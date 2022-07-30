12 законов йоги, которые не позволят людям управлять вами

Йога учит многим вещам. Не каждому нужно садиться на шпагат или расслабляться в шавасане, но уметь противостоять манипуляциям — очень полезный навык. В йоге есть 12 природных законов, которые просто созданы для защиты от манипуляторов.





Вы знаете, чем отличаются занятия йогой от пилатеса? Если очень упрощённо, то лишь выражением лица. Асаны из йоги и статические упражнения из пилатеса мало чем отличаются друг от друга. Значительные отличия в состоянии сознания. В йоге любая поза, даже когда твоё тело скручено буквой зю, должна выполняться с умиротворённым любопытством, можно даже сказать, с удовольствием, но никак не с усилием. Возможно, поэтому у многих адептов этого учения такой простой взгляд на жизнь. Йогами трудно манипулировать. Их тело и сознание гармоничны.

Не у каждого есть время и желание, чтобы загонять себя в рамки учения или религии под названием йога. Но вот чему точно стоит поучиться каждому, так это взглядам на жизнь. Они просты и сформулированы гуру йоги Ар Сантэма в виде 12 природных законов. Их можно отлично использовать в борьбе с большинством манипуляций.

1. Тебе надо — ты и делай.

Каждый раз, когда в разговоре звучит слово «надо», когда речь идёт о долге или обязательствах, стоит задавать вопрос «Кому это надо?

2. Не обещай. Если обещал — выполни.

». Манипуляторы любят умалчивать о том, что желаемое нужно в первую очередь им. Например, фраза родителей «Тебе надо найти работу», очищенная от манипуляций, будет звучать так: «Мне надо, чтобы ты прекратил сидеть у меня на шее и пошёл работать». А пока отроку не надо идти работать, ему удобно сидится на шее.

Вспомните, как часто под давлением других людей вы давали необдуманные обещания. Манипулятор будет специально подталкивать вас давать необдуманные обещания, а потом эксплуатировать ваше чувство вины. Просто не обещайте, но если уж пообещали — выполните. Тогда в следующий раз подумаете дважды, прежде чем брать на себя лишние обязательства.

3. Не просят — не лезь.

Часто бывает, что мы, руководствуясь благими намерениями, делаем только хуже. Нас просто не просили о помощи. Потом наши усилия воспринимаются как должное. Ещё хуже, когда вместо одного человека просит другой. Помогая в такой ситуации, мы нарушаем ещё и закон «Тебе надо — ты и делай». Если же вам кажется очевидным, что человек нуждается в помощи, воспользуйтесь возможностью узнать у него, готов ли он принять её именно от вас. Вдруг девушка, у которой застрял каблук в сливной решётке, подстроила это специально, чтобы познакомиться вон с тем симпатичным парнишкой. А вы, бука, взяли и всё испортили. Могли же хотя бы спросить.

4. В просьбе не отказывай.

Любая просьба предполагает благодарность. Манипуляторам свойственно давать пустые обещания или забывать об услугах. Выполняйте просьбу, но не стесняйтесь попросить об ответной услуге. Возможно, даже заранее.

5. Живи настоящим (а не прошлым и не будущим).

Один из самых важных законов, он помогает легко разрушать манипуляции сравнения с тобой в прошлом. Нам никогда не хочется быть хуже самого себя, этим часто пользуются другие люди. Например, манипуляция «Раньше ты таким не был», легко разрушается «Раньше было раньше». Обещания сладкого будущего, посулы половины от шкуры неубитого медведя моментально прекращаются после вопроса «Так это будет потом, а что сейчас конкретно вы предлагаете?».

6. Не привязывайся.

Как часто мы привязываемся к человеку, предмету или занятию? Насколько эта привязанность может быть сильна, не ставя наше душевное равновесие под угрозу? Для каждого свой ответ на этот вопрос. Только помните: с помощью этих эмоциональных связей вас легко шантажировать. Не позволяйте вашим близким становиться домашними террористами, не западайте.

