Топ-10: интересные факты про погибших жителей Помпей

24 августа 79 года жители древнеримского города Помпеи занимались своими обычными делами, не подозревая о том, что это были их последние часы жизни. Землетрясения продолжались здесь уже несколько дней подряд, но люди в этой части света давно привыкли к таким явлениям, поэтому они никак не реагировали на стихию вплоть до полудня 24 августа. Везувий не извергался уже сотни лет, так что никто не ожидал, что грозный вулкан проснется именно в тот день.



На протяжении 2 следующих суток вулкан поражал город целых 6 раз. Каждое извержение высвобождало на поверхность смертельные пары газа, клубы пепла и дождь из обломков горной породы, за которым следовали пирокластические потоки, еще более опасные, чем лава, из-за своей высокой температуры и скорости. После того как все закончилось, Помпеи и все его обитатели оказались похоронены под 6-метровым слоем вулканического дебриса и пепла.



После заточения на протяжении почти 1900 лет жертвы стихии были извлечены из-под земли современными учеными, которые с помощью новейших технологий смогли изучить цивилизацию, в считанные часы стертую с лица Земли.



10. Жители Помпей сгорели заживо







До недавних пор главной причиной смерти большинства этих несчастных людей считалось вдыхание вулканических газов и пепла. Однако согласно новому исследованию, проведенному вулканологом Джузеппе Мастролоренцо (Giuseppe Mastrolorenzo) и его коллегами, сотни смертей произошли во время четвертой волны пирокластического потока, который стал заодно первым подобным потоком, достигшим именно Помпей за все время двухдневных извержений.





Ученые выяснили, что в четвертом пирокластическом потоке было намного меньше пепла, чем предполагалось ранее, - примерно 3-сантиметровый слой. Температура этой смертельной реки составляла не менее 300°С, поэтому смерть ее жертв наступила мгновенно. У людей не было времени метаться в агонии и задыхаться, и, пожалуй, это хорошая новость.



9. Примерно 75% помпейцев навечно застыли в своих последних позах







Позы людей наглядно демонстрируют, чем они были заняты, когда оказались застигнутыми врасплох гневным вулканом. Многие из них так и остались внутри домов со своими семьями. Дети и взрослые были буквально запечатаны слоями пепла и вулканического дебриса.



Окаменевшие останки некоторых погибших были обработаны с помощью гипсовой штукатурки, а в одном случае даже с помощью смолы, чтобы сохранить все детали произошедшего почти 2000 лет тому назад. Мягкие ткани помпейцев давно разложились, но все эти скелеты до сих пор остались целы, а пустоты между костями заполнили упомянутыми растворами. Выходит, что на фото перед вами не реплики или скульптуры, а самые настоящие люди, или по крайней мере то, что от них осталось. Их скелеты все еще внутри этих окаменелостей.



Всего сохранилось 86 таких гипсовых фигур из примерно 2000 погибших. Подходящие для мумификации гипсом останки – большая редкость, что и объясняет, почему так мало тел удалось сохранить таким способом. Сегодня в окрестностях Помпей до сих пор ведутся раскопки, так что есть шанс обнаружить и других погибших. Однако сама заливка гипсом способна сильно повредить останки, поэтому археологи больше не используют эту технологию для консервации новых находок.



В некоторых случаях удалось сохранить не только позы погибших, но и выражения их лиц, полные предсмертной агонии. Одна из обнаруженных жертв явно подняла руки к лицу, чтобы защититься от приближающейся опасности, что, конечно, было безуспешной и чисто рефлексивной попыткой спастись от неминуемой судьбы. На другом лице навеки застыл истошный крик, и даже зубы во рту этого человека прекрасно сохранились. Ученые нашли также мать с ребенком, и сидящего мужчину, закрывшего лицо руками в ожидании грядущей смерти, а также множество ползущих людей, словно из последних сил пытающихся избежать своей страшной участи. Археологам попались и тела людей, свернувшихся в позу младенца в утробе, а также погибших, заключающих друг друга в последние объятия.





