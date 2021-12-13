10 научно обоснованных причин, которые убеждают в существовании инопланетной жизни

Хотя сегодня многие люди скептически относятся к версии о существовании инопланетной жизни (будь то разумная жизнь или просто микробы), где-то во Вселенной она всё же существует.

Сегодня большинство учёных уверены, что это аксиома. И для такой уверенности есть целый ряд весомых причин.

Смотрим.

1. Вода

Вода есть везде.

Если придерживаться версии о том, что вода – гарантия зарождения жизни на планете, то вероятность её зарождения на других планетах велика. Ведь вода есть повсюду во Вселенной, хотя часто она встречается в виде льда (но не всегда).

К примеру, в Солнечной системе есть много спутников, на которых, как считают астрономы, должна быть вода в жидкой форме. Помимо спорного вопроса относительно того, присутствует ли жидкая вода на Марсе, ее признаки есть на нескольких спутниках газовых гигантов Юпитера и Сатурна.

Наиболее примечательным является один из спутников Сатурна, Энцелад, гейзеры которого «выстреливает» в окружающее пространство огромными струями водяного пара и ледяных частиц. Это также предполагает значительную геологическую активность, которая могла бы обеспечить необходимые условия для жизни.

2. Экзопланеты

Закон больших чисел.

Хотя фактически количество найденных планет все время меняется из-за новых открытий или даже из-за «понижения в ранге» планет до карликовых планет или спутников, в основном ученые согласны, что в огромных пространствах космоса находятся миллиарды планет, звездных систем и галактик.

Если считать, что космос «бесконечен», то это значит, что возможности существования разнообразных других планет бесконечны.

В свою очередь, это увеличивает вероятность существования жизни где-то в глубинах космоса. Даже если допустить, что всего на 1% из этих планет возможна жизнь, это все еще просто огромное количество потенциально обитаемых космических тел. Как и в случае с Землей, каждая планета, вероятно, будет иметь жизнь во многих формах.

3. Экстремофилы

Жизнь в экстремальных условиях возможна.

В основном ученые концентрируются на поиске жизни, которая требует тех же условий и «строительных блоков», что и жизненные формы на Земле. Однако, возможно, что на другой планете из-за совершенно иного набора условий жизнь выглядит совсем по иному и действительно будет «чужой» для людей. Опять же, возможности бесконечны, но, вполне может быть, что есть существа в жидкой или газообразной форме.

Например, если атмосфера на планете состоит из водорода или азота, могут ли жизненные формы на ней основываться на этих элементах. Эта теория частично поддерживается тем, что постоянно находят новые живые организмы (известных как экстремофилы), которые процветают в откровенно враждебных условиях на Земле.

Несложно предположить, что подобные организмы могут существовать в условиях замерзающего Марса или даже раскаленного ада на Венере. Возможно, ученые не нашли инопланетной жизни, потому что они попросту не знают, что искать. Более того, инопланетная жизнь может существовать даже в форме, которая не поддается определению с точки зрения того, что глаза и уши людей могут видеть и слышать.

4. Стремительный рост жизни

Быстрый рост жизни на Земле.

И снова приведем пример, связанный с Землей: на нашей планете жизнь (особенно разумная) возникла совсем недавно по меркам возраста планеты. По мнению некоторых исследователей, это показывает, что такое событие - это не просто причуда, возможная только в конкретных условиях.

Скорее можно предположить, что подобное может быть воспроизведено по всему космосу. Существование людей не является чем-то особенным, а это просто «стандартная реакция на развитие планеты». Есть предположение, что давно жизнь существовала на Марсе, на котором тогда были атмосфера и жидкая вода, как на Земле.

Аналогичные утверждения делали относительно Венеры, учитывая, что ее рельеф и размер подобны Земле. Возможно, жизнь существовала на Венере, пока какое-то событие не создало «парниковый эффект», повысив температуру и превратив планету в безжизненное космическое тело.

5. «Строительные блоки жизни»

Вселенная восстанавливается посредством сверхновых.

Если разобраться, из чего «сделаны» люди, окажется, что они состоят из тех же молекул, что и звезды. Звезды в нашей Вселенной умирают и снова формируются через продолжающуюся серию звездных взрывов, называемых сверхновыми. Облака газа и пыли, из которых образовываются новые звезды, содержат органические молекулы, по сути являющиеся химическими строительными «кирпичиками» жизни.

