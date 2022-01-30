Заговоры и обереги от нечистой силы

Если вас преследуют черная полоса, постоянные ссоры, уныние, которое охватывает по приходу домой и череда неудач. А в квартире быстро увядают комнатные растения и по ночам раздаются странные шумы: шорохи, топоты, смех — будьте уверены в вашем доме живет злой дух, а может даже не один. Тут либо он прогонит вас, разрушив всю вашу жизнь, либо вы избавитесь от него.



Обереги от нечистой силы

Многие защитные обереги находятся у вас под рукой, просто вы на них не обращали внимание. Самое важное — знать, какие вещи обладают обережными свойствами и уметь правильно использовать свой оберег от нечисти и зла.

Подкова. Уберечь свой дом от происков нечистой силы поможет старинный славянский оберег в виде подковы. Обязательно повесьте его над входной дверью. Известно, что подкова привносит в квартиру счастье и выдворяет всю нечисть, негатив и злых духов. Самое главное, чтобы она была с гвоздями — это усилит защиту.



Кольцо — один из основных и лучших талисманов, который сможет защитить вас от неудач. Оно отгонит нечистую силу, которая окружает вас. Оберегом может стать совершенно любое кольцо. Главное правильно его зарядить. Кольца могут передаваться по наследству, от одного члена семьи к другому.

Но не всегда кольца несут в себе положительную энергетику. Заговор можно произвести и на новое кольцо, которое будет притягивать к себе позитивные эмоции, оставляя негатив за спиной. Не стоит снимать кольцо с руки, лучше носить его постоянно, чтобы энергия не прекращала циркулировать и скапливаться. Превратить обычное колечко в сильный амулет от нечистой силы, можно с помощью наговора:«Зарядись, мое колечко чудодейственной силой природы, служи мне источником энергии положительной и светлой».После того, как заговор на кольцо будет прочтен, необходимо бросить колечко в наполненный водой стакан и добавить туда немного соли.Растения тоже обладают охранительными свойствами. Среди заступников эксперты канала Красота внутри вас выделяют лаванду, чертополох, лавровый лист, крапива и чеснок. Злые духи до смерти бояться запаха этих растений. Конечно, в начале их необходимо собрать и засушить. После того, как растения высохнут, следует сформировать небольшие букетики и развесить по углам в квартире.Рябина. Наши предки сажали деревья рябины под окнами. Считалось, что энергетика этого дерева прогоняет всякую нечисть восвояси. Даже веточки рябины — это сильный и мощный оберег от любого дурного вмешательства.Ладан. Как известно, больше всего на свете бесы, злые духи и потусторонние сущности бояться ладана. Для этого необходимо обложить квартиру кусочками ладана, а его ароматом время от времени окуривать весь дом. Даже мыло с ладаном прогонит всех приспешников дьявола.

Никакая нечисть не подойдет к вам и уж тем более не забредет в дом, если вы поставите мощную защиту не только по средствам оберегов, но и оберегающих молитв и лучших заговоров.

Лучшие заговоры от нечисти

Избавиться от нечистой силы и неудач вам помогут оберегающие слова. О силе сказанного слова ходят легенды. Известно, что словами можно даже убить, что вам очень пригодится в борьбе с потусторонними силами зла. Многие люди прибегают к оберегающим молитвам, однако в критических случаях эзотерики советуют прочитать заговор, который поможет надолго отогнать от себя беды и избавится от нечистой силы. А уже потом поблагодарить Господа и просить его о покровительстве и защите от повторных случаев.

Заговор для изгнания нечисти:

«Покинь, Дьявол дом мой и тело мое, выйди вон из дверей моих и из всех углов очага моего. Нет здесь тебе места и чести, крест здесь Господа Бога хранится, Матерь Божия, Богородица Пречистая, все святые церкви православной, а ты выйди вон из дома моего, тела моего, и души моей, дух нечистый! Здесь сила Божественная, ангелы светлые и чистые. Нет места для тебя во мне, для дел твоих коварных и злых. Оставь меня, дух нечистый, не вреди мне и дому моему, уходи в преисподнюю, где место тебе! Слово мое твердое, как камень! Аминь! Аминь! Аминь!»

Заговор от дьявола и бесов:

Данный заговор необходимо наговаривать на воск от свечи.