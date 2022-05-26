Первые казаки: чем бы они удивили Тараса Бульбу

Дикое поле – особое место на карте Евразии. Любой народ, поселившийся там, имел всего два выхода — погибнуть или стать великим. Славяне, попавшие на эту суровую землю, выбрали второй вариант. Таким образом в Великой степи зародилось явление, не имеющее аналогов в мире — казачество.

Этимология слова «казак»

Ученые уже очень давно ищут ответ на вопрос о времени и месте появления казачества. Первые довольно робкие и откровенно несостоятельные попытки на этой ниве были предприняты польскими учеными XVII века. Они пришли к довольно комичному выводу о том, что казак это тот, кто свободно и быстро повсюду перемещается, подобно козе. И, якобы, название служилого сословия связано с названием рогатого скота. Разумеется, эта концепция ошибочна, но представляет собой некий историографический интерес.

Нашим современникам несомненным видится тот факт, что этимологию названия надо искать в языках «профессиональных» степняков – тюрков. И, действительно, именно в тюркских источниках мы наблюдаем первое употребление этого слова (в частности – в документах, составленных на кумыкском языке). Речь идет о трактате под названием «Codex Cumanicus», он был составлен итальянскими миссионерами, работавшими над крещением народов степи. Книга датирована XIV веком. Значение самого слова «казак» в тюркском языке довольно многогранно: оно обозначает некоего изгоя, человека, нарочито отошедшего от своей группы или племени (любопытно, что такая трактовка роднит слова «казак» и «казах»), в зависимости от контекста может быть синонимом слову «разбойник». Вместе с тем оно необязательно несет негативную окраску, так могли называть просто свободолюбивого человека, либо даже молодого неженатого мужчину.

Истоки казачества

Современная историческая наука рассматривает две основные гипотезы появления казачества. Первая версия – окончательно оформившаяся именно в советской исторической традиции – связывает рождение казачества исключительно с миграцией беглых холопов на незанятые феодалами степные земли. Отрицать существенное влияние миграции крестьян в степи на развитие казачьей вольницы бессмысленно. Известно, что беглецы долгое время питали Сечь новыми силами, но есть ученые, которые считают, что казачество родилось задолго до массового бегства русских и украинских крестьян на юг.

Они выдвигают иную точку зрения – казачество возникло как интернациональное явление, сердцем которого были тюркские народы степей, отбившиеся от своих родных орд. Здесь уместно будет вспомнить так называемых бродников, которые фигурируют в русских летописях. Известно, что это были отряды степных наемников, истории памятны вполне славянские имена ряда их предводителей. Бродники из рук вон плохо проявили себя во время битвы на реке Калке, в самый ответственный момент переметнувшись из стана русских князей к монголам. Вероятно, бродники, представлявшие собой «сплав» славян и тюрков, были либо прямыми предтечами казачества, либо очень похожим на них явлением. Другими старшими родственниками казаков можно считать так называемых «черных клобуков». Это были тюркские кочевые вассалы средневекового Киева. Довольно специфичны были взгляды Льва Гумилева на происхождение казачества: он считал первых казаков просто крестившимися половцами.

Определенный интерес представляет краткая описательная характеристика князя Святослава, составленная византийскими хронистами. Согласно этому словесному портрету, он выглядел как совершенный казак: оселедец, широкие шаровары, одна серьга в ухе. Если эта характеристика верна (а в ее достоверности есть некие сомнения), то культурный тюркско-славянский сплав начал формироваться еще на заре существования русской государственности.

Несомненно, что казачество – это результат межкультурного контакта славян и кочевых народов степи, в котором соотношение русского компонента к тюркскому со временем оказалось намного больше.

Польские казаки

В те далекие времена, когда территория Украины относилась к польско-литовскому государству, в армиях шляхтичей было довольно много казаков. Их военные функции были идентичны тем, какие они выполняли на службе у русских царей. У польских магнатов существовали разные виды казаков: «надворными» называли лично несвободных, закабаленных людей, которые защищали личные угодья польского дворянина и составляли отряд его личных телохранителей, «охочекомонными» называли временные объединения из казаков-добровольцев, присягавших польской знати на время войн, а в остальное время бывших простыми крестьянами. С долей осторожности ученые связывают польское казачество с такими мрачными персонажами европейской военной истории, как лисовчики.

Эти иррегулярные боевые соединения, которые печально знамениты массовым террором по отношению к мирному населению. Согласно жестоким реалиями XVII века, эти солдаты не получали регулярного жалования от короны, но взамен могли свободно грабить крестьян. Фактически это была легкая кавалерия, оснащенная на татарско-казацкий манер. Из-за высокой мобильности они были незаменимы для стремительных атак и молниеносной разведки боем, но им были чужды всякие представления о морали и долге. Лисовчики охотно грабили как вражеские деревни, так и союзные им селения. К слову, они были массово задействованы для ведения боевых действий в Русском Царстве в Смутное время. Хорошими разведчиками этих солдат делал жуткий обычай: во время вылазок они обязательно убивали всякого, кто только попадался им на пути, порой они вырезали целые деревни. Нельзя сказать, что лисовчики – это именно казачье войско (сам их основатель, пан Лисовский, был польским шляхтичем), но концентрация казаков в этой страшной армии была очень высока.

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А вы знали об этом?

Леонардо да Винчи был по-настоящему разносторонним человеком. Изобретатель прекрасно играл на лире и в записях миланского суда фигурировал именно в качестве музыканта. Да Винчи также интересовался кулинарией. На протяжении тринадцати лет на его плечах лежала организация придворных пиров. Специально для кулинаров он разработал несколько полезных приспособлений. Когда знакомишься с трудами да Винчи, начинаешь понимать, почему небольшая Италия стала родиной легендарных автомобильных брендов. Еще в XV веке итальянский изобретатель смог сделать наброски «самодвижущейся повозки», ставшей прообразом современных авто. Если бы история пошла другим путем, небольшой итальянский городок Виджевано близ Милана мог бы стать настоящим чудом света. Именно там Леонардо да Винчи предполагал воплотить в жизнь свою самую амбициозную идею – идеальный город. Леонардо да Винчи был плагиатором и многие свои разработки перенял у своих коллег, особенно у Мариано Таккола

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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