7. Не ставь цель (цель должна служить маяком)

Для меня это был самый странный закон. Для меня важно быть целеустремлённым. Для осознания его мудрости мне потребовалось некоторое время. Именно поэтому я предпочитаю его формулировку с дополнением про маяк. Если цель поставлена неправильно, то после её достижения наступает опустошение. Скорее всего, эта цель навязана вам извне. Поэтому всегда задавайте себе или людям, вдохновляющим вас на свершения, вопрос «А что потом?». Приведу в качестве примера еще одну из любимых фраз всех родителей: «Тебе надо получить высшее образование». А что потом? Быть риелтором, торговым консультантом или начинать свой бизнес можно и без высшего образования.

8. Не мешай. Самый гениальный из всех законов.

Им можно и нужно пользоваться и в отношении себя, и в отношении других людей. Фраза «Не мешай, пожалуйста» способна творить настоящие чудеса. Главное — сказать её прежде, чем вы начнёте испытывать раздражение.

9. У природы нет плохой погоды. Закон с наибольшим философским потенциалом.

Он учит использовать любую возможность, в том числе и свои промахи. Его по-разному формулируют в других системах. Например, в НЛП он звучит так: «Не бывает поражений, бывает только обратная связь». Так многие окружающие будут рады напомнить вам о ваших неудачах или пожаловаться на то, как всё плохо вокруг. С помощью этого подхода легко влиять на ваше настроение. В таких случаях помните: не бывает плохого или хорошего, есть только ваше отношение.

10. Не осуждай, не критикуй. Порой очень тяжело сдержаться и не покритиковать других людей.

Только критика никому не нужна — ни вам, ни окружающим. Помните об этом. Когда вас в очередной раз будут осуждать, выслушайте, но не критикуйте в ответ. Вот моя обойма вопросов для таких судей: «И что из этого следует?», «Как ты предлагаешь поменять эту ситуацию?», «Почему ты считаешь, что только твоя оценка ситуации правильная?». А лучше просто не берите дурного в голову, а тяжёлого — в руки.

11. Не передавай информацию, не сделав её своей (опытом, навыком, умением)

Если вы не проверяете ту информацию, которую распространяете дальше, то вы превращаетесь в сплетницу. Вашим словам перестают верить. Этим с радостью воспользуются ваши недруги. Общаясь с другими людьми, уточняйте, как именно они проверили информацию, которую они вам сообщают. Большинство её вообще никак не проверяют, становясь жертвой подковёрных игр или политической пропаганды.

12. Везде и всегда спрашивай разрешение. Закон из области этикета.

Его использование не только застрахует вас от лишних усилий, но и создаст вам имидж вежливого человека. Только спрашивайте с внутренней уверенностью, иначе будете выглядеть, как вечно сомневающийся чудак. Кстати, этот закон я невольно использовал, предлагая спрашивать о том, нужна ли человеку помощь. Точно так же связаны и другие законы друг с другом, создавая тем самым ментальный щит от манипуляций.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2533586684281359181/

А вы знали об этом?

Гейтса отчислили из Гарварда в 1975 году, после двух лет учебы. Но несмотря на это, он получил множество докторских степеней в университетах по всему миру — например, в Стокгольмском университете в 2002 году, Голландской школе бизнеса, Университете бизнеса Ньенроде в 2003 году, Пекинском университете и Гарварде в 2007 году. 11 ноября 1994 года Билл Гейтс приобрел тетрадь научных записей Леонардо да Винчи «Лестерский кодекс» за 30,8 миллиона долларов. По словам самого предпринимателя, это была его вторая самая дорогая покупка после частного самолета. Билл и его супруга Мелинда развелись. Причиной стало намерение Гейтса не давать свое имущество своим детям . Билл Гейтс сыграл в теннис ради благотворительности с самым титулованным теннисистом планеты — Роджером Федерером. Билеты на мероприятие были распроданы, и было собрано 2 миллиона долларов.Состояние Гейтса оценивается в 116 миллиардов долларов

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