Никто из нас не знает, какими были бы наши последние минуты жизни, если бы с нами случилось нечто подобдное. Однако в случае одной находки у экспертов возникли большие вопросы. Один человек был обнаружен лежащим на спине, причем его ноги были раздвинуты, а руки прижимались к нижней части тела. Большинство раскопанных жертв наглядно демонстрировали самые ожидаемые сцены бегства и ужаса, но эта находка по какой-то причине явно отличалась от всех остальных.



8. Сад Беглецов – место, где было найдено больше всего погибших



По оценкам экспертов во время катастрофы в Помпеях погибло около 2000 человек, хотя археологи пока что обнаружили примерно лишь 1150 тел. Это значит, что почти 18 тысяч обитателей древнеримского города смогли сбежать отсюда, когда начались смертельные извержения Везувия.





В так называемом Саду Беглецов была найдена самая большая коллекция тел, раскопанных в одном месте. Целых 13 человек укрылось в этом здании, надеясь обрести здесь убежище. В Доме Загадок ученые обнаружили останки 9 человек, которых внутри этого строения запечатала навек обвалившаяся крыша. В термальных ваннах и на рыбном рынке было раскопано еще по 2 жертвы. Других нескольких погибших нашли на овощном рынке.



7. Домашние питомцы жителей Помпей



В Помпеях было найдено и несколько животных. Когда-то это был процветающий город, и у многих его жителей были свои питомцы, в том числе собаки. Самые богатые помпейцы содержали лошадей, и у некоторых жителей был свой домашний скот. Вдобавок в окрестностях города бродили обычные дикие звери. Многие из них также не смогли спастись от страшной участи.



На продовольственном рынке археологи нашли свинью. Там также была найдена и небольшая собачка в ошейнике. Вероятно, она была чьим-то верным питомцем. Животное лежало на спине, а его ноги застыли в позе, свидетельствующей о страшных страданиях в его последние минуты жизни. Похоже, что хозяева оставили бедного Фидо (Fido, так ученые назвали собачку) на привязи на территории рынка, и во время первого извержения ему удалось выжить, забравшись повыше по пеплу и пемзе, заполонившим крытую площадь. В итоге животное, так и не освободившееся от своей цепи, погибло, когда нахлынула четвертая волна пирокластического потока, добравшаяся теперь и до Помпей. Возможно, владельцы собаки оставили ее на цепи, чтобы она сторожила их вещи, надеясь вернуться назад после извержения, когда в городе станет безопасно. Вместо этого они фактически приговорили бедного зверя к ужасной смерти.



Недавно на конюшне одной из местных вилл археологи обнаружили еще и нескольких лошадей. Судя по всему, по меньшей мере, трех животных успели вывести наружу, а двух лошадей как раз снаряжали и готовили к их поспешной эвакуации. Увы, спасти их так и не удалось. Обвязки с ценными железными и бронзовыми деталями оставили на головах погибших животных характерные следы, что и навело ученых на мысли о том, что они нашли очень дорогих питомцев. Возможно, это была благородная порода скакунов или других парадных лошадей.



Вдобавок на месте раскопок археологи наткнулись на останки ослов и мулов, но делать из них гипсовые фигуры они не стали, чтобы не повредить хрупкие скелеты этих древнеримских животных.



6. Экзотическая пища и помпейский кетчуп



Археологи обнаружили под слоем пыли и пепла прекрасно сохранившийся древнеримский хлеб. Конечно, в хлебе нет ничего экзотического, но он все равно заслуживает отдельного внимания. Это была нетронутая круглая выпечка, разрезанная на 8 кусков и помеченная специальной печатью пекаря, потому что пекарни той эпохи были обязаны помечать свою продукцию. Обнаруженный хлеб хранил свою форму и текстуру на протяжении почти 2 тысяч лет. Каким-то чудом он пережил извержение Везувия и провел века под 9-метровым слоем пепла и почв. Обнаружить нечто подобное на месте древней катастрофы – настоящая сенсация.