Эти молекулы переносятся на кометы, астероиды, а также планеты и спутники, которые в конечном итоге формируются вокруг звезд. Хотя ученые предположили, что кометы, когда-то врезавшиеся в Землю, и передали эти «строительные блоки жизни», они не знали, где начался процесс ее зарождения. По крайней мере, до сих пор.

Взрыв сверхновой.

Возможно, ответ могут предоставить данные самого мощного в мире комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array (ALMA), который обнаружил химические отпечатки жизни в межзвездном газе вокруг вновь эволюционирующих звезд в созвездии Змееносца, находящегося на расстоянии 400 световых лет от Земли.

Это семейство органических молекул участвует в синтезе пептидов и аминокислот, которые в форме белков являются биологической основой жизни, какой ее знают люди. Ученые считают, что результаты ALMA похожи на то, как начиналась жизнь в Солнечной системе. Если это так, то формирование других новых звезд может создать чужеродные жизненные формы в других частях Вселенной.

6. Солнечная система

Наша галактика уникальна.

Многие скептики теории инопланетной жизни часто заявляют, что Земля просто уникальна и является «единственной» такой в бескрайних глубинах космоса. Некоторые считают, что это правильно, но по другим причинам. Учитывая, что Солнечная система кажется бесплодной (особенно в ракурсе разумной жизни), за исключением Земли, которая является странной аномалией, возможно, это самая уникальная часть известной Вселенной.

Глядя на постоянные открытия новых планет, многие из которых расположены в так называемых «зонах жизни» (или поясах обитания) своих звезд, возможно, в других галактиках и звездных системах процветает жизнь, в то время как в нашей собственной наблюдается необычная пустота. Возможно, люди именно поэтому и не «обнаружили» инопланетян, поскольку те считают Солнечную систему мертвой и мало интересной для них.

7. Астероиды, метеориты, кометы...

Важность астероидов, метеоритов и комет.

Многие исследователи многих стран полагали, что «чужая» жизнь может прибыть на Землю (или на любую планету) на астероиде, метеорите или комете. Эти поначалу голословные теории были доказаны в конце XX века после ключевых открытий таких космических тел. В частности, в Антарктиде в 1984 году был найден метеорит ALH84001, который тысячелетия назад прилетел с Марса.

В 1996 году было обнаружено, что глубоко в породе ALH84001 до сих пор существуют микробные формы жизни. Это было лучшим доказательством того, что на Красной планете существовала жизнь, как минимум в виде микроорганизмов. А может она существует там и сегодня, или же существенно развилась.

8. Спутники планет

Жизнь не ограничена планетами.

Жизнь может возникнуть не только на планетах. Многие спутники демонстрируют признаки возможной жизни, в то время как другие могут быть колонизированы. Как уже обсуждалось ранее, на многих спутниках в Солнечной системе уже были найдены существенные признаки геологической активности, атмосферы и даже наличия жидкой воды. Поэтому не стоит забывать, что на спутнике могут быть более благоприятные условия, чем на планете.

9. Мифы и легенды

Доказательства внеземной жизни кроются в прошлом.

Согласно теории древних астронавтов, доказательства существования инопланетной жизни существуют во многих древних писаниях и легендах прошлых лет. Еще одним доказательством является гипотетическое вмешательство внеземных существ, которые привели к необъяснимым периодам человеческой эволюции.

Это особенно верно в отношении недостающего звена (люди по сути развились с точки зрения способности мозга и навыков решения проблем почти в одночасье). Если это правда, что инопланетные существа влияли на человеческую историю, подобное более чем полно может ответить на вопрос о том, существует ли инопланетная жизнь.

10. Контактеры

Свидетельства очевидцев.

В конечном счете, возможно, лучшим признаком того, что инопланетная жизнь существует и «навещает» людей на протяжении многих лет, является огромное множество зарегистрированных наблюдений летательных аппаратов и даже пришельцев, которые продолжаются и по сей день.

Даже, если согласиться с тем, что только небольшой процент зарегистрированных и задокументированных отчетов является точным и правдивым, это все равно является тысячами примеров инопланетной жизни.

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