постигла Джеймса Скотта, герцога Монмута, герцога Баклю, который претендовал на то, чтобы занять престол вместо короля Якова II, но заговор не удался, поэтому вошел в историю, как заговор, а не как революция. Союзники герцога оценили его быструю смерть в 6 гиней.

Казнь герцога Монмута превратилась в кошмар. Несчастный имел неосторожность вспомнить Рассела и плохую работу Кетча. Тот так распереживался, что начал действовать хуже, чем обычно. Гнев толпы заставил Кетча вообще остановиться. Шерифу пришлось надавить на палача и заставить снова взяться за орудие труда. Дальнейшие действия были не лучше. Это вызвало у зрителей такую ярость, что палачу пришлось ретироваться под охраной.

Жизнь после

(взято: https://zen.yandex.ru/media/id/5e5df67023e45944a74eb54f/)

После повторения таких экзерсисов, Кетча сместили с должности. На его место пришел экс-мясник Пасках Роуз, который оказался нечист на руку и был повешен за ограбление. После чего Кетча позвали назад. К счастью для осужденных, вскоре он умер, оставив после себя ужасную память.

До своей смерти Джек Кетч успел наваять небольшую книжицу под названием «Apologie», где попытался оправдать свои поступки. Уже в 19 веке вышли две вымышленные биографии палача. Кроме этого, Кетч стал персонажем многих художественных произведений.

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А вы знали об этом?

Сейчас в мире люди начинают отделяться в сообщества и общины, устав от окружающего их мира и стремясь жить с теми, с кем у них совпадают интересы. И вот одна из таких общин — это амиши, которые на данный момент одна из самых быстро разрастающихся религиозных общин.Амиши относятся к анабаптистам, то есть протестанты которые сегодня принимают крещение осознанно. Изначальная идея общины — это максимальное ограждение от контакта с внешним миром и в целом с нарушителями морали.

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