Развернутое исследование, проведенное Университетом Цинциннати (University of Cincinnati), пролило свет на то, что же ели и пили жители Помпей. Для этого ученые проанализировали органику, обнаруженную ими на кухнях и в туалетах поверженного города. Да-да, эксперты изучали древние и уже окаменевшие фекальные массы. В итоге им удалось выявить следы зерновых культур, чечевицы, оливок, яиц, орехов, рыбы и мяса. Все эти продукты были основой рациона помпейцев.



Более богатые и знатные горожане питались импортной едой, включая экзотические специи, моллюсков, морских ежей, розовых фламинго и даже жирафов. Более того, археологи обнаружили останки жирафа на кухне местного ресторана. Соавтор исследования Стивен Эллис (Steven Ellis), профессор Университета Цинциннати, сказал: «Предположительно это единственная кость жирафа, когда-либо найденная во время археологических раскопок на территории Италии времен Римской империи. Поскольку фрагмент забитого животного был найден по идее в самом обычном городском ресторане, речь дет не только о довольно развитой торговле экзотическими и дикими животными из далеких стран, но и о том, что рацион даже простых жителей был довольно богатым и разнообразным».



Исследователи также узнали, что жители Помпей очень любили гарум, ферментированный соус из крови и внутренностей рыбы. Для приготовления такого соуса римляне оставляли соленую рыбу на солнце, и в течение 2 месяцев она гнила до необходимого состояния. Некоторые эксперты сравнивают этот продукт с таиландским рыбным соусом, но для древних помпейцев это был скорее своеобразный кетчуп. Кстати, самый качественный гарум считался очень дорогим продуктом.



5. У жителей Помпей были очень здоровые зубы



Недавнее сканирование обнаруженных тел показало, что у помпейцев были на удивление красивые и белые зубы для тех времен, что заодно указывает на их отличное здоровье в целом. Первый век нашей эры никогда не ассоциировался с достаточно хорошим уровнем ухода за ротовой полостью, но у жителей Помпей зубы были в лучшем состоянии, чем у среднестатистического европейца тех лет. Как отмечают исследователи, помпейцы следили за своими зубами внимательнее, чем даже большинство из нас.



Объяснить это явление можно здоровым питанием древних горожан, ведь в их рацион входило много фруктов и овощей, и они почти не ели сладкое. Вдобавок в местной атмосфере и воде был найден фтор, который, как известно, неплохой помощник в борьбе с кариесом.



4. Две девы оказались двумя мужчинами



Раньше считалось, что известная парочка из Помпей – это именно девушки, обнявшиеся перед лицом надвигающейся смерти. Погибших даже назвали «Двумя девами». Однако в 2017 году исследователи выяснили, что найденные тела были на самом деле мужскими. Возможно, они даже были гомосексуалистами.



Результаты анализа ДНК и компьютерного сканирования костей и зубов подтвердили, что археологи обнаружили именно мужчин, причем они абсолютно точно не были кровными родственниками (не братьями, не отцом и сыном). Согласно анализу ДНК одному мужчине было около 18-20 лет, а другому не менее 20.



Один из юношей прижимался головой к груди другого, словно в поисках утешения или спасения. Конечно же, ученые не могут достоверно знать, были ли эти мужчины любовниками, или нет. Однако результаты анализов ДНК и поза, в которой была найдена эта пара, явно указывают на сильную эмоциональную связь между этими погибшими помпейцами.



3. Жители Помпей были очень развратным народом

Сексуальные привычки жителей Помпей многих бы из вас наверняка заставили покраснеть. Недаром древних римлян и помпейцев считали последователями гедонизма и людьми без комплексов.



Впервые похороненные под слоем пепла и дебриса Помпеи были обнаружены еще в конце 16 века. Тогда город раскопали рабочие, рывшие канал, чтобы изменить русло реки Сарно (Sarno). Оценить свое открытие они позвали итальянского архитектора Доменико Фонтана (Domenico Fontana), который был крайне смущен эротическими сюжетами на фресках города и другими раскопанными артефактами. В итоге зодчий даже приказал закопать обратно все эти постыдные находки, ведь артефакты были признаны слишком скандальными и оскорбительными для чувствительных современников Доменико Фонтана.



Находки оставались под землей вплоть до 18 века. Впрочем, даже после повторных раскопок к самым деликатным сокровищам Помпей отнеслись со всей осторожностью. В 1819 году Франциск I (Francis I), король Обеих Сицилий, был настолько шокирован откровенностью некоторых помпейских артефактов, что он даже велел запереть их в секретном шкафу. Доступ к этим находкам был только у самых зрелых и распущенных господ. Вплоть до 2000 года скандальные предметы фактически скрывались от общественности.



Оказалось, что жители Помпей украшали фаллическими символами мебель, светильники и даже музыкальные подвески. Эротические сцены были изображены на мозаиках и фресках прямо на стенах простых домов. Секс был повсюду. Одной из самых откровенных находок стала детальная скульптура бога Пана (покровитель скотоводства и плодородия), совокупляющегося с козой. Вещица предположительно принадлежала самому тестю Юлия Цезаря – Луцию Понтифику (Lucius Pontifex).



В древних Помпеях бордели были довольно популярными заведениями, и во время извержения вулкана в городе работало около 35 публичных домов. Цены были указаны прямо на стенах этих заведений. В качестве настенных росписей выступали и изображения самих услуг борделей, что предоставило историкам полезную информацию о том, что именно ждало посетителей в таких злачных местах. Например, археологи обнаружили фрески, на которых светлокожие женщины в разных позах занимались сексом с темнокожими мужчинами на украшенных орнаментами кроватях.



Однако реальность была намного более грустной. В отличие от захватывающих рисунков на стенах, работники этой индустрии жили в весьма печальных условиях. В их комнатах стояли обычные каменные кровати, и там даже не было окон. И никаких удобств.



2. Раб в цепях



Вопреки тому, что на сегодняшний день в Помпеях было проведено уже немало раскопок, мрачная история рабства в этом регионе до сих пор остается не до конца изученной. Почти все, что нам известно, мы черпаем из старинных рисунков, фресок и мозаик. Ученые уверены, что в Помпеях рабство было широко распространенной практикой, будь то рядовые слуги в домах или же наложницы и работники борделей. Для этого общества принудительный труд невольников считался абсолютно нормальным явлением.



Как и в других культурах, рабы в Помпеях были собственностью горожан, и владельцы могли поступать с ними как им угодно. У рабов тех лет были очень разные обязанности, но самой любопытной практикой для археологов стали сбор и использование мочи в качестве чистящего средства. Оказывается, помпейские рабы собирали урину и стирали в ней вещи своих хозяев. Грязное бельё замачивалось в резервуарах с мочей и водой, а потом туда забирались невольники и топтали эти вещи, почти как раньше в селах давили виноград для производства вина. Вот такая вот большая стирка…



Конечно же, самая печальная картина предстала перед археологами тогда, когда они раскопали древнюю тюрьму для рабов. Во время извержения Везувия прикованный раб так и не смог покинуть свою темницу и погиб в цепях. Мужчину нашли лежащим лицом вниз, а цепи так и остались обвязанными вокруг его лодыжек.



1. Самый невезучий парень во всех Помпеях



Только представьте себе весь тот хаос, творившийся в городе во время извержения Везувия – всю беготню и ужас, пожары и воздух, полный густого пепла и дыма. Земля дрожит и трещит по швам, а здания вокруг чуть ли не сыпятся вам на голову. Раскаленная лава несется прямо на вас, уничтожая все на своем пути.



А теперь представьте себе, что вам удалось спастись от всего этого ужаса, а в голове уже зазвучали примерно такие мысли: «Да! Я смогу прорваться». А потом внезапно вам сносит голову огромным камнем… Да, похоже это был не ваш день.



Именно это и произошло с одним беднягой, обнаруженным археологами в окрестностях Помпей. Мы не знаем, как его звали. Нам известно лишь то, что его останки были найдены торчащими из-под огромного булыжника, где погибший пролежал почти 2 тысячи лет.



Эксперты пришли к выводу, что этот мужчина сумел сбежать из горящего города, хотя в его голени они обнаружили инфекцию, что наверняка затрудняло бегство. Скорее всего, именно из-за ноги он и не успел увернуться от смертельного валуна. Голову этого бедолаги так нигде и не нашли.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2346592174570736510